Сегодня 19:04 Песня «не о любви» к паре кроссовок Публицист Белов: процесс превращения общества в потребительское завершился 0 0 0 Фото: Unsplash Эксклюзив

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Сегодня не о политике, сегодня о любви. Ну, а когда еще, если не в последний день осени? Осенняя хандра так и шепчет: «Забей на все, поговори о вечном».

Вечном? Если честно, мой жизненный опыт доказывает, что насчет «Вечной любви» Шарль Азнавур явно погорячился. Точнее не он один, а прежде еще и соавтор французского текста этой великой песни Жорж Гарваренц, а уже после советская поэтесса Наталья Кончаловская, создавшая его русскую версию. Впрочем, лично я могу и ошибаться, да и история жизни одного конкретного человека вовсе не является доказательством, что все на свете происходит именно так и никак иначе. И я бы вполне удовлетворился этой внушающей оптимизм мыслью, если бы не одно маленькое но. Свое отношение к любви человек всегда отражал в культуре, прежде всего в живописи, в музыке, в поэзии. Когда душа, что называется, поет, а в животе сходят с ума пресловутые бабочки, как-то сами собой рождаются стихи, пускай графоманские, но зато максимально искренние. Ну, если ты, конечно, любишь по-настоящему.

В последнее время жутко модной стала одна такая песенка — признание в любви за авторством певицы, выступающей под фамилией Минаева, вот так просто, без имени. Называется она «Шоколадка». Ну, слышали, наверное: «Я расплываюсь в улыбке, как дура (к), как шоколадка на лобовом окне».

Весьма миленькая композиция, которую я не собираюсь оценивать ни с точки зрения музыки, ни в смысле качества поэзии. Но вот сравнения, метафоры, так сказать, в ней использованные, меня, признаюсь, зацепили и даже слегка покоробили. Есть там в рефрене такая строчка: «Мы идеальная пара, самые классные „форсы“. Ты любишь меня? Конечно, какие вопросы?!». Для тех, кто, как и я, не принадлежит к поколению зумеров, сообщаю: «форсы» — это распространенное в молодежной среде название кроссовок бренда Nike Air Force — недешевых (если это не «паль», конечно) и весьма популярных.

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То есть, перефразируя текст Минаевой, можно сказать: «Мы настолько же идеально подходим друг другу, как пара крутых кроссовок». Что здесь такого, спросите вы. На первый взгляд действительно ничего. Ну, использует девушка модные тренды в стихосложении. Но спросите себя: с каких это пор мы так сильно начали любить бренды, что стали сравнивать с ними любовь или дружбу? И не в этом ли причина недолговечности и того и другого в нынешнем мире?.. Поймите меня правильно, я не хочу выглядеть как брюзжащий «скуф», критикующий молодое поколение просто за сам факт его молодости. Более того, это вообще не претензия к молодежи и уж тем более не к популярной певице Минаевой — она в лучшем случае зеркало, причем довольно точное. Я говорю о том, что, похоже, процесс превращения нас с вами в общество потребления с успехом завершился, и сейчас мы просто пожинаем его плоды. Причем во всем, и прежде всего в человеческих отношениях.

Мы действительно стали относиться друг к другу как к вещам, да, возможно, дорогим и поначалу очень милым сердцу. Но недолговечным. Ну, сколько проживет пара «форсов» даже если за ними старательно ухаживать, — три года? пять лет? — а что потом?

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А потом мы выбрасываем их и идем в магазин за новой. А почему? А потому что предыдущие стали немодными, несовременными, не такими удобными и вообще раздражающими нас. Нас, вечно ищущих новизны и пытающихся заполнить ею пустоту в душе и в сердце. — Почему вы разводитесь? — спрашивают почти уже бывших супругов в суде. — Наши отношения себя исчерпали, — отвечают они почти не задумываясь. А что это значит? А это значит, что какое-то время нам было хорошо вместе, то самое: душа поет, бабочки в животе и прочие признаки любовной эйфории, но теперь это ушло. Мы стали неинтересны, перестали подходить друг другу. Ну, а раз так — надо срочно что-то менять. Себя? Свое отношение к жизни? Да бог с вами! Разумеется, партнера. Ведь это так же легко, как купить новую пару брендовой обуви.