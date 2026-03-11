Первые в этом году маршруты из Москвы в ближайшее Подмосковье запустят уже 14 марта

Уже с 14 марта от метро «Тушинская» и одноименной станции МЦД начнут курсировать автобусы до Красногорска. На линии запустят 25 современных автобусов большого класса, оборудованных всем необходимым для комфортных и безопасных поездок.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в прошлом году вместе с правительством Московской области мы запустили первые 25 пригородных маршрутов. Это стало важнейшим шагом к созданию единого транспортного пространства 2 регионов. В этом году планируем интегрировать в систему Московского транспорта еще 54 новых направления», — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Начнем уже в эту субботу: первые два маршрута свяжут северо-запад Москвы с Красногорском. На линии выйдут 25 современных автобусов российского производства большого класса, которые оборудованы всем необходимым для комфортных и безопасных поездок всех категорий пассажиров. Заранее разместим на остановках необходимую информацию о новых тарифах и сервисах.

Что еще нужно знать пассажирам:

• Проезд по карте «Тройка» на маршруте 1542 будет стоить 73 рубля, на маршруте 1566 — 85 рублей.

• Проезд по банковской карте на маршруте 1542 будет стоить 78 рублей, на маршруте 1566 — 90 рублей.

• Бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами столицы.

• Бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между Москвой и Подмосковьем) также предоставляется льготным категориям граждан Московской области, лицам до 60 лет, с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах. Если социальная карта жителя Московской области не срабатывает в автобусе, нужно обратиться в МФЦ на территории Подмосковья для ее перекодирования.

• Будет доступен проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней. С ними поездки выгоднее до 60% в год, а также доступны бесплатные пересадки на весь городской транспорт Москвы.

• Для проезда будут доступны безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся.

• Скидки при пересадке на метро и другие маршруты при оплате разовых поездок по карте «Тройка» по тарифу «Кошелек», а также по банковской карте не предоставляются.

• По карте «Стрелка» проехать не получится, поэтому воспользоваться нужно перечисленными выше вариантами.