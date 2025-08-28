28 августа 2025 19:20 С пляжа к дедлайнам. Как пережить первые рабочие дни после отпуска Психолог Амелина-Прилепская дала советы, как влиться в работу после отпуска 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Возвращение из отпуска очень похоже на резкое столкновение с реальностью после красивого сна: тонны писем, списки задач и ощущение, что отдыха не было. В такой ситуации попытки быстро «въехать» во все процессы часто заканчиваются стрессом и приводят выгоранию уже к концу первой недели. Как правильно влиться в работу, чтобы не возненавидеть ее сразу после отдыха — в материале 360.ru.

Как правильно перестроить режим дня под работу Начинать нужно заранее и постепенно, относясь к себе очень бережно, рассказала 360.ru клинический психолог Валерия Амелина-Прилепская. «Мы выросли с позицией „делай для других, себе — ничего“, „любить себя — эгоизм“. О нас никто не заботился, и мы о себе не заботимся. Мягкие методики перестройки, которые нужно встраивать в свою жизнь, — это проявление любви к себе», — подчеркнула эксперт. Вот что она предложила: Заранее сдвигать время подъема и отхода ко сну по 15−20 минут;

Перед сном создавать приятную атмосферу: за полчаса до того, как лечь в кровать, отложить гаджеты, принять теплую ванну, включить расслабляющую музыку;

Спать в темной и проветренной спальне — кислород и выработка мелатонина хорошо скажутся на общем самочувствии.

Фото: Victor Lisitsyn / www.globallookpress.com

Перестройка на рабочий лад может осложниться сменой сезонов. Осенью у людей часто встречается авитаминоз, кроме того, идет стремительное сокращение светового дня, что тоже влияет на самочувствие. «Хоть я и психолог, но обязана сказать о витаминах. Обязательно нужно сдать анализы, выявить дефицит и пропить те, которых в организме не хватает», — дополнила Амелина-Прилепская. Не нужно забывать про прогулки на свежем воздухе. По возможности лучше выходить днем, пока еще светло, чтобы вырабатывался серотонин — гормон радости. Стоит окружить себя красивыми вещами, например яркой одеждой, или купить прикольную кружку, которая поднимет настроение.

Фото: Улица Сахарова в Дубне / Медиасток.рф

Как правильно приступить к работе Амелина-Прилепская предложила придумать для себя «мотивашку» — награду за сделанную задачу. Это может быть шоколадка, просмотр любимого фильма вечером, вылазка за город на выходных. Ее следует прописать на бумаге и прикрепить на видное место — и тогда сил для свершений будет больше. Справиться с нежеланием трудиться поможет перечисление плюсов работы. «Можно идти на нее в состоянии „фу, я туда не хочу, как она меня достала“, а можно со словами „Господи, я благодарю за эту работу, она дает мне столько возможностей: помогает развиваться, путешествовать, покупать что-то ребенку“», — объяснила психолог. Вот еще несколько советов, которые помогут без суеты влиться в процесс. Назовем их «разведочными»: Прийти на работу пораньше, чтобы освоиться в тишине. Если это удаленка, зайти в чат с коллегами первым;

Просмотреть почту, но не отвечать на письма сразу же. Сначала нужно просто отсортировать их по категориям или степени важности, почистить рассылки и спам;

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Поговорить с руководителем и коллективом: что в приоритете, чего добились в предыдущих проектах, познакомиться с новыми;

Составить план на неделю. Он должен быть небольшим, состоящим из трех-четырех выполнимых задач. Не нужно сложных заданий или мозговых штурмов;

Если можно что-то делегировать, лучше это сделать. Если сотрудник все же заставил себя немного потрудиться, но после начал отвлекаться, то ему следует поработать с концентрацией. «Не нужно ее налаживать — лучше убрать то, что ей мешает. Раздражителем может быть телефон», — отметила психолог. Также мешать работе могут перекусы, перерывы на кофе, разговоры с коллегами, особенно после отпуска. Важно не отгораживаться от них, а вежливо попросить немного повременить с беседой. Разумеется, с условием, что после завершения срочной задачи обязательно к ним вернетесь.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Работу нужно разбить на мелкие задания. После их выполнения приятно ставить галочки и хвалить себя. Тогда концентрация позитивно подкрепится.

«Я обязательно внедряла бы на ежедневной основе что-то простое: стакан воды с лимоном, чистить зубы левой рукой, что угодно», — предложила эксперт. Но главное — быть к себе добрым, заботливым, внимательным, любить себя и поддерживать в процессах любой адаптации. И не забывать про классные выходные после первой недели работы!