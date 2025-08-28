С пляжа к дедлайнам. Как пережить первые рабочие дни после отпуска

Психолог Амелина-Прилепская дала советы, как влиться в работу после отпуска

Возвращение из отпуска очень похоже на резкое столкновение с реальностью после красивого сна: тонны писем, списки задач и ощущение, что отдыха не было. В такой ситуации попытки быстро «въехать» во все процессы часто заканчиваются стрессом и приводят выгоранию уже к концу первой недели. Как правильно влиться в работу, чтобы не возненавидеть ее сразу после отдыха — в материале 360.ru.

Как правильно перестроить режим дня под работу

Начинать нужно заранее и постепенно, относясь к себе очень бережно, рассказала 360.ru клинический психолог Валерия Амелина-Прилепская.

«Мы выросли с позицией „делай для других, себе — ничего“, „любить себя — эгоизм“. О нас никто не заботился, и мы о себе не заботимся. Мягкие методики перестройки, которые нужно встраивать в свою жизнь, — это проявление любви к себе», — подчеркнула эксперт.

Вот что она предложила:

Перестройка на рабочий лад может осложниться сменой сезонов. Осенью у людей часто встречается авитаминоз, кроме того, идет стремительное сокращение светового дня, что тоже влияет на самочувствие.

«Хоть я и психолог, но обязана сказать о витаминах. Обязательно нужно сдать анализы, выявить дефицит и пропить те, которых в организме не хватает», — дополнила Амелина-Прилепская.

Не нужно забывать про прогулки на свежем воздухе. По возможности лучше выходить днем, пока еще светло, чтобы вырабатывался серотонин — гормон радости. Стоит окружить себя красивыми вещами, например яркой одеждой, или купить прикольную кружку, которая поднимет настроение.

Как правильно приступить к работе

Амелина-Прилепская предложила придумать для себя «мотивашку» — награду за сделанную задачу. Это может быть шоколадка, просмотр любимого фильма вечером, вылазка за город на выходных. Ее следует прописать на бумаге и прикрепить на видное место — и тогда сил для свершений будет больше.

Справиться с нежеланием трудиться поможет перечисление плюсов работы.

«Можно идти на нее в состоянии „фу, я туда не хочу, как она меня достала“, а можно со словами „Господи, я благодарю за эту работу, она дает мне столько возможностей: помогает развиваться, путешествовать, покупать что-то ребенку“», — объяснила психолог.

Вот еще несколько советов, которые помогут без суеты влиться в процесс. Назовем их «разведочными»:

Если сотрудник все же заставил себя немного потрудиться, но после начал отвлекаться, то ему следует поработать с концентрацией.

«Не нужно ее налаживать — лучше убрать то, что ей мешает. Раздражителем может быть телефон», — отметила психолог.

Также мешать работе могут перекусы, перерывы на кофе, разговоры с коллегами, особенно после отпуска. Важно не отгораживаться от них, а вежливо попросить немного повременить с беседой. Разумеется, с условием, что после завершения срочной задачи обязательно к ним вернетесь.

Работу нужно разбить на мелкие задания. После их выполнения приятно ставить галочки и хвалить себя.

Тогда концентрация позитивно подкрепится.

Интересно

Можно воспользоваться техникой интервалов, известной как «Помодоро»: постараться трудиться над одной задачей не более 25 минут, а после дать себе пять минут на отдых. Спустя четыре повторения уйти на обед или сделать получасовой перерыв.

«Я обязательно внедряла бы на ежедневной основе что-то простое: стакан воды с лимоном, чистить зубы левой рукой, что угодно», — предложила эксперт.

Но главное — быть к себе добрым, заботливым, внимательным, любить себя и поддерживать в процессах любой адаптации. И не забывать про классные выходные после первой недели работы!

