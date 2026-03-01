Сегодня 17:45 В России пересчитают беременных: зачем их включают в единый регистр пациентов? Юрист Чернышук объяснил, зачем беременных будут включать в реестр болезней 0 0 0 Фото: Tatiana Morozova/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

С 1 марта в России начал работу Единый федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями — масштабная база, в которую войдут данные о пациентах с онкологией, диабетом, болезнями сердца и другими тяжелыми диагнозами. В этот же перечень включат сведения о беременных и новорожденных. Зачем создают такую систему, чем она отличается от московского «Регистра беременных» и как поможет будущим матерям — в материале 360.ru.

Что такое единый регистр с отдельными заболеваниями В федеральном реестре будут собирать информацию о пациентах со следующими болезнями: сахарным диабетом;

стенокардией;

психическими расстройствами и расстройствами поведения;

кардиомиопатией;

наличием сердечных имплантов;

болезнями печени;

острым нарушением мозгового кровообращения;

сердечной недостаточностью;

новообразованиями, в том числе злокачественными;

нарушениями ритма и проходимости;

острым коронарным синдромом;

острым или повторным инфарктом миокарда.

Помимо перечисленных заболеваний и нарушений, в реестр планируют вносить данные о беременных и новорожденных. В нем будет информация о: дате постановки женщины на учет и сроке беременности на этот момент;

дате использования вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ИКСИ, ВМИ и других);

исходе беременности;

наличии критических состояний;

дате и времени рождении ребенка, его поле и физических параметрах, таких как рост и вес;

баллах по шкале Апгар;

выявлении врожденных заболеваний и нарушений;

развитии в перинатальном периоде отдельных состояний. В перечень будут вносить данные о доле будущих мам, вставших на учет в срок до 12 недель; о доле нормальных беременностей, доношенных детей и тех, у кого возникли «отдельные состояния в перинатальном периоде»; о доле детей с врожденными аномалиями.

Для чего нужен реестр и почему в него будут включать беременных Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что систему создали «для мониторинга ситуации» в стране. Реестр с данными пациентов с серьезными болезнями и сведениями о беременных появился как следующий шаг цифровизации системы здравоохранения, рассказал 360.ru медицинский юрист Николай Чернышук. «Эта база данных позволит не только посмотреть, что происходит с каждым конкретным человеком, но и провести анализ статистических данных. Говорят, что этим будет заниматься в том числе искусственный интеллект», — отметил эксперт. По его мнению, цель создания такого перечня — повышение качества оказания медицинской помощи в России.

«Недавний случай в Новокузнецке, где произошло массовое заражение детей в роддоме. Если бы эта база данных была, то можно было бы предотвратить жертвы на начальном этапе — например, принять санитарно-эпидемиологические меры, чтобы инфекция не распространилась», — объяснил Чернышук. Кроме того, медицине уже известны признаки, которые указывают на возможные осложнения при вынашивании ребенка. Реестр позволит вовремя принять меры, чтобы сохранить беременность и плод. Также государство будет знать, в каких регионах часто встречается прерывание беременности или недоношенность. База данных подсветит пробелы, которые будут оперативно заполнять.

Отличие от других реестров беременных Похожий перечень с информацией уже есть в столице. С осени 2025 года в Москве действует «Регистр беременных». С его помощью врачи рассчитывают вероятность осложнений, основываясь на анамнезе и анализах женщин. В регистре можно найти информацию о ключевых параметрах беременности: срок и триместр, дата последнего визита, госпитализации, обращения в скорую за последние трое суток. Далее программа автоматически рассчитывает индивидуальные риски каждой женщины. Эти сведения доступны акушеру-гинекологу для оперативного приглашения пациентки на прием. Как видно, реестр и «Регистр беременных» отличаются. Если столичный свод данных направлен по большей части на оперативное вмешательство в экстренных случаях, то реестр с информацией о беременных — это раздел, в котором соберут статистику по беременностям и рождаемости в стране.