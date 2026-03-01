В России пересчитают беременных: зачем их включают в единый регистр пациентов?
Юрист Чернышук объяснил, зачем беременных будут включать в реестр болезней
С 1 марта в России начал работу Единый федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями — масштабная база, в которую войдут данные о пациентах с онкологией, диабетом, болезнями сердца и другими тяжелыми диагнозами. В этот же перечень включат сведения о беременных и новорожденных. Зачем создают такую систему, чем она отличается от московского «Регистра беременных» и как поможет будущим матерям — в материале 360.ru.
Что такое единый регистр с отдельными заболеваниями
В федеральном реестре будут собирать информацию о пациентах со следующими болезнями:
- сахарным диабетом;
- стенокардией;
- психическими расстройствами и расстройствами поведения;
- кардиомиопатией;
- наличием сердечных имплантов;
- болезнями печени;
- острым нарушением мозгового кровообращения;
- сердечной недостаточностью;
- новообразованиями, в том числе злокачественными;
- нарушениями ритма и проходимости;
- острым коронарным синдромом;
- острым или повторным инфарктом миокарда.
Помимо перечисленных заболеваний и нарушений, в реестр планируют вносить данные о беременных и новорожденных. В нем будет информация о:
- дате постановки женщины на учет и сроке беременности на этот момент;
- дате использования вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ИКСИ, ВМИ и других);
- исходе беременности;
- наличии критических состояний;
- дате и времени рождении ребенка, его поле и физических параметрах, таких как рост и вес;
- баллах по шкале Апгар;
- выявлении врожденных заболеваний и нарушений;
- развитии в перинатальном периоде отдельных состояний.
В перечень будут вносить данные о доле будущих мам, вставших на учет в срок до 12 недель; о доле нормальных беременностей, доношенных детей и тех, у кого возникли «отдельные состояния в перинатальном периоде»; о доле детей с врожденными аномалиями.
Для чего нужен реестр и почему в него будут включать беременных
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что систему создали «для мониторинга ситуации» в стране.
Реестр с данными пациентов с серьезными болезнями и сведениями о беременных появился как следующий шаг цифровизации системы здравоохранения, рассказал 360.ru медицинский юрист Николай Чернышук.
«Эта база данных позволит не только посмотреть, что происходит с каждым конкретным человеком, но и провести анализ статистических данных. Говорят, что этим будет заниматься в том числе искусственный интеллект», — отметил эксперт.
По его мнению, цель создания такого перечня — повышение качества оказания медицинской помощи в России.
«Недавний случай в Новокузнецке, где произошло массовое заражение детей в роддоме. Если бы эта база данных была, то можно было бы предотвратить жертвы на начальном этапе — например, принять санитарно-эпидемиологические меры, чтобы инфекция не распространилась», — объяснил Чернышук.
Кроме того, медицине уже известны признаки, которые указывают на возможные осложнения при вынашивании ребенка. Реестр позволит вовремя принять меры, чтобы сохранить беременность и плод.
Также государство будет знать, в каких регионах часто встречается прерывание беременности или недоношенность. База данных подсветит пробелы, которые будут оперативно заполнять.
Отличие от других реестров беременных
Похожий перечень с информацией уже есть в столице. С осени 2025 года в Москве действует «Регистр беременных». С его помощью врачи рассчитывают вероятность осложнений, основываясь на анамнезе и анализах женщин.
В регистре можно найти информацию о ключевых параметрах беременности: срок и триместр, дата последнего визита, госпитализации, обращения в скорую за последние трое суток.
Далее программа автоматически рассчитывает индивидуальные риски каждой женщины. Эти сведения доступны акушеру-гинекологу для оперативного приглашения пациентки на прием.
Как видно, реестр и «Регистр беременных» отличаются. Если столичный свод данных направлен по большей части на оперативное вмешательство в экстренных случаях, то реестр с информацией о беременных — это раздел, в котором соберут статистику по беременностям и рождаемости в стране.