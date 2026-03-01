В России пересчитают беременных: зачем их включают в единый регистр пациентов?

Юрист Чернышук объяснил, зачем беременных будут включать в реестр болезней

Tatiana Morozova/Russian Look
Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/www.globallookpress.com

С 1 марта в России начал работу Единый федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями — масштабная база, в которую войдут данные о пациентах с онкологией, диабетом, болезнями сердца и другими тяжелыми диагнозами. В этот же перечень включат сведения о беременных и новорожденных. Зачем создают такую систему, чем она отличается от московского «Регистра беременных» и как поможет будущим матерям — в материале 360.ru.

Что такое единый регистр с отдельными заболеваниями

В федеральном реестре будут собирать информацию о пациентах со следующими болезнями:

Фото: Медиасток.рф

Помимо перечисленных заболеваний и нарушений, в реестр планируют вносить данные о беременных и новорожденных. В нем будет информация о:

В перечень будут вносить данные о доле будущих мам, вставших на учет в срок до 12 недель; о доле нормальных беременностей, доношенных детей и тех, у кого возникли «отдельные состояния в перинатальном периоде»; о доле детей с врожденными аномалиями.

Коломенский перинатальный центр в Подмосковье
Фото: Коломенский перинатальный центр в Подмосковье/Медиасток.рф

Для чего нужен реестр и почему в него будут включать беременных

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что систему создали «для мониторинга ситуации» в стране.

Реестр с данными пациентов с серьезными болезнями и сведениями о беременных появился как следующий шаг цифровизации системы здравоохранения, рассказал 360.ru медицинский юрист Николай Чернышук.

«Эта база данных позволит не только посмотреть, что происходит с каждым конкретным человеком, но и провести анализ статистических данных. Говорят, что этим будет заниматься в том числе искусственный интеллект», — отметил эксперт.

По его мнению, цель создания такого перечня — повышение качества оказания медицинской помощи в России.

Andrey Arkusha/Russian Look
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com

«Недавний случай в Новокузнецке, где произошло массовое заражение детей в роддоме. Если бы эта база данных была, то можно было бы предотвратить жертвы на начальном этапе — например, принять санитарно-эпидемиологические меры, чтобы инфекция не распространилась», — объяснил Чернышук.

Кроме того, медицине уже известны признаки, которые указывают на возможные осложнения при вынашивании ребенка. Реестр позволит вовремя принять меры, чтобы сохранить беременность и плод.

Также государство будет знать, в каких регионах часто встречается прерывание беременности или недоношенность. База данных подсветит пробелы, которые будут оперативно заполнять.

Mikhail Beznosov/Russian Look
Фото: Mikhail Beznosov/Russian Look/www.globallookpress.com

Отличие от других реестров беременных

Похожий перечень с информацией уже есть в столице. С осени 2025 года в Москве действует «Регистр беременных». С его помощью врачи рассчитывают вероятность осложнений, основываясь на анамнезе и анализах женщин.

В регистре можно найти информацию о ключевых параметрах беременности: срок и триместр, дата последнего визита, госпитализации, обращения в скорую за последние трое суток.

Далее программа автоматически рассчитывает индивидуальные риски каждой женщины. Эти сведения доступны акушеру-гинекологу для оперативного приглашения пациентки на прием.

Как видно, реестр и «Регистр беременных» отличаются. Если столичный свод данных направлен по большей части на оперативное вмешательство в экстренных случаях, то реестр с информацией о беременных — это раздел, в котором соберут статистику по беременностям и рождаемости в стране.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте