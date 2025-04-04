04 апреля 2025 17:56 «Переписывайте ее на меня». Как арендаторы пытались отжать ипотечную квартиру у хозяйки 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Общество

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В соцсетях завирусилась переписка хозяйки квартиры с арендаторами, которые решили, что раз они платят за ее ипотечное жилье, то его должны переписать на них. Даже грозили судом. Как решила проблему шокированная собственница и можно ли сдавать ипотечную недвижимость, разбирался 360.ru.

«Квартира, по идее, тогда наша получается» Странную логику арендаторов жилья уже второй день подряд обсуждают и в Telegram, и в соцсетях. На скриншотах, которые репостят из канала в канал, — переписка двух девушек. Одна из них информирует вторую, что теперь она в курсе, что квартира, которую та ей сдает, оказывается, ипотечная. Далее происходит следующий диалог: — Мы тут выяснили кое-что про вашу квартиру, которую мы сейчас снимаем. — И что же вы узнали? — Ваша квартира в ипотеке, а вы ее сдали нам. Соответственно, мы платим деньги, а вы тут же несете НАШИ деньги в банк!

— Ну разумеется, так многие делают, а что вас конкретно не устраивает? Ведь то, о чем вы спросили, не ваше дело.

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press / www.globallookpress.com

— Как это не наше? Деньги наши, а дело не наше. Получается, что мы платим за эту ипотеку. Вот что я хотела сказать. — Вы серьезно сейчас? — Вполне. Квартира, по идее, тогда наша получается. — Вы трезвы? Что вы городите? — Я разве что-то не так сказала? Наши деньги идут на погашение ипотеки, значит, мы платим ипотеку. Логично? — То есть, когда вы берете колбасу в «Пятерочке», то сразу становитесь хозяином «Пятерочки»? — При чем тут «Пятерочка»? Тут совсем другой вопрос. Знаете, раз мы платим вашу ипотеку, то имеем право сами поставить цену аренды, которую мы хотим, и она должна быть на 40% ниже. Хотя бы. Вы же тоже должны хоть копейку вносить за нее. Либо переписывайте ее на меня.

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press / www.globallookpress.com

— Да что вы говорите. Знаете, хорошо, что вы сами написали, я как раз хотела позвонить и сообщить, что вам необходимо освободить квартиру, согласно договору, в течение 30 дней. Нам больше неудобно вам ее сдавать. — Что? Испугалась? Правильно делаешь, что боишься, я завтра же иду в суд и выясняю, имею ли я право на эту квартиру.

Можно ли сдавать ипотечную квартиру в аренду По действующему законодательству сдавать квартиру, которую ты взял в ипотеку можно, хотя эта недвижимость и находится в залоге у банка.

Такая возможность прописана в залоге об ипотеке. По нему без согласия залогодержателя имущество нельзя дарить, продавать и менять, так как это связано с передачей права собственности третьему лицу. А при сдаче в аренду владельцем жилья остается заемщик. И он может по своему усмотрению зарабатывать на нем. Более того, кредитор не имеет права запретить собственнику сдавать имущество в аренду согласно поставлению Верховного суда от 2016 года (№ 309-АД16-8799).

Фото: РИА «Новости»

Вместе с тем некоторые кредитные организации все равно могут потребовать согласования сдачи ипотечного жилья в аренду, предупредил в беседе с 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.

«Прежде чем совершать подобные действия, заемщику необходимо внимательно изучить договор, чтобы не нарваться на спор или конфликт с банком. Но если дело дойдет до суда, там будет преобладать гражданское законодательство, которое не предусматривает ограничений по краткосрочной аренде», — подчеркнул специалист.

Суд учитывает все обстоятельства дела, и при условии, если какое-то нарушение договора заемщиком не принесло ущерба банку, может быть вынесено решение о том, что организация превысила полномочия, обязав выполнять какие-то дополнительные условия, не являющиеся существенными для такого рода сделок. Константин Крохин

При этом долгосрочную сдачу жилья было бы верным все же согласовать с банком, посоветовал юрист. Все потому, что банки заинтересованы в том, чтобы объект залога был в сохранности в случае, если клиент вдруг не сможет выполнять свои долговые обязательства.

Фото: РИА «Новости»

«Всегда нужно внимательно читать условия своего договора. Банковские продукты отличаются. Особенно если это какие-то льготные истории. Там могут быть свои правила, установленные государством, которое субсидирует процентную ставку», — продолжил Крохин. В случае, если человек нарушает условия, установленные уже даже не банком, а госструктурами, уполномоченными обслуживать подобного рода кредиты, это может быть основанием для досрочного расторжения договора и требования возврата кредита.

Поэтому, повторюсь, заключая такие сделки, как ипотека, такие долгосрочные договоры, необходимо очень внимательно читать условия выдачи. И второе — будьте добросовестным клиентом, используйте кредит на те цели, которые заявляете.

«Если же заемщик использует квартиру под коммерческую или производственную деятельность, производит ее несанкционированное переустройство — все это грозит досрочным расторжением договора», — предупредил собеседник 360.ru.