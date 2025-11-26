Пенсионерка нашла в подмосковном лесу истощенного пса и спасла от смерти
В Белоомуте 70-летняя местная жительница Елена обнаружила в глубине леса истощенного старого пса — глухого, почти слепого и полностью дезориентированного. Не исключено, что собаку умышленно привезли и бросили умирать.
Пес лаял на весь лес
В беседе с 360.ru пенсионерка объяснила, что отправилась в лес за грибами и услышала отчаянный лай.
«Был лай по всему лесу. Я пошла на него, подумала, что кто-то привязал собаку к дереву. Подошла — а она просто стоит в одну точку смотрит и лает. Трясется. Вот-вот упадет», — рассказала женщина.
По словам Елены, животное было полностью беззащитным: около 15 лет, катаракта на обоих глазах, практически полная глухота. Ждать помощи в сыром лесу, под дождем и морозом собаке было неоткуда.
Увидев состояние животного, Елена и ее муж не смогли уйти.
Мы ей сделали теплую будку. Да и сено сегодня еще отвезли, завтра поедем. Делаем ей теплую завесу.
Вместе с супругом она каждый день варит животному еду, но пес боится и не подпускает людей близко. За восемь дней он чуть окреп и стал увереннее стоять на лапах. Однако тревожность и страх перед человеком никуда не делись.
«Вчера первый раз взяла хлеб из руки. Это для нее огромный шаг», — добавила Елена.
Как собака оказалась одна?
Женщина призналась, что боится появления волонтеров или любых других незнакомцев: собака может настолько испугаться, что попросту убежит в чащу.
«Она меня хоть немного знает, но незнакомых просто не подпустит. Не привязана — ходит сама. Как ее поймают?» — задалась вопросом собеседница 360.ru.
Она выразила уверенность, что оказаться в лесу самостоятельно пес не мог.
«Как глухая и слепая собака может дойти туда? Это далеко. Ее точно привезли и выбросили», — сказал Елена.
Помогут ли найденному в Белоомуте псу волонтеры?
По ее словам, история с брошенным животным не единичная: в Белоомуте есть еще одно бездомное животное по кличке Белка. Одни местные жители ее подкармливают, а другие угрожают убить — собака ночует в подъезде.
«Хозяйка выгнала ее из дома. Теперь кто кормит, кто гоняет, кто пугает, что ножом зарежет. Мы за нее тоже переживаем», — призналась пенсионерка.
Пока Елена и ее муж ездят в лес ежедневно, заботясь о старом псе, которого бросили умирать.
История уже вызвала широкий отклик — волонтеры и зоозащитники ищут способы аккуратно и безопасно забрать животное, чтобы дать ему шанс на достойную старость в тепле.