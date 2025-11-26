Пенсионерка нашла в подмосковном лесу истощенного пса и спасла от смерти

В Белоомуте 70-летняя местная жительница Елена обнаружила в глубине леса истощенного старого пса — глухого, почти слепого и полностью дезориентированного. Не исключено, что собаку умышленно привезли и бросили умирать.

Пес лаял на весь лес

В беседе с 360.ru пенсионерка объяснила, что отправилась в лес за грибами и услышала отчаянный лай.

«Был лай по всему лесу. Я пошла на него, подумала, что кто-то привязал собаку к дереву. Подошла — а она просто стоит в одну точку смотрит и лает. Трясется. Вот-вот упадет», — рассказала женщина.

По словам Елены, животное было полностью беззащитным: около 15 лет, катаракта на обоих глазах, практически полная глухота. Ждать помощи в сыром лесу, под дождем и морозом собаке было неоткуда.

Увидев состояние животного, Елена и ее муж не смогли уйти.