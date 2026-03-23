Пенсии, кредиты и ГОСТ на хлеб: что изменится в России с 1 апреля 2026 года
С 1 апреля 2026 года в России вступит в силу целый пакет законов и правил. Среди них — увеличение социальных пенсий, ужесточение выдачи кредитов, контроль сервисов рассрочки и новые правила утильсбора. Подробности — в материале 360.ru.
Индексация социальных пенсий
С 1 апреля в России увеличат социальные пенсии на уровень инфляции — на 6,8%. После повышения средний размер выплаты достигнет 16 590 рублей.
Одновременно с социальными пенсиями в стране проиндексируют выплаты льготникам, таким как ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда и другим.
Пенсионеры, которым в марте исполнилось 80 лет, и инвалиды первой группы с 1 апреля начнут получать удвоенную страховую пенсию.
Новые параметры оценки дохода заемщиков
Обновленные требования к расчету долговой нагрузки заемщиков вступят в силу в апреле 2026 года.
Если ранее банки могли считать подтвержденным доходом те цифры, которые называл заемщик, то этой весной доход придется подтверждать документами, а проверку будут проводить с учетом налоговой отчетности и выписок о расходах.
Поступления на карту, переводы от родственников, зарплату наличными не будут принимать в расчет платежеспособности.
Кроме того, если банк не сможет получить кредитную историю будущего заемщика, ему откажут в кредите, так как его долговую нагрузку будут считать 100-процентной.
Новые правила не дадут получать кредиты и займы гражданам без официального дохода или с серым заработком. Кроме того, это снизит закредитованность населения.
Изменения в работе сервисов рассрочки
Речь идет о платформах, которые позволяют купить товар или услугу в рассрочку, то есть не платить всю сумму сразу, а разбить ее на четыре и более платежей, которые можно заплатить в течение определенного срока. По такой схеме действуют сервисы «Долями», «Подели», «Частями» и другие.
Оператор платит продавцу сразу всю сумму, а затем получит от покупателя обещанные платежи. Это не классический кредит, однако он влияет на ежемесячную долговую нагрузку.
С 1 апреля 2026 года такие сервисы включат в реестр операторов Банка России. Их обяжут работать по единым правилам наравне с другими кредитно-финансовыми организациями.
Это означает, что теперь деятельность таких площадок будет регламентировать Центробанк, хотя ранее она никак не контролировалась. Скрытые комиссии с 1 апреля будут запрещены, а срок рассрочки в 2026 году не должен превышать шести месяцев, с 2028 года — четырех.
Штрафы не могут быть больше 20%, хотя ранее сервисы самостоятельно назначали их в случае просрочек.
Ранее, если долг клиента превышал 50 тысяч рублей, сервис мог не направлять данные о нем в бюро кредитных историй. Со второго весеннего месяца это станет новым обязательством площадок.
Более того, до вступления закона в силу оператор мог устанавливать разные цены на товар при оплате картами, рассрочкой и наличными, но с апреля она станет одинаковой при любом способе оплаты.
Если клиент просрочит уплату долгов, сервис должен уведомить человека об этом, и только спустя 60 дней сможет обратиться в суд для разрешения спора.
Таким образом, работа с подобными сервисами станет более прозрачной.
Новые правила расчета утилизационного сбора
С апреля вступят в силу дополнительные правила расчета утилизационного сбора. Речь идет о едином таможенном тарифе на ввоз машин из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Ранее можно было сэкономить за счет указания в документах другой страны цену ниже, чем фактическая стоимость авто. Это снижало таможенные платежи. Новая схема не позволит этого сделать.
Таким образом, завезенные через альтернативные пути машины по стоимости будут равны тем, что привезли в страну по официальным каналам.
ГОСТ на белый хлеб
С апреля в России начнет действовать обновленный госстандарт на хлеб из пшеничной муки.
Ранее ГОСТ рекомендовал продавать белый хлеб в течение суток, но по новому стандарту этого не требуется. Максимальное время хранения продукта до отгрузки в магазин по-прежнему составит не более 10 часов.
Форма хлеба теперь строго не регламентируется — ранее можно было выпекать его только овальной формы, а минимальный вес буханки не должен был быть менее 0,5 килограмма. После 1 апреля буханка может весить меньше.
Для выпечки разрешили использовать муку высшего, первого и второго сортов, прессованные дрожжи, воду, соль и белый сахар. Допускается добавление антиокислителей, ферментных препаратов и пищевых добавок.
Зоны выгула собак
Еще один ГОСТ, который начнет действовать с апреля, регламентирует благоустройство территорий для выгула питомцев. Теперь на них должны быть оборудованы игровые, дрессировочные, гигиенические и прогулочные зоны.
В населенных пунктах с населением от 10 до 100 тысяч человек должна появиться как минимум одна территория для дрессировки собак, а также одна игровая площадка на каждые 10 тысяч человек.
Зоны для выгула собак по стандарту оборудуют безопасным покрытием, урнами для уборки отходов, навигацией и элементами для маломобильных граждан.
Другие нововведения, которые вступят в силу в апреле 2026 года
- С 1 апреля изменится форма документов, применяемых при расчетах НДС.
- С 1 апреля снизят максимальный размер начислений по кредитам, срок возврата которых не превышает одного года.
- С 1 апреля задолженности физлица будут закрывать во внесудебном порядке за счет его имущества, если требование ФНС будет бесспорным. Ранее правило действовало только для ИП и компаний.
- С 26 апреля законному представителю ребенка можно будет подать заявление на гражданство для него дистанционно.