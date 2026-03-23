Пенсии, кредиты и ГОСТ на хлеб: что изменится в России с 1 апреля 2026 года

Обновленные требования к расчету долговой нагрузки заемщиков вступят в силу в апреле 2026 года.

Если ранее банки могли считать подтвержденным доходом те цифры, которые называл заемщик, то этой весной доход придется подтверждать документами, а проверку будут проводить с учетом налоговой отчетности и выписок о расходах.

Поступления на карту, переводы от родственников, зарплату наличными не будут принимать в расчет платежеспособности.

Кроме того, если банк не сможет получить кредитную историю будущего заемщика, ему откажут в кредите, так как его долговую нагрузку будут считать 100-процентной.

Новые правила не дадут получать кредиты и займы гражданам без официального дохода или с серым заработком. Кроме того, это снизит закредитованность населения.