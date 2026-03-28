Пасхальные яйца без химии: какие красители выбрать Врач Белоусова: безопасные красители для яиц — луковая шелуха и свекольный сок

Пасха традиционно ассоциируется с крашеными яйцами, теплыми семейными встречами и атмосферой весеннего обновления. В преддверии праздника многие выбирают яркие и необычные оттенки, однако важно помнить: за красивым цветом должна стоять безопасность. От выбора красителя напрямую зависит здоровье тех, кто их будет есть.

Самыми безопасными способами окрашивания пасхальных яиц считаются натуральные красители, рассказала РИА «Новости» врач-эндокринолог Маргарита Белоусова. Они доступны, не требуют сложных ингредиентов и при этом позволяют получить разные оттенки без риска для здоровья. Такие варианты легко найти на любой кухне: луковая шелуха дает теплые коричнево-золотистые тона, свекольный сок окрашивает скорлупу в розовые и бордовые оттенки, куркума — в ярко-желтые, а зеленые цвета можно получить с помощью шпината или петрушки.

В отличие от промышленных, они не содержат искусственных добавок, которые могут нарушать работу желудочно-кишечного тракта. Маргарита Белоусова

Как выбрать безопасные красители По словам специалиста, при выборе готовых красителей важно внимательно читать состав. Даже при маркировке «пищевой» или «натуральный» в них могут присутствовать компоненты, способные вызывать аллергические реакции.

Особое внимание врачи обращают на добавку Е127 (эритрозин). Есть данные, что это вещество может оказывать потенциально неблагоприятное воздействие на организм, поэтому лучше избегать продуктов с его содержанием.

Также важно понимать, что, хотя производственные пищевые красители разрешены к использованию, некоторые из них могут быть небезопасны для здоровья. Маргарита Белоусова

Чего стоит избегать при окрашивании Кроме того, специалисты предупреждают: для окрашивания яиц нельзя использовать художественные материалы — маркеры, гуашь или акварель. Химические вещества из них способны проникать через микротрещины и поры скорлупы, что делает такие эксперименты небезопасными, особенно для детей. Пасхальные традиции и семейная атмосфера В преддверии Пасхи, которую православные верующие в России в 2026 году отметят 12 апреля, семьи традиционно собираются вместе за праздничным столом. Яйца остаются одним из главных символов праздника, а процесс их окрашивания — важной частью подготовки.

Сегодня все больше людей выбирают натуральные способы, возвращаясь к проверенным временем рецептам. Это позволяет не только сохранить здоровье, но и добавить в праздник немного творчества и уюта, когда каждый цвет создается своими руками.