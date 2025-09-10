Паралимпиец Терентьев встретился с пациентами подмосковного центра реабилитации
Ограниченные возможности здоровья — не приговор и не повод отказываться от активной жизни. Об этом в ходе встречи с пациентами реабилитационного центра имени Мещерякова в Сергиевом-Посаде рассказал паралимпийский чемпион, депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.
Он пояснил, что сам получил серьезную травму после прыжка с трамплина в 1986 году и только через пять лет вернулся в большой спорт благодаря тренеру Ирине Громовой.
Теперь паралимпиец сам помогает тем, кому необходима поддержка в дальнейшем развитии.
«У каждого в жизни, кто стал паралимпийским чемпионом или достиг каких-то высот в бизнесе, в творчестве, есть очень много событий в жизни, которые им помогли добиться того, чем они стали в результате. Поэтому здесь важно для каждого понять, что-то, что с ними произошло, дает возможность развиваться дальше», — заявил Терентьев.
Такие мотивационные встречи в рамках проекта поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья проводят регулярно. Инициативу запустили в 2024 году «Столото» и Государственный музей спорта.
В 2025-м к проекту присоединилось Всероссийское общество инвалидов, чтобы расширить его географию и помочь как можно большему количеству людей с ограниченными возможностями здоровья пробудить свои силы и внутренние резервы.
«Сегодня в центре Мещерякова проходит четвертая встреча, цель которой — мотивировать участников заниматься спортом. Для людей с ограниченными возможностями здоровья это возможность социальной интеграции в общество и общение с людьми», — заявила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Оксана Тубман.
После общения с паралимпийским чемпионом участники встречи ознакомились с выездной экспозицией Государственного музея спорта, а также попробовали свои силы в сдаче нормативов ГТО
Вице-президент Федерации многоборья ГТО Александр Черниговский заявил, что в спорт необходимо вовлекать всех.
«Мы придумали такой проект, как „Народные игры ГТО „Спортлото“. У нас уже за два года прошло три сезона, поучаствовали больше 60 тысяч человек. И в том числе во втором сезоне мы добавили категорию для людей с ограниченными возможностями здоровья», — пояснил он.
Пока проект по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья только набирает обороты, но его создатели не собираются останавливаться и готовят визиты в реабилитационные центры по всей России.