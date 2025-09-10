Паралимпиец Терентьев встретился с пациентами подмосковного центра реабилитации

Ограниченные возможности здоровья — не приговор и не повод отказываться от активной жизни. Об этом в ходе встречи с пациентами реабилитационного центра имени Мещерякова в Сергиевом-Посаде рассказал паралимпийский чемпион, депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Он пояснил, что сам получил серьезную травму после прыжка с трамплина в 1986 году и только через пять лет вернулся в большой спорт благодаря тренеру Ирине Громовой.

Теперь паралимпиец сам помогает тем, кому необходима поддержка в дальнейшем развитии.

«У каждого в жизни, кто стал паралимпийским чемпионом или достиг каких-то высот в бизнесе, в творчестве, есть очень много событий в жизни, которые им помогли добиться того, чем они стали в результате. Поэтому здесь важно для каждого понять, что-то, что с ними произошло, дает возможность развиваться дальше», — заявил Терентьев.