Сегодня 13:47 Папа может. Отпуск по уходу за новорожденным для отцов поможет избежать конфликтов в семье Психолог Елгаева: в России отцы стали больше включаться в воспитание детей 0 0 0 Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Отцам в России могут разрешить брать оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. Такой законопроект для внесения в Госдуму подготовили депутаты фракции ЛДПР. Поможет ли инициатива укрепить брак — разобрался 360.ru.

Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с 360.ru отметил, что инициатива предложена в том числе, чтобы поддержать традиционные ценности. «Когда рождается ребенок — это счастье, поэтому было предложение не просто от наших депутатов, а от наших граждан, общественных организаций дать возможность семьям, где рождается ребенок, побыть в этот радостный момент вместе», — рассказал депутат. Во-вторых, цель инициативы — показать, что государство поддерживает семейную политику и традиционные ценности. Таким образом, отцы смогут договориться с работодателем, чтобы им предоставили дни, когда они могут побыть с семьей.

Фото: Custom Medical Stock Photo / www.globallookpress.com

Как оплачиваемый отпуск отцам при рождении ребенка поможет семье? Законопроект может очень позитивно повлиять на взаимоотношения в семье, уверена семейный медиатор, психолог Екатерина Елгаева. «Одна из самых частых причин конфликтов в семье — это как раз то, что только женщина погружена в заботы о ребенке, и отцы не видят всего спектра задач. Им кажется, что она просто проводит время с ребенком, сидит дома», — рассказала 360.ru психолог. По мнению Елгаевой, когда отец активно участвует в жизни ребенка, это положительно влияет на отношения в семье. Мужчина больше времени проводит со своим чадом и лучше понимает, что значит заботиться о нем. Важно, чтобы оба родителя понимали свои обязанности, поддерживали контакт с ребенком и активно участвовали в его воспитании. Это позволит ребенку в будущем стать более подготовленным к созданию собственной семьи.

Фото: Luca Ponti/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Иерархия в семье Раньше забота о детях была преимущественно женской обязанностью. Но сейчас ситуация изменилась.

У нас в стране есть позитивная тенденция, что отцы гораздо больше включаются в воспитание детей, чем десятилетия назад. Более того, неуклонно растет процент отцов, которые после развода оставляют детей на воспитание себе не потому, что с матерью что-то не так, а потому что действительно некоторые отцы очень хорошо воспитывают детей. Они либо с бывшей супругой об этом договариваются, либо выигрывают в суде. Екатерина Елгаева семейный медиатор, психолог

Тем не менее есть и отцы, которые полностью уходят из семьи, отметила Елгаева. Они не только не участвуют в жизни детей, но и не платят алименты, даже минимальные суммы. Но это касается личной ответственности родителей, их умения грамотно подходить к воспитанию ребенка и поддерживать здоровые отношения в браке. «Не любая женщина, которая родила и находится в декрете, обязательно хорошая мать», — подчеркнула специалист. Как заметила семейный медиатор, даже несмотря на высокий процент разводов, сейчас родители больше внимания уделяют детям. Они вкладываются в их образование и развитие. «Иногда это перекашивает в такую детоцентричность, когда все ребеночку. И тогда это, конечно, тоже угроза для существования семьи, потому что все-таки иерархия должна соблюдаться. Первые в семье — это родители и их контакт между собой. А ребенок в семье второй. Вот этот момент не все люди хорошо улавливают», — добавила спикер.