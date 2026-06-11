Пахнет проблемами. Почему за грязную одежду в метро можно получить штраф
Юрист Матюшенков: в метро нельзя находиться в пачкающей и зловонной одежде
В московском метро действует правило, о котором знают далеко не все пассажиры. За нахождение в пачкающей или зловонной одежде можно получить штраф. Что делать, если рядом оказался неприятно пахнущий человек, как реагируют сотрудники метрополитена и помогут ли маски или ароматизаторы, разбирался 360.ru.
За что могут оштрафовать в метро
Согласно Правилам пользования Московским метрополитеном, пассажирам запрещено находиться на территории метро в пачкающей или зловонной одежде. Как рассказал 360.ru заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков, за такое нарушение предусмотрена административная ответственность.
«Люди, допустившие нарушение этого запрета, могут быть оштрафованы на одну тысячу рублей по статье 10.9 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях», — пояснил юрист.
По его словам, аналогичные ограничения действуют и в ряде других российских городов, включая Санкт-Петербург.
Если неприятно пахнущий пассажир доставляет дискомфорт окружающим, можно обратиться к сотрудникам полиции или администрации метрополитена. Они вправе принять необходимые меры в рамках действующих правил.
Можно ли требовать компенсацию
Теоретически пассажир может потребовать компенсацию вреда, если из-за сильного запаха его самочувствие ухудшилось. Однако на практике доказать такую связь будет крайне сложно.
«Необходимо будет доказать, что ухудшение состояния здоровья связано именно с запахом, а установить такую причинно-следственную связь достаточно трудно», — отметил Матюшенков.
Помогут ли маски и очистители воздуха
Эколог Анатолий Баташев считает, что проблема неприятных запахов в московском метро сегодня встречается значительно реже, чем раньше. По его словам, сотрудники полиции и службы безопасности достаточно оперативно реагируют на подобные ситуации, а санитарное состояние вагонов заметно улучшилось.
«В московском метро полиция работает очень хорошо. Такого, чтобы кто-то регулярно находился в крайне зловонном состоянии, сейчас практически нет», — рассказал эксперт.
При этом специальные маски или портативные очистители воздуха он не считает эффективным решением.
Самый простой способ
По мнению Баташева, если неприятный запах все же доставляет дискомфорт, лучше воспользоваться самым простым методом.
«Не нужно терпеть и стоять рядом. Если есть возможность — просто перейти в другой вагон или отойти подальше», — посоветовал эколог.
Он отметил, что современные составы метро позволяют без труда переходить между вагонами, а системы вентиляции помогают достаточно быстро устранять посторонние запахи.
Где проблема встречается чаще
Эксперт добавил, что подобные ситуации чаще возникают не в метро, а в пригородном железнодорожном транспорте и на отдельных станциях МЦД. Тем не менее он призвал относиться к подобным случаям спокойно и помнить, что иногда человеку может потребоваться помощь, а не осуждение.
«Порой нужно помогать людям, которые в такой ситуации оказались по определенным причинам. Человек мог отравиться каким-то веществом. Часто это бывает разовая ситуация, но в таком тяжелом состоянии он может, например, упасть на рельсы и погибнуть, потому что ему не помогли», — пояснил собеседник.
По словам Баташева, современный общественный транспорт стал заметно чище, а благодаря развитию бытовых технологий и доступности стиральных машин проблема грязной и зловонной одежды уже не носит массового характера.