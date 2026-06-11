Пахнет проблемами. Почему за грязную одежду в метро можно получить штраф

Юрист Матюшенков: в метро нельзя находиться в пачкающей и зловонной одежде

В московском метро действует правило, о котором знают далеко не все пассажиры. За нахождение в пачкающей или зловонной одежде можно получить штраф. Что делать, если рядом оказался неприятно пахнущий человек, как реагируют сотрудники метрополитена и помогут ли маски или ароматизаторы, разбирался 360.ru.

За что могут оштрафовать в метро

Согласно Правилам пользования Московским метрополитеном, пассажирам запрещено находиться на территории метро в пачкающей или зловонной одежде. Как рассказал 360.ru заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков, за такое нарушение предусмотрена административная ответственность.

«Люди, допустившие нарушение этого запрета, могут быть оштрафованы на одну тысячу рублей по статье 10.9 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях», — пояснил юрист.

По его словам, аналогичные ограничения действуют и в ряде других российских городов, включая Санкт-Петербург.

Если неприятно пахнущий пассажир доставляет дискомфорт окружающим, можно обратиться к сотрудникам полиции или администрации метрополитена. Они вправе принять необходимые меры в рамках действующих правил.

Можно ли требовать компенсацию

Теоретически пассажир может потребовать компенсацию вреда, если из-за сильного запаха его самочувствие ухудшилось. Однако на практике доказать такую связь будет крайне сложно.

«Необходимо будет доказать, что ухудшение состояния здоровья связано именно с запахом, а установить такую причинно-следственную связь достаточно трудно», — отметил Матюшенков.