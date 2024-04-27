Московские производители готовы к выходу на африканский рынок | 360°

Общество 27 апреля 2024, 11:37 Московские производители готовы к выходу на африканский рынок Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московские производители микроэлектроники, медицинской техники и продуктов питания представили свою продукцию потенциальным контрагентам из стран Африки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Речь идет о 12 столичных компаниях.

Свою продукцию потенциальным контрагентам они представили в рамках онлайн бизнес-миссии, организованной центром «Моспром».

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«Девять компаний промышленного сектора и три производителя продуктов питания провели более 140 встреч с потенциальными покупателями из Алжира, Египта, Марокко, Сенегала, Туниса и других африканских стран», — рассказал Владислав Овчинский.

Медтехника столичного производства вызвала наибольший интерес у африканских партнеров. Контрагенты из Египта, Буркина Фасо, Того и Бенина, в частности, обратили внимание на биоимпедансный анализатор состава тела от московского производителя.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

По словам гендиректора компании «Медасс» Татьяны Крючковой, прибор для диагностики метаболического синдрома, отслеживающий динамику состояния пациентов с нарушениями обмена веществ, привлек внимание руководителя и врачей одного из медучреждений Того.

«Академия детского футбола Того также может быть заинтересована в приобретении этого прибора для использования спортсменами», — отметила она.

Микропроцессоры от столичного производителя могут быть востребованы на рынке Марокко. Возможность использования столичной микроэлектроники в своих перспективных проектах изучает государственная железнодорожная корпорация этой страны.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Участие в бизнес-миссии стало ценным инструментом оценки потенциала стран Африки в части реализации совместных инфраструктурных проектов», — подчеркнул заместитель генерального директора по маркетингу и продажам компании «Элтеза» Алексей Сошников.

По его словам, при поддержке центра «Моспром» компании удалось установить контакты с потенциальными покупателями своих систем управления железнодорожной автоматикой.

Продукция московских производителей контактных линз и препаратов для инъекционной косметологии также серьезно заинтересовала байеров из Алжира, Кот д’Ивуара, Нигерии и Египта. Сейчас прорабатывается возможность регистрации товаров из Москвы для продажи на местных рынках.

Кроме того, участники бизнес-миссии указали на интерес контрагентов из Марокко, Габона, Мали, Судана, Египта и Алжира в поставках продуктов питания и напитков столичного производства.