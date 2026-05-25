Овчинский: современный жилой комплекс возводится на Минусинской улице по программе реновации

В Лосиноостровском районе Москвы по программе реновации возводится современный жилой комплекс на улице Минусинская, участок 14А. Проект, рассчитанный на 401 квартиру и общей площадью более 40 тысяч квадратных метров, включает три отдельно стоящие секции переменной этажности, объединенные общим стилобатом, где разместятся входные группы, пространства общего пользования и коммерческие помещения. Подробнее об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Сейчас на строительной площадке ведутся монолитные работы по устройству подземной части, в которой будут расположены паркинг и инженерно-технические помещения. Новый дом строится в экологически благоприятном районе: в непосредственной близости находятся живописный парк «Торфянка» с прудом и прогулочными аллеями, Бабушкинский парк и обширная природно-парковая зона «Долина реки Яузы». Рядом есть школа и детский сад, а до поликлиники можно дойти за 10 минут.

Контроль за качеством строительства осуществляет Мосгосстройнадзор. Его специалисты уже провели два выездных мероприятия для оценки соответствия работ проектным решениям. Фасады комплекса выполнены в контрастной черно-красно-белой гамме, облицованы керамогранитной плиткой и дополнены металлическими элементами антрацитово-серого цвета, а панорамное остекление лоджий придает зданиям легкость и современный облик.

Всего в Лосиноостровском районе по программе реновации построено 13 домов, из которых 11 переданы под заселение. Сейчас продолжается строительство еще пяти объектов. Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение 5176 домов. Москва остается одним из лидеров по объемам и темпам жилищного строительства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».