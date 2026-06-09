Овчинский: площадки на месте старых домов освободили под стройку по реновации в Марфине

В районе Марфино по программе реновации освободили две площадки для возведения новостроек на месте расселенных домов старого жилого фонда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в районе по программе реновации предстоит расселить 37 жилых домов. Новые квартиры получат около семи тысяч человек. Площадки расположены на Ботанической улице, после полного расселения дома — участники программы демонтируют по технологии «умный снос».

«Здания разбирают поэтапно, а строительный мусор сортируют и отправляют на переработку. Новостройки на освобожденных участках возводятся с учетом технологий сниженного потребления ресурсов. Дворы благоустраиваются, создается необходимая социальная инфраструктура в шаговой доступности», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Программу реновации утвердили в 2017 году, она затронула около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

Мэр Сергей Собянин ранее поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. По его словам, она помогает формировать гармоничную безбарьерную среду.