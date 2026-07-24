Овчинский: эффектный бизнес-центр возвели у метро «Калужская»

Строительство нового многофункционального офисного комплекса завершилось в Обручевском районе российской столицы. О появлении крупного коммерческого объекта рассказал глава Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, министр московского правительства Владислав Овчинский.

Бизнес-центр построили рядом с метро «Калужская». Здание расположено по адресу улица Обручева, дом 23Е.

«Бизнес-центр площадью 29,5 тысячи квадратных метров имеет выразительную архитектуру: фасад разделен на четыре смысловые зоны. Нижние этажи отделаны полуструктурным остеклением, среднюю часть оформили „зубчатыми“ стенами из сэндвич-панелей металлического цвета, а верхние уровни украсили дополнительными накладными ламелями. Такое решение придает зданию динамичный, современный облик, который меняется в зависимости от ракурса и освещения. При этом все рабочие помещения благодаря сплошному остеклению получают максимум естественного солнечного света», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Как устроен новый бизнес-центр

Подземная часть комплекса включает четыре глубоких уровня. Три из них отведены под автомобильную парковку на 162 машино-места и технический блок: там разместили индивидуальный тепловой пункт, насосные станции, вентиляционные камеры и электрощитовые.

Четвертый, подвальный ярус занимает пожарный пост, диспетчерская служба и дополнительные места для машин.

На первом наземном этаже расположились входной вестибюль, торговые галереи и заведения общепита, причем ресторан получил собственный изолированный вход с улицы.

Здесь же скомпонованы служебные и технические помещения. Второй этаж отдали под центральный офис управляющей компании, еще один ресторан и полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом, душевыми и раздевалками.

Начиная с третьего этажа и выше разместились непосредственно офисные пространства. Архитекторы заложили гибкую систему планировок: рабочую зону можно легко трансформировать, разделив площадь на пять или семь отдельных кабинетов, либо оставлять в формате open space под задачи арендатора.