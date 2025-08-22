Сегодня 16:07 Отцы наложили руку на маткапитал. Мужчины потребовали равноправия родителей «Отцы рядом» потребовали ввести понятие «семейный капитал» вместо «материнского» 0 0 0 Фото: Jan Haas/Picture Alliance / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила в Госдуму проект федеральных изменений, направленных на усиление роли отца в семье и обеспечение равноправия родителей. Проект предлагает закрепить в российском законодательстве определение «семья», ввести статус «отец-герой» и разрешить использовать «семейный капитал» при рождении ребенка с согласия обоих родителей. Это устранит дискриминацию по половому признаку. Подробности — в материале 360.ru.

«В современной России роль отца в семье преуменьшается, что приводит к дисбалансу в воспитании детей, увеличению числа неполных семей и социальным проблемам, а также к проблемам в сфере правоприменения и судебной практики. Существующее законодательство не обеспечивает равноправие отцов и матерей в вопросах государственной поддержки, защиты прав и обязанностей», — обратили внимание общественники. В документе предлагается закрепить в статье 38 Конституции РФ государственную защиту отцовства и семьи, что обеспечит корректное правоприменение в рамках государственной защиты семейных ценностей, рассказал юрист, председатель организации Иван Курбаков. Упразднение понятия «материнский капитал» «Отцы рядом» предложили председателю Госдумы Вячеславу Володину упразднить понятие «материнский капитал». Вместо этого предлагается разделить право на использование выплат поровну между супругами. Документ оказался в распоряжении 360.ru. Члены организации предложили ввести понятие «семейный капитал» вместо «материнского», чтобы исключить дискриминацию.

Материнский капитал создает основания для дисбаланса в правовой составляющей социального обеспечения семьи, так как фактически право распоряжения средствами принадлежит только матери при расторжении брака ввиду того, что российская судебная практика определения места жительства детей и порядка их воспитания носит дискриминационный характер относительно отцов. МОО «Отцы рядом»

Введение юридической категории семейного капитала устранит несправедливость и снизит количество разводов, так как деньги будут общими. Согласие второго родителя защитит права отцов и предотвратит нецелевое использование средств.

Фото: РИА «Новости»

Введение юридически конкретного определения «Семья» Общественники напомнили, что семья — это люди, связанные правовыми отношениями и признанные таковыми в соответствии с российским законодательством: супруги, родители и дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сёстры. Введение четкого юридического определения «семья» в Семейный кодекс России устранит неоднозначность этого понятия, защитит права всех членов семьи, включая детей и нетрудоспособных родственников, и предотвратит злоупотребления при получении социальных льгот, пособий и налоговых вычетов.

Фото: gingerfinch/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Звание «Отец‑герой» Также «Отцы рядом» предлагают ввести звание «Отец-герой». Они предлагают присваивать его тем, кто воспитывает десятерых и более детей, включая усыновленных. Это касается как женатых, так и неженатых мужчин, при условии их активного участия в жизни детей.

В настоящее время только матери могут получить звание «Мать-героиня». Отцы также заслуживают признания за воспитание детей. МОО «Отцы рядом»

Отцу, который воспитывает пятерых и более детей, члены организации предлагают присвоить орден «За заслуги в воспитании подрастающего поколения», а мужчине, воспитывающему троих и более детей, — статус «Многодетный отец». «Как и в предыдущем случае, семейное положение не имеет значения. Важно, чтобы отец активно участвовал в жизни детей», — указано в документе. Отцы тоже заслуживают признания за свой вклад в воспитание детей. «Также проект направлен на устранение злоупотреблений судов при определении места жительства ребенка и признание многодетными отцов, имеющих более двух детей от разных женщин, наравне с матерями, которые имеют более двух детей от разных мужчин», — обратил внимание Курбаков. Инициатива направлена на достижение равенства в поддержке и защите семей. МОО «Отцы рядом» хотят устранить дискриминацию по половому признаку и манипуляции в бракоразводных процессах, закрепить в законе статус отца как значимого и защищенного члена общества. Инициаторы законопроекта уверены, что изменения помогут укрепить институт семьи и поднять уважение к роли отца.