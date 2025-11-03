Сегодня 06:19 Отцовское выгорание: почему многодетные папы быстрее стареют? 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Отцовское выгорание — глубокое эмоциональное и физическое истощение, при котором роль отца перестает быть источником радости и смысла, превращаясь в тяжкую ношу.

Мужчина чувствует себя опустошенным, а то, что раньше было источником сил — любовь, забота, ответственность, — теряет свою наполняющую силу и становится «призраком прошлого». Это место занимают напряжение, раздражительность и гнев. В самых тяжелых случаях такая трансформация может привести к отстраненности от семьи и создать почву для конфликтов — вплоть до приступов домашнего насилия. Причины кризиса многогранны и часто уходят корнями в личностные и межличностные конфликты. Нередко источником проблемы становится изначальная неготовность мужчины принять на себя всю ответственность, которую влечет за собой отцовство. Усугубляют ситуацию конфликтные, деструктивные отношения с матерью детей, когда супруги постоянно становятся друг для друга эмоциональной грушей для битья. Дополнительным испытанием, проверяющим на прочность, становится рождение особенного ребенка, воспитание которого требует колоссальных, подчас запредельных душевных и физических сил.

Немаловажную роль играют и глубинные установки, сформированные воспитанием, семейные и религиозные нормы, которые создают специфические, зачастую завышенные и недостижимые ожидания от фигуры отца. Особенно уязвимыми в этом контексте оказываются многодетные отцы, и исследования подтверждают, что они действительно стареют быстрее своих сверстников, у которых один-два ребенка. Основная причина феномена — хронический, перманентный стресс, уровень которого напрямую зависит от количества детей. Ответственность за троих, четверых несоизмерима с заботой об одном ребенке; она возрастает в геометрической прогрессии. Давление находит прямое отражение в постоянной финансовой тревоге: повседневные расходы на питание, одежду, образование и медицинское обслуживание каждый год растут, в то время как пособия зачастую носят символический характер и не могут компенсировать растущие затраты, особенно в условиях экономической нестабильности.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Помимо груза ответственности за материальное благосостояние семьи, у отцов возникает тотальный дефицит личного времени и пространства, необходимых для психологической разгрузки и физического восстановления. Такой режим жизни сохраняется, пока все дети не встанут на ноги, а с учетом разницы в возрасте между ними это может занять около 20-25 лет.

Все это время отец семьи находится в режиме колоссального психического давления, что напрямую влияет на организм, ускоряя процессы клеточного старения и повышая нагрузки на сердечно-сосудистую и иммунную системы.

Профилактика отцовского выгорания — задача, которая должна начинаться с честного диалога, причем как с самим собой, так и с матерью детей. Крайне важно еще на этапе планирования семьи совместно и взвешенно подойти к обсуждению ключевых вопросов: «Сколько детей хочет каждый супруг?», «Какие ресурсы есть сейчас, какие будут в ближайшей перспективе?», «Как в семье распределят обязанности?», «Как супруги планируют растить и воспитывать детей?», «Как организуют поддержку и отдых друг для друга?» Четкие и честные ответы на эти вопросы, постоянная коммуникация и взаимопомощь становятся тем надежным фундаментом, который позволяет предотвратить отцовское выгорание, а также сохранить здоровье, гармонию и счастье в семье на долгие годы. Автор статьи: Данил Бережной, бизнес-психолог, директор по организационному развитию ООО «Вместе.ПРО»