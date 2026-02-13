13 февраля 2026 01:10 Оттепель-2026. Как спасти дачу от паводка? Синоптик Шувалов рассказал, что ждать москвичам от февральской оттепели 0 0 0 Фото: Весенний паводок в Дубне / Медиасток.рф Эксклюзив

Оттепель не только превращает дороги в кашу, но и создает угрозу подтопления дачных участков. Резкое таяние снега в сочетании с осадками способно за считаные часы затопить подвалы и погреба. Как подготовиться к весеннему половодью, что можно сделать прямо сейчас и какие экстренные меры помогут, если вода проникла на участок или в дом, выяснил 360.ru.

Погода в феврале 2026 и на Масленицу Повышение температуры в Москве и Подмосковье неизбежно. Оно началось в среду вечером, 11 февраля, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Температура повысится до -1… -6 градусов. В пятницу и субботу, 13 и 14 февраля, столицу и регион ждут нулевая температура и мокрый снег с примесью мороси и дождя», — уточнил специалист. Таким образом, оттепель в Москве и области можно ждать в субботу. Некоторые синоптики предполагают, что температура может подняться и до положительных значений — +1 градуса. Виной стал циклон, центр которого сейчас расположен над Берлином.

Фото: РИА «Новости»

«К пятнице он будет северо-восточнее Москвы, из-за чего столица и область попадет в его теплый сектор. Это очень контрастная ситуация, ведь в Архангельске и Мурманске сейчас -20…-25 градусов, в Вологде и в Санкт-Петербурге столбики термометров опускаются до -13… -15, а у нас температура поднимется до 0…+1», — отметил Шувалов. В воскресенье Москву и Подмосковье накроет новый виток похолодания, так как регион попадет в холодный сектор циклона. Столбики термометров упадут до -10 градусов к концу 15 февраля. «Температурные качели будут достаточно интенсивными. Кроме того, ожидаются скачки атмосферного давления», — предупредил Шувалов. В пятницу, 13 февраля, москвичам нужно быть аккуратными: на дорогах сформируется гололедица, а в отдельных районах области может выпасть ледяной дождь. Поскольку окончание недели выдастся холодным, масленичная неделя, с 16 по 22 февраля, тоже начнется с крепких морозов.

Фото: Фольклорный праздник «Бакшевская Масляница» в Пушкинском округе / Медиасток.рф

Когда могут быть паводки в Подмосковье Из-за оттепели и обильных осадков некоторые испугались возможных подтоплений. Однако, чтобы начался паводок и пошли подтопления, среднесуточная температура в +5 градусов должна держаться в регионе как минимум пять дней, рассказала 360.ru главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В феврале такого ждать не стоит. О половодье из-за таяния снега говорить пока рано, потому что в феврале еще ожидаются снегопады. Длительных оттепелей на горизонте не видно, успокоила специалист.

Фото: Весенний паводок в Дубне / Медиасток.рф

«Если март будет очень теплым, например, со среднесуточной температурой на пять градусов выше нормы, снег может сойти и в конце месяца. Это произойдет в случае прихода южных циклонов в сочетании с обильными осадками», — объяснила Позднякова. Обычно в Москве и области снег сходит в первой декаде апреля. Как спасти дачный дом от потопа весной 2026 в Подмосковье Весна тем не менее не за горами, дачникам пора задуматься, как защитить свой участок от подтоплений из-за возможных паводков. В зоне риска — дома в подмосковных округах, которые располагаются недалеко от рек и водоемов. Председатель регионального отделения общероссийской организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник подтвердила в разговоре с 360.ru, что к подобным неприятностям нужно готовиться заранее. «Есть водоотводные системы, в СНТ ими оснащены все дороги, чтобы вода уходила. Если есть уклоны, паводок пойдет в эти канавы. Главное, чтобы в них не было мусора», — рассказала садовод.

Фото: Весенний паводок в Дубне / Медиасток.рф

Могут помочь и дренажные системы — засыпанные щебнем канавы, где на глубине около метра укладывают перфорированную трубу. Именно она отвечает за отвод лишней влаги. Подобную систему организовывают вокруг дачного участка. «Дренажные системы работают круглогодично. За счет них не подтапливаются ни дома, ни фундаменты, в том числе подвалы», — заверила эксперт. Но такая хитрость может не сработать ранней весной или зимой, когда земля еще не успела прогреться, а вода уже потекла. Можно проложить ливневку, которая будет служить и летом. Будущей весной она станет особенно актуальна, если на Москву и Подмосковье обрушатся сильные дожди. Для этого организовывают сеть лотков, труб и дождеприемников, которые отведут воду от участка. Иногда ее собирают в бочки, чтобы потом использовать в поливе. В борьбе с нежелательной влагой поможет искусственно созданный пруд на участке. Вся вода будет стекать в него, что убережет строения и фундамент от разрушений.

Фото: РИА «Новости»

Но эти меры — основательные, которые предпринимают еще на этапе строительства. Что можно сделать прямо сейчас? Олейник посоветовала взять лопату и раскидать снег на открытые пространства, где весной солнце быстро его растопит. Также можно забрасывать снегом кустарники и деревья, чтобы при таянии он увлажнял почву. «Можно просто лопатой прочистить каналы, чтобы по ним вода убегала в сторону от участка», — добавила эксперт. Что делать, если дачный дом подтопило Если затопило подвал или погреб, необходимо использовать насосы или вычерпывать воду ведрами. В ситуациях, когда вода повсюду, а откачивать ее просто некуда, придется звонить в МЧС. Олейник отметила, что в таких случаях экстренные службы в курсе произошедшего и сами эвакуируют дачников.