Сегодня 04:23 В школы возвращают оценки за поведение. Чем грозят детям новые правила и как это повлияет на их будущее Учитель Казаков: оценки за поведение — это примитивное понимание педагогики 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Уже с сентября 2025 года учителям разрешат ставить школьникам оценки не только за математику, но и за поведение. Власти запустили такой эксперимент в нескольких регионах России, а родители уже пьют валерьянку: теперь любой выкрик может ударить по аттестату, а значит и по будущему ребенка. Как будут оценивать детей за прилежание, чем грозит школьнику «неуд» по поведению и как психологи оценивают это новшество — в материале 360.ru.

Возвращение советской практики Идея вернуть в школы оценки за поведение появилась в конце 2024 года. Президент Владимир Путин поддержал инициативу. Для подготовки нововведения Министерство просвещения разработало соответствующий приказ и вынесло его на общественное обсуждение. Эта мера фактически возрождает советскую практику: в школах СССР отметки за поведение и прилежание ставились до 1989 года, после чего были официально упразднены приказом Министерства просвещения РСФСР. В каких школах начнут ставить оценки за поведение Пилотный проект по выставлению оценок за поведение стартует с нового учебного года — с сентября 2025-го. Для участия в эксперименте Министерство просвещения отобрало 84 школы в семи регионах страны. В их число вошли образовательные организации из Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, а также из Луганской Народной Республики, Чечни и Республики Мордовия.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Итоги пилота затем планируется обсудить с профессиональным педагогическим сообществом и родителями, чтобы решить вопрос о целесообразности расширения этой практики на всю страну. Какие классы участвуют в эксприменте В пилотном проекте участвуют ученики с 1-го по 8-й класс. Нововведение затронет преимущественно начальную и основную школы. Как пояснили в Минпросвещения, выпускные классы (9-е и 11-е) решили временно не включать в эксперимент, чтобы не создавать дополнительного напряжения для старшеклассников в период подготовки к итоговым экзаменам. Кто будет оценивать поведение школьников Предполагается, что выставлять оценку за прилежание будет классный руководитель. При этом учитель должен учитывать мнение других педагогов, работающих с ребенком, а также мнение администрации школы. Такой подход нужен, чтобы оценка была максимально объективной и основывалась на наблюдениях всех учителей, взаимодействующих с учеником. Решение о том, кому предоставить право выставлять итоговую отметку, сейчас обсуждается. Скорее всего, функцию официально закрепят за классными руководителями.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Зачем нужны оценки по поведению По заявлению Министерства просвещения, введение оценки за поведение направлено на укрепление дисциплины и воспитательной составляющей в школах. Главная задача — развитие у учащихся сознательной дисциплины и ответственности. По версии властей, усиление воспитательной работы и система оценок за поведение должны помочь улучшить ситуацию с травлей в школах и снизить уровень агрессии учащихся в адрес учителей. Положительные оценки могут поощрять детей за примерное поведение, социальную активность и соблюдение школьных правил. Система, в теории, нацелена на формирование безопасной и продуктивной образовательной среды. В министерстве подчеркивали, что оценка за поведение должна повлиять и на принятие детьми традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Министерство просвещения готово сделать оценки за поведение обязательными во всех школах страны уже с января 2026 года. Критерии оценки На что именно классные руководители будут ориентироваться при выставлении такой оценки, пока неясно. Вероятно, формироваться она будет на основе учета мнения преподавательского коллектива. В числе основных критериев называются: уровень дисциплинированности ученика, соблюдение норм общения и взаимоотношений в коллективе, социальная активность (участие в жизни класса и школы) и правомерное поведение (соблюдение школьных правил и требований). Проще говоря, будет оцениваться, насколько ребенок выполняет свои обязанности, уважительно относится к окружающим и придерживается установленных правил.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Как будет работать система Единой общероссийской шкалы оценки поведения власти пока не утвердили. В рамках эксперимента школам предоставили возможность опробовать разные модели оценивания. Каждая из 84 пилотных школ может выбрать один из трех вариантов: Зачет/незачет . Самая простая двоичная система, где поведение учащегося либо засчитывается как соответствующее нормам, либо нет (аналогично понятию «зачет» или «незачет» без конкретной оценки).

Трехбалльная шкала . Условно разделяет поведение на три уровня, которые можно обозначить как хорошее, удовлетворительное или неудовлетворительное. Фактически это возрождение схемы, действовавшей в советской школе 1970–80-х годов.

Пятибалльная шкала. Классическая система отметок от 1 до 5, по аналогии с академическими оценками. Исторически пятерка ставилась за безупречное поведение, тройку получали за серьезные нарушения. Двойку за поведение в советские времена ставили уже на этапе обсуждения исключения учащегося из школы.

Фото: РИА «Новости»

Чем грозит плохая оценка Высшее руководство страны указывает, что такая отметка должна иметь реальные последствия. Владимир Путин, поддерживая идею возвращения оценок поведения, отметил, что эти оценки должны «на что-то влиять» и быть равноценными оценкам за другие предметы. В перспективе поведение школьника может стать одним из факторов при его дальнейшей образовательной траектории, что придает инициативе дополнительный вес. Оценки не решат проблем? Дмитрий Казаков, член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и обществознания, в беседе с 360.ru предположил, что оценки за прилежание в школах не способны заставить детей вести себя «правильно». «Когда возникают проблемы учеников со взаимоотношениями, например, между собой и взрослыми, это подростковое поведение. В это время оценка для ученика имеет очень мало значения. Представьте, получит какой-то хулиган двойку за поведение. Это только поднимет ему авторитет, не будет демотивировать», — объяснил учитель.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Волшебная палочка» для показухи Для младших школьников оценка не нужна вообще, добавил эксперт. Они еще учатся, переходный возраст у них еще не наступил. Старшим же оценка лишняя, поскольку они уже взрослые, ориентируются скорее на планы на будущее — куда поступать, к примеру. Учитель Казаков считает, что введение оценочной системы поведения в школах обусловлено не заботой об учениках и преподавателях.

Это какая-то волшебная палочка, которую хотят продемонстрировать: вот, смотрите, мы сейчас тут заботимся об учителях. Это неправда. Это на самом деле просто уловка, показушная какая-то игра. Дмитрий Казаков

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Угроза новых конфликтов Кроме того, добавил собеседник 360.ru, оценки за поведение могут стать и катализатором новых конфликтов. Ссоры между родителями и учителями не редкость уже сейчас, оценка «прилежания» будет дополнительным стимулом. В условиях перегруженного расписания учителей выставить объективно оценку за поведение невозможно, также полагает Казаков.

Плохо себя ведет, например, какой-то Петя. А чего он себя плохо ведет? Это показывает, что у ребенка могут быть проблемы, в семье, к примеру. Может его бьют, а он в школе таким образом себя проявляет. Мы ему ставим двойку, дома его вообще прибьют. Это абсолютно примитивное понимание того, как нужно работать с педагогикой. Дмитрий Казаков

Мнение психолога Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с 360.ru нашла лишь несколько плюсов оценок за поведение. Она указала, что такая шкала поможет детям понять правила поведения и повысит дисциплину. Кроме того, педагоги получат инструмент фиксации нарушений и обратной связи с родителями. Минусов в новой системе психолог увидела больше: Высокая субъективность, риск несправедливости.

Оценки могут вызывать тревожность и снижать мотивацию, особенно у детей с особенностями.

Такая система подменяет воспитание системой наказаний. «Влияние на мотивацию и дисциплину зависит от реализации: при позитивном подходе возможен эффект, при карательном — обратный результат», — пояснила Дугенцова.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Риск конфликтов Без четких и прозрачных критериев оценки возрастает и риск конфликтов между педагогами, родителями и учениками, добавила психолог. Решение властей исключить из проекта 9-е и 11-е классы специалист сочла разумным.

Подростки чувствительны к внешнему контролю, особенно в период экзаменов. Для них эффективнее другие подходы: наставничество, проектная деятельность. Дарья Дугенцова

По мнению психолога, оценивать в школе следует соблюдение правил, уважение к другим, умение работать в коллективе. Активность на уроке, считает Дугенцова, не должна быть критерием, поскольку связана с темпераментом, а не поведением. «Идея развивать культуру поведения полезна, но важно, чтобы оценка не становилась формальной и наказывающей, а помогала ребенку осознать свои действия», — резюмировала психолог.