Отравленные гады. Что будет с российскими морепродуктами после ЧП с танкерами

Отвечает Александра Мурашкина, семейный врач высшей категории:

Поскольку пока непонятны масштабы катастрофы, сказать трудно, на какое время отказаться от этой категории продуктов. В прошлом году, например, в Черное море попали отходы, когда произошла авария на гидроэлектростанции, а она, в свою очередь, затопила скотохранилища.

Также после аварии на «Фукусиме» в 2011 году вводили ряд ограничений. Думаю, нам нужно дать как минимум пять лет на то, чтобы море пришло в себя, а флора и фауна начали очищаться.