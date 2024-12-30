Отравленные гады. Что будет с российскими морепродуктами после ЧП с танкерами
Эколог Баташов: морепродукты станут полностью безопасными через 8 лет
Мидии, устрицы, моллюски, рыба и другие морепродукты, выловленные в зоне загрязнения из-за крушения танкеров в Керченском проливе, опасны для употребления в пищу, предупредили экологи. Живые организмы будут накапливать выброшенные в окружающую среду нефтепродукты, поэтому ими можно отравиться. На протяжении какого времени придется отказывать себе в гадах из Черного моря, насколько они опасны и на что следует обращать внимание в магазине? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.
На какой период отказаться от морепродуктов?
Отвечает Александра Мурашкина, семейный врач высшей категории:
Поскольку пока непонятны масштабы катастрофы, сказать трудно, на какое время отказаться от этой категории продуктов. В прошлом году, например, в Черное море попали отходы, когда произошла авария на гидроэлектростанции, а она, в свою очередь, затопила скотохранилища.
Также после аварии на «Фукусиме» в 2011 году вводили ряд ограничений. Думаю, нам нужно дать как минимум пять лет на то, чтобы море пришло в себя, а флора и фауна начали очищаться.
Отвечает Анатолий Баташов, эколог:
Порядка двух лет. Полностью безопасными морепродукты станут только лет через восемь. Основные мазутные пятна оказались на дне. Из-за этого погибло огромное количество крабов, моллюсков, а рыба питается в том числе ими.
Экосистема должна восстановиться и быть безопасной. Поэтому в ближайшие два года там нужно ввести ограничения на рыболовную деятельность.
Главное — запретить ловить там рыбу. Росприроднадзор должен проводить постоянные замеры, нужно просить местных жителей воздержаться от рыболовства тоже. При этом нефтепродукты все равно могут попасть на стол, поскольку рыбаков там много, рыбой питаются птицы и так далее.
Сейчас важно пережить самые тяжелые несколько месяцев, пока мазут выносится на берег. Потом нефть ляжет на дно, рыба тоже не глупая, она будет обходить загрязненные районы. Если же она переест мазута, то быстро погибнет. Моллюски же останутся на дне, либо их вынесет на берег. Риск есть, но ситуация в этом плане не фатальная.
На что стоит обращать внимание в магазинах?
Отвечает Александра Мурашкина, семейный врач высшей категории:
Сейчас стоит воздержаться от морепродуктов. Мы не можем сказать четко, на что обращать внимание, потому что не все поставщики и производители добросовестные. Поэтому лучше просто не употреблять морепродукты в пищу.
Можно выбирать зарубежных производителей, но и тут нужно быть аккуратными: мы не знаем, насколько далеко распространился мазут.
Отвечает Алена Артемьева, врач
При покупке морепродуктов в магазинах важно обращать внимание на несколько ключевых аспектов, чтобы выбрать качественный и безопасный продукт. В первую очередь его свежесть. Рыба должна иметь яркие глаза, упругую текстуру и свежий морской запах без неприятных ноток. Кожа должна быть блестящей и шелковистой. Убедитесь, что у моллюсков раковины закрыты. Если они открыты, постучите по ним — живые моллюски должны закрыться.
Во-вторых, проверьте целостность упаковки. Лучше выбирать товары в вакуумной упаковке. В третьих, обратите внимание на дату упаковки и срок годности. Всегда выбирайте самый свежий продукт.
В-четвертых, избегайте изделий с ненужными добавками, такими как консерванты и искусственные красители. Их наличие может говорить о не самом лучшем качестве продукта. Доверяйте только надежным рыболовным источникам, они, как правило, указывают, откуда поступили морепродукты (например, «выросло на ферме»).
Наконец, покупайте морепродукты в магазинах или на рынках, где есть хорошая репутация по качеству продукции. Читайте отзывы других покупателей.
Если употреблять загрязненные морепродукты в ближайшее время, какие будут последствия?
Отвечает Анатолий Баташов, эколог:
Прежде всего, такие продукты будут просто невкусные, будет неприятный запах. После приема пищи могут появиться тошнота, головокружение, при большом употреблении — отравление токсинами. Но это легко почувствовать в микродозах, так как в нефти содержатся тяжелые металлы.
Отвечает Алена Артемьева, врач
Морепродукты, добытые в зоне загрязнения мазутом, могут представлять серьезную опасность для здоровья человека, поскольку мазут содержит множество токсичных химических веществ, которые могут накапливаться в морских организмах, что приводит к отравлению и другим негативным последствиям как для морских обитателей, так и для людей, которые их потребляют.
Употребление зараженных морепродуктов может привести к заболеваниям, включая пищевые отравления и нарушения работы внутренних органов.
Прежде чем употреблять морепродукты, пойманные в зоне загрязнения, следует учитывать рекомендации экологов и Роспотребнадзора.
Возможно, что морепродукты из Черного моря попадут на полки магазинов?
Отвечает Алена Артемьева, врач
К сожалению, морепродукты, добытые в зоне загрязнения мазутом Черного моря, могут оказаться на полках магазинов. Однако Роспотребнадзор и другие органы контроля проводят мониторинг поставок рыбы и морепродуктов по всем критериям качества. Так как ЧП зафиксировали, ввели ограничения на ловлю и продажу морепродуктов из пострадавших зон.
Жители прибрежной зоны должны избегать покупки морепродуктов из этих районов, поскольку находятся в зоне повышенного риска. Но, как правило, поставщики крупных магазинов из других регионов соблюдают правила сертификации и маркировки, которые требуют указания места происхождения морепродуктов.
Будьте осторожны, ведь некоторые продавцы могут попытаться предложить такие продукты за сниженную цену, несмотря на риски, особенно к Новому году.
В течение какого времени нефтепродукты разлагаются на дне моря?
Отвечает Анатолий Баташов, эколог:
В естественной среде они потихонечку разлагаются. Это органика, естественный процесс. Но проблема в том, что это трудоемкий процесс и загрязнения могут храниться до 40 лет.
Сверху будут осадки, наносы, течения, и мазут присыпет. Но, когда температура моря повысится, мазут может всплывать, что будет происходить следующие два года.