Отопительный сезон в Москве и области не за горами. Как подготовиться и куда бежать в случае ЧП?

Когда начнется отопительный сезон — 2025 в Москве и Подмосковье

Осень подкралась незаметно и даже долго радовала Москву и область теплыми почти что летними деньками. Однако уже в следующем месяце неизбежно похолодает, и придет пора отопительного сезона. Когда подадут тепло в квартиры, куда жаловаться на холодные радиаторы, как подготовиться и сколько градусов должно быть в доме по закону — в материале 360.ru.

Когда включат отопление в Москве и Московской области

График подачи тепла зависит от среднесуточной температуры за окном. Если нужные показатели будут держаться пять дней подряд, то котельные запустят сначала в социальных объектах: школах, детских садах, больницах.

Затем начинают протапливать жилые дома и коммерческие помещения. Пробный более ранний запуск также возможен.

В прошлом году тепло в Москве начали подавать 7 октября, а в области — 29 сентября. В этом призвали ориентироваться прям на начало октября.

При какой температуре дают отопление

Тепло в многоквартирных домах обязаны подать, если среднесуточная температура держится ниже -8 градусов пять дней подряд. Об этом сообщили в постановлении российского правительства.

Включить отопление могут и ранее, если синоптики спрогнозируют резкое и устойчивое похолодание.