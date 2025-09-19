Отопительный сезон в Москве и области не за горами. Как подготовиться и куда бежать в случае ЧП?
Когда начнется отопительный сезон — 2025 в Москве и Подмосковье
Осень подкралась незаметно и даже долго радовала Москву и область теплыми почти что летними деньками. Однако уже в следующем месяце неизбежно похолодает, и придет пора отопительного сезона. Когда подадут тепло в квартиры, куда жаловаться на холодные радиаторы, как подготовиться и сколько градусов должно быть в доме по закону — в материале 360.ru.
Когда включат отопление в Москве и Московской области
График подачи тепла зависит от среднесуточной температуры за окном. Если нужные показатели будут держаться пять дней подряд, то котельные запустят сначала в социальных объектах: школах, детских садах, больницах.
Затем начинают протапливать жилые дома и коммерческие помещения. Пробный более ранний запуск также возможен.
В прошлом году тепло в Москве начали подавать 7 октября, а в области — 29 сентября. В этом призвали ориентироваться прям на начало октября.
При какой температуре дают отопление
Тепло в многоквартирных домах обязаны подать, если среднесуточная температура держится ниже -8 градусов пять дней подряд. Об этом сообщили в постановлении российского правительства.
Включить отопление могут и ранее, если синоптики спрогнозируют резкое и устойчивое похолодание.
Какая температура должна быть в помещениях
Во время отопительного сезона в помещениях должны соблюдаться температурные нормативы:
- в жилом — не менее +18 градусов, в угловых комнатах — не ниже +20.
В детских садах:
- спальных, комнатах для занятий и мероприятий, столовой — +18 градусов;
- спортзале — не ниже +17;
- душевых — +25 градусов.
В школах:
- спортзале и мастерских — +17...+20 градусов;
- остальных помещениях — +18...+24 градуса.
В рабочем пространстве, где люди трудятся физически, температура должна быть +16...+18 градусов тепла, на больших предприятиях — +20...+24 градуса. В офисах допускается +21...+23 градуса.
Измерять температуру в помещении должны сотрудники управляющей компании, однако определить несоответствие нормативам самостоятельно можно следующим образом:
- Закрыть все окна и двери;
- Пройти в самую большую по площади комнату;
- Установить термометр на расстоянии одного метра от пола и не ближе половины метра от батареи и наружной стены.
Куда обращаться, если батареи в квартире холодные
Если тепло подали в дом, но радиаторы в квартире холодные, нужно обратиться в управляющую компанию. Сантехник должен прийти и решить проблему.
Если во время отопительного сезона в Москве тепла нет, следует:
- позвонить по номеру 8 (800) 100-23-29;
- оставить заявку на платформе «Вызов мастера» или через мобильное приложение «Госуслуги Москвы»;
- позвонить на круглосуточную линию МОЭК по номеру +7 (495) 539-59-59.
В Московской области в аналогичной ситуации следует сообщить о проблеме:
- управляющей компании;
- ГИС ЖКХ через учетную запись на портале госуслуг;
- через «Добродел»;
- написать обращение в региональное Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Если тепло дали, но температура в комнатах не соответствует нормативам, можно обратиться в те же инстанции, что и по поводу холодных радиаторов.
Отключение отопления законно:
- На 16 часов, если температура в помещении сохраняется выше +12 градусов;
- Восемь часов — +10...+12;
- Четыре часа — +8...+10 градусов.
Всего отключений должно быть не более 24 часов в месяц. В социальных объектах тепло обязаны бесперебойно давать на протяжении всего сезона холодов.
Как подготовиться к отопительному сезону
Проверка системы отопления
- Убедиться, что батареи нагреваются равномерно. Холодные участки — признак завоздушивания или засора;
- Спустить воздух через кран Маевского — лучше поручить это сантехнику управляющей компании;
- Осмотреть трубы и соединения на предмет коррозии и протечек. Даже мелкая трещина грозит потопом;
- Во время тестового запуска отопления обратить внимание на возможные булькающие звуки, исходящие от радиаторов в квартире;
- Вызвать сантехника, если есть проблемы.
Утепление окон и дверей
- Заделать щели монтажной пеной или силиконовым герметиком;
- Наклеить уплотнительную ленту на рамы — она спасет от сквозняков;
- Установить термосберегающую пленку на стекла — отражает тепло внутрь комнаты;
- Проверить балконную дверь — часто именно она становится главным источником холода.
Экономия тепла
- Убрать мебель и шторы от батареи — они снижают теплоотдачу на 15-20%;
- Установить терморегуляторы на радиаторы — приборы поддерживают комфортную температуру без переплат;
- Утеплить стену за батареей фольгированным материалом — тепло будет отражаться в комнату, а не греть улицу.
Подготовку важно завершить до конца сентября — пока коммунальщики не запустили систему под давлением.
В экстренных случаях, например при протечке во время подачи тепла, следует перекрыть вентиль на стояке, подставить таз и срочно сообщить о проблеме аварийной службе.