Отопительный сезон в Москве и области не за горами. Как подготовиться и куда бежать в случае ЧП?

Когда начнется отопительный сезон — 2025 в Москве и Подмосковье

Батареи центрального отопления в квартире
Фото: Батареи центрального отопления в квартире/Медиасток.рф

Осень подкралась незаметно и даже долго радовала Москву и область теплыми почти что летними деньками. Однако уже в следующем месяце неизбежно похолодает, и придет пора отопительного сезона. Когда подадут тепло в квартиры, куда жаловаться на холодные радиаторы, как подготовиться и сколько градусов должно быть в доме по закону — в материале 360.ru.

Когда включат отопление в Москве и Московской области

График подачи тепла зависит от среднесуточной температуры за окном. Если нужные показатели будут держаться пять дней подряд, то котельные запустят сначала в социальных объектах: школах, детских садах, больницах.

Затем начинают протапливать жилые дома и коммерческие помещения. Пробный более ранний запуск также возможен.

В прошлом году тепло в Москве начали подавать 7 октября, а в области — 29 сентября. В этом призвали ориентироваться прям на начало октября.

При какой температуре дают отопление

Тепло в многоквартирных домах обязаны подать, если среднесуточная температура держится ниже -8 градусов пять дней подряд. Об этом сообщили в постановлении российского правительства.

Включить отопление могут и ранее, если синоптики спрогнозируют резкое и устойчивое похолодание.

Какая температура должна быть в помещениях

Во время отопительного сезона в помещениях должны соблюдаться температурные нормативы:

В детских садах:

Отклонения допустимы: превышение температуры на не более чем четыре градуса, снижение с 00:00 до 05:00 часов — не ниже трех градусов.

В школах:

В рабочем пространстве, где люди трудятся физически, температура должна быть +16...+18 градусов тепла, на больших предприятиях — +20...+24 градуса. В офисах допускается +21...+23 градуса.

Измерять температуру в помещении должны сотрудники управляющей компании, однако определить несоответствие нормативам самостоятельно можно следующим образом:

  1. Закрыть все окна и двери;
  2. Пройти в самую большую по площади комнату;
  3. Установить термометр на расстоянии одного метра от пола и не ближе половины метра от батареи и наружной стены.

Куда обращаться, если батареи в квартире холодные

Если тепло подали в дом, но радиаторы в квартире холодные, нужно обратиться в управляющую компанию. Сантехник должен прийти и решить проблему.

Если во время отопительного сезона в Москве тепла нет, следует:

В Московской области в аналогичной ситуации следует сообщить о проблеме:

Если тепло дали, но температура в комнатах не соответствует нормативам, можно обратиться в те же инстанции, что и по поводу холодных радиаторов.

Отключение отопления законно:

Всего отключений должно быть не более 24 часов в месяц. В социальных объектах тепло обязаны бесперебойно давать на протяжении всего сезона холодов.

Как подготовиться к отопительному сезону

Проверка системы отопления

Утепление окон и дверей

Zamir Usmanov
Фото: Zamir Usmanov/www.globallookpress.com

Экономия тепла

Подготовку важно завершить до конца сентября — пока коммунальщики не запустили систему под давлением.

В экстренных случаях, например при протечке во время подачи тепла, следует перекрыть вентиль на стояке, подставить таз и срочно сообщить о проблеме аварийной службе.

