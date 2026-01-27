Сегодня 16:17 Охота иметь ружье, а не охотиться. Откуда в России столько волков? 0 0 0 Фото: Bernd Weißbrod/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Финны жалуются, что к ним пришли наши волки. Может, и наши. А может, это финские хищники заходят в Ленобласть с Карелией и третируют даже школьников. Однако это неважно, ведь численность волков в ряде регионов России зашкаливает. В стране в целом волков, по разным данным, стало в два раза больше, чем 40-50 лет назад. Сегодня у нас около 5,3 миллиона единиц охотничьего оружия, а численность волков возросла, возможно, уже до 65 тысяч. Зачем столько охотников, если менее 100 тысяч из них регулярно ходят на охоту? Сдали бы ружья для нужд СВО, там они нужны для борьбы с дронами.

Дроны сбивать не хотят Год назад я писала очередную статью об охотниках. Дело в том, что я девять лет прожила в деревне и знаю, как остро стоит сейчас проблема с расплодившимися хищниками. Охотников море, охотничьего оружия и разрешений миллионы, но охотой занимаются лишь немногие вооружившиеся под ее предлогом. Я предложила всех обладателей охотничьих стволов поставить на контроль местных комитетов гражданской обороны и наладить систему оповещения охотников о подлете дронов, чтобы они, если находятся по месту хранения ружья, выходили нести антидроновую вахту за пределы своего населенного пункта. Сделать это несложно. Проверять тех, кто не вышел, сказавшись больным, можно автоматически.

Знаете, какой был шквал сопротивления? Писали, что я дурочка, меня нужно изолировать. Однако спустя два месяца фактически официально объявили, что лучшее оружие для физического поражения дронов — дробовик, который стали активно применять на передовой. И мы давно видим ролики, как наши бойцы сбивают из дробовиков беспилотники даже из кузова несущегося пикапа.

Почему же охотники так скептически отнеслись к моему предложению выходить на борьбу с коптерами и БПЛА? Что-то говорили об опасности нечаянного сбивания над жилой местностью и прочее. Думаю, двух дней курсов при районном комитете гражданской обороны было бы достаточно, чтобы объяснить охотнику, почему не надо стрелять над застройкой. Нет, не хотели охотники идти в антидроновое ополчение. А ведь пригодились бы. Не так много в масштабах страны у нас дронов летает, да еще не сбитых.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Единицы долетают до населенных пригородов, где как раз пригодились бы охотники. Получил на телефон оповещение о подлете объекта, вышел на пост, если увидел за пределами деревни, над полем, дрон — сбил.

Сколько бы таких сигналов за все время получили охотники? Триста, четыреста? Зато получили бы всеобщее уважение и, главное, понимание населения.

Зачем охота, если есть ружье? Какая сегодня к российским охотникам главная претензия? Она заключается в том, что охотники не охотятся. Строго говоря, у нас есть обширная категория людей, которые под предлогом охоты обзавелись гладкостволом, но не ходят на нее. Статистику по ним давно перестали публиковать, последние полные данные были в 2021 году. Тогда в России насчитали почти четыре миллиона владельцев охотлицензий. Под эти лицензии ими получено примерно 5,3 миллиона единиц гладкоствола. Фактически в России на 30 человек приходится один охотничий ствол. Некоторые «охотники» имеют сразу три, пять, 10 единиц оружия.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

А сколько ходят на охоту? Данные того же года: лишь 1,5 миллиона владельцев охотничьих лицензий хотя бы раз в год выдвигаются на охоту. Причем, по некоторым данным, большинство охотятся не чаще раза в год. Тех, кто выходит на охоту пять-шесть раз в год, насчитывается менее 100 тысяч — данные достаточно условные, в реальности показатель может быть даже ниже. То есть примерно из 5,3 миллиона стволов на охоте бывают чаще трех раз в год всего около 130 тысяч единиц оружия. А что делают остальные? Зачем эти ружья? Применительно к человеку ружье, винтовка или карабин — оружие нападения, что, увы, подтверждает и статистика. Не устаю год от года повторять: если человек правильно хранит ружье, при нападении на дом, тем более вне дома, он не успеет его достать. Ружье должно лежать в сейфе незаряженным, патроны — храниться отдельно. При нападении на дом такой ствол не достать. Если успел применить, значит, хранил с нарушениями. Значит, его мог достать сын, брат, сват, сосед и применить против другого.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Если говорить о применении против человека, то длинноствол — всегда оружие нападения, которым может воспользоваться криминал. Длинноствол нужно достать, собрать, принести. Им нельзя обороняться, потому байки не ходящих на охоту охотников о том, что они покупают ружья для защиты семей и нас, безоружных, — лишь байки: в России не каждый год происходит случай успешной самообороны с применением охотничьего оружия. Это оружие нападения. Владелец может взять его и пойти напасть на человека. Может забрать его ребенок и напасть на школу. Зачем тогда охотникам эти оружия? Считаю, что нужно лишать лицензии и оружия тех, кто ходит на охоту реже двух раз в год. И установить норму добычи хищников. Например, раз в три года должен принести лису, раз в пять — волка. Нет — сдавай свое ружье. Зачем ты с ним в городе сидишь и испытываешь судьбу?

Фото: Silas Stein/dpa / www.globallookpress.com

Волчий край В России огромная проблема с хищниками. Медведи, волки. Случаев столкновения с медведями все больше. Я сама видела медведя в сентябре на окраине большого поселка в Ленобласти. А девять лет назад к нам заходили волки, стая была на стихийной помойке на краю деревни. Спасибо волкам, помойку сразу убрали. Но вскоре я увидела волка на обочине сельской дороги: приятного мало, так как я катила коляску с ребенком.

Фото: РИА «Новости»

Уже тогда ситуация была неприятной. Створ Ленинградской, Псковской и Новгородской областей стал кишеть волками, в том числе потому, что у псковичей с новгородцами денег на борьбу с ними нет. В Лужском районе де-факто есть егерские войска, несколько лет назад я была в администрации на собрании с охотниками, которые работают с комитетом гражданской обороны. То есть охотлицензий у нас больше пяти миллионов, а отстрелом волков занимается государство — охотники свои винтовки берегут.

Сегодня бережливость конкретно в нашем районе привела к тому, что волки зашли в самый большой дачный массив северо-запада страны: это Мшинская — Дивенская. Рой дачников, живут зимой и летом. Сейчас туда пришли волки, съели несколько собак. Рядом с Мшинской природный заказник — Мшинские болота. Волки приноровились жить на болотах, где у них большая кормовая база. В иные годы в новом веке популяция волков там выросла в восемь раз от советской. Средний вес волка увеличился до 70 килограммов, отдельных особей — около 90 килограммов.

А ведь в советское время ленинградского волка даже хотели вывести в отдельный вид — как самого крупного в России. Возможно, теперь саму область надо отдельно выводить — как самую волчью. До 2022 года говорили, что численность волков в Ленобласти «стабильна» — 400-600 штук. Однако, похоже, теперь их стало больше. Например, я как раз в 2022-м была в Лужской администрации на собрании для владельцев скота (мы держали коз), где нам сообщали о росте численности волков. И тогда волки в Мшинскую не заходили даже зимой. А этим летом их встречали в черничнике в 100 метрах от крайнего дома гигантского дачного массива на десятки тысяч участков. И на севере области не было столько волков. Почитайте новости: наши волки пришли в Финляндию. Правда, я бы тут не доверяла финнам: еще неизвестно, чьи волки, может, это финские к нам ходят. Волк за сутки преодолевает 100 километров. За три дня он может из Финляндии смотаться в Карелию и вернуться через Ленинградскую область.

Фото: Bernd Weißbrod/dpa / www.globallookpress.com

Между прочим, деревня Виданы Пряжинского района Карелии, где недавно обнаружили мальчика, который ходил один в школу мимо стаи волков, менее чем в 100 километрах от Ленобласти. Волки, который ужинают в тамошних лесах, завтракать могут уже в Лодейном Поле.

В нашей деревне старожилы помнят, что в последний раз в здешних краях волки снимали собак с цепей еще при Брежневе. О заходе волков в дачный муравейник вроде Мшинской и речи не было. Сколько их? Подозреваю, уже и до 700 может быть, раз и днем стали видеть.

Даже если взять последние официальные данные в 600 единиц. Шестьсот волков на 88 тысяч квадратных километров. Для сравнения: в Московской области максимум 20 волков, а территория региона всего вполовину меньше Ленинградской области. Если бы в Подмосковье было не 20, а 300 волков, как бы себя чувствовали жители области и столичные дачники?

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Я посмотрела ворох данных. В среднем получается, что с начала 1980-х численность волков на территории России выросла почти в два раза. И даже в 2,5 раза — возможно, до 65 тысяч особей. То есть советские колхозники сталкивались с волками в два раза реже, чем сегодня наши дачники и жители деревень. Надо что-то делать. Я лично, как гражданин, который несет риски применения против него 5,3 миллиона стволов охотничьего оружия, считаю, что не надо бремя борьбы с волками перекладывать на муниципалитеты, то есть фактически на мой же кошелек. Пусть охотники добывают волка или сдают свои ружья в полицию — они очень пригодятся в армии. Охотиться не хотят. В войска самообороны от БПЛА вступать не хотят. Хотят просто иметь дома ружье и радоваться ему.