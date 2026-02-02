Сегодня 20:30 Откуда столько эмоций из-за салата? Почему мужчины не хотят платить на свидании Психолог Сурина объяснила, кто виноват в страхе перед тарелочницами 0 0 0 Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

На днях в Instagram* завирусился ролик, на котором россиянин объяснил американцу и канадцу, почему мужчина должен платить за девушку на свидании. Иностранцы с ним не согласились. Видео набрало уже более четырех миллионов просмотров и свыше 10 тысяч комментариев, причем многие не стеснялись в выражениях, отстаивая свою точку зрения. 360.ru разобрался, почему в 2026 году вопрос платы на свидании вызывает протест у мужчин, может быть, не платить и обязательно шерить счет — это новая норма?

Главное — иметь деньги? В своем рилсе молодой человек по имении Даниил объясняет собеседникам, что в России принято платить за женщин даже на первом свидании. «Когда ты растешь в России, это похоже на знак того, что ты хороший человек, и если ты не платишь, значит, ты плохой. Главное для мужчины — иметь деньги, а для девушки — быть красивой», — отметил он в разговоре с иностранцами. Однако его приятели с ним не согласились. Один из друзей заявил, что платит за девушек потому, что хочет это сделать, а не потому, что должен это сделать. «Чем я отличаюсь от других парней, у которых есть деньги и которые тоже могут заплатить? То есть это не делает меня каким-то особенным. Я спрашиваю: „Так почему же ты встречаешься со мной, а не с этим парнем, который тоже может заплатить?“ Хочу быть с девушкой не потому, что она нужна мне за деньги. Я хочу быть с ней по другим причинам, верно? Если я хочу жену, я хочу чувствовать себя особенным», — пояснил парень.

Фото: РИА «Новости»

Почему встает вопрос об оплате свидания? Мужчины все чаще используют термин «тарелочница» в адрес девушек, которые считают, что на свидании должен платить представитель сильного пола. Связано это, как ни банально, но в первую очередь с воспитанием, рассказала 360.ru кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина. «Воспитание женщинами, которые берут на себя все для воспитания сыночек-корзиночек. Все делают за него, решают проблемы, зарабатывают деньги, платят. И мужчина привыкает к тому, что женщина может все делать сама, а мужчину любят и так просто», — объяснила она. Сыночка-корзиночка считает, что ему не надо вкладываться в отношения, не хочет развиваться. Он остается в подростковом возрасте эмоционально, психологически, и просто привык, что женщины все могут, сами все решают.

Более того, если мама вырастила такого сына одна и не просто все в него вкладывала, но еще и авторитарно приказывала, что делать, то подсознательно у него формируются установки: «Я не могу сам решать, я, возможно, не справлюсь с этой жизнью, она сложная, женщины сильнее, я не такой сильный». Ангелина Сурина

«Это подсознательная история, взращенная матерями. При этом внешне формируется нарциссизм: „Раз я такой распрекрасный, то любите меня такого, какой я есть“. Начинают оправдывать, что любовь не в деньгах, надо любить просто так, и ты сама можешь себе заработать, и вот эти все отмазки — это когда мужчины подсознательно чувствуют себя немножко ущербным», — добавила Сурина.

Фото: Повседневная жизнь в Москве / Медиасток.рф

Вторая причина — печальный опыт с женщинами, которым действительно нужны были деньги. «Мужчины этого боятся. Они не хотят платить под плеткой, они хотят, чтобы они захотели за девушку заплатить», — сказала психолог. Но в ситуациях, когда девушка якобы тратила деньги мужчины, а тот не получил ничего взамен, нужно разбираться.

Мужчины просто не понимают, нет у них жизненного опыта и опыта души, психики, почувствовать тот тестостерон, когда ты берешь ответственность не только за себя и у тебя получается справляться со своей жизнью, но ты берешь ответственность за свою женщину и решаешь ее проблемы. Ангелина Сурина

Кто должен платить? Женщины по природе более беспомощны, отметила Сурина. По ее мнению, мужчины должны брать ответственность за своих близких, тем более когда их возлюбленные находятся в положении или воспитывают детей.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Мужчина, по ее мнению, создан для того, чтобы опекать и защищать представительниц прекрасного пола. И в тот момент, когда он начнет это чувствовать, то сможет осознать, насколько на самом деле это вдохновляет и заряжает силами. «Как их самих это взращивает, как они становятся мужчинами и как женщины начинают их любить как раз-таки не за деньги, а за то, что они обеспечивают им безопасность», — пояснила эксперт.

Безопасность имеется в виду в том числе и финансовая, и эмоциональная, когда есть крыша над головой, еда, одежда, лекарства и оплачены базовые вещи, женщина может расслабиться, и только в расслабленном состоянии она счастлива и может отдавать благодарность и восхищение мужчине. Ангелина Сурина

Женщина, которая работает, чтобы обеспечить себя и выжить, находится в тревоге. «Это противоречит природе, гормональному фону, природным функциям психики. У мужчины становится меньше тестостерона, у женщины больше, и они встречаются как партнеры, как два друга, которые соперничают. И чаще всего начинаются конфликты из-за того, что мужчина чувствует себя беспомощным рядом с сильной женщиной», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Фото: Медиасток.рф

Мужчины не понимают, что сильная женщина подсознательно будет их ущемлять. Они ищут удобство и комфорт, а не развитие и ответственность за семью. «Они ищут просто функцию. И, повторюсь, чаще всего — это воспитание женщинами, которые очень жалеют своих сыночек-корзиночек, боятся за них, все делают за них и не учат решать проблемы, делать что-то самостоятельно. В итоге мужчина вырастает беспомощным, у него не выращивается навык самостоятельно что-то делать, потому что все делала мама. Если этого навыка нет, то очень сложно в жизни быть во взрослой позиции и вообще быть мужчиной», — заключила эксперт. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.