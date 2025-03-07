Открытие сезона электросамокатов в Москве. Какие ПДД нужно соблюдать в 2025 году

Фото: РИА «Новости»

Сезон самокатов в Москве может начаться в 2025 году раньше обычного — уже в марте. Все будет зависеть от погоды. Главным условием является сухое дорожное полотно, что напрямую влияет на безопасность поездок. В 2025 году вступают в силу ряд изменений в правилах пользования СИМ, подробности — в материале 360.ru.

К средствам индивидуальной мобильности (СИМ) относят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. В 2023 года они получили правовой статус — транспортные средства. С тех пор пользователи СИМ должны соблюдать установленные правила дорожного движения. Новый статус не распространяется на самокаты (без двигателя), скейтборды и роликовые коньки. Катающиеся на них люди по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Начало сезона самокатов в 2025 году

В дептрансе Москвы сообщили, что для начала сезона самокатов необходимо, чтобы установилась стабильная плюсовая температура и растаяла большая часть снега.

«Иногда весна приходит раньше, мы открываем сезон, а потом снова возвращается циклон и снег. В таких случаях ставим сервисы аренды на паузу до улучшения погодных условий. В этом году операторы уже активно готовят самокаты в сервисных центрах: моют, ремонтируют, оклеивают и устанавливают надежные номерные знаки», — сообщили в столичном департаменте.

Фото: РИА «Новости»

Что изменилось в ПДД для электросамокатов в 2025 году

Ранее правила безопасного управления электросамокатами носили рекомендательный характер, но многие ими пренебрегали. Новые правила устанавливают приоритетность движения на дороге, ограничивают доступ к СИМ несовершеннолетним и вводят ограничения скорости движения.

Верификация через Mos ID: как оформить

Для предотвращения доступа в сервис аренды самокатов детей и подростков, арендовать СИМ в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru.

Единая верификация через mos.ru сделает поездки на СИМ удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис детей и подростков.

Фото: РИА «Новости»

Ограничения в скорости электросамокатов

В городе на электросамокатах можно ездить с максимальной скоростью 25 километров в час. В жилых, велосипедных зонах и на дворовых территориях максимальная скорость — 20 километров в час. На более высокой скорости угол обзора снижается, что может привести к столкновению с пешеходами.

На арендованных самокатах встроены ограничители скорости, на них нельзя разогнаться свыше 25 километрах в час. В медленных зонах скорость принудительно снижается до 5-15 километров в час. В пешеходной зоне необходимо двигаться со скоростью пешеходного потока. Водители личных самокатов обязаны регулировать скорость самостоятельно.

За нарушение скорости предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей. При движении на СИМ необходимо надевать защитный шлем и накладки на колени и локти.

Фото: РИА «Новости»

Запрет движения по автомагистрали

Движение по автомагистрали, где скорость движения выше 60 километров в час, запрещено, так как это небезопасно. На большой скорости водитель автомобиля может не заметить самокат, а при столкновении с машиной на скорости самокатчик может получить серьезные травмы, в том числе непоправимые.

Возрастные ограничения для электросамокатов

В 2025 году ездить на самокате могут люди любого возраста, но возраст определяет, где именно разрешено передвигаться согласно ПДД:

Также возможен выезд на обочину и правый край проезжей части, если отсутствует велодорожка, велозона или полоса для велосипедов, тротуар или пешеходная дорожка. При движении по пешеходным дорожкам и тротуарам, приоритет движения будет у пешеходов.

На арендованном самокате можно ездить лицам старше 18 лет в тех же зонах, что и лицам старше 14 лет. Основное условие — не выезжать за пределы зоны работы сервиса.

Фото: РИА «Новости»

Светофоры и дорожные знаки для СИМ

Движение самокатов регулируется специальными дорожными знаками.

Если самокатчик движется по тротуару или пешеходной дорожке, ему следует руководствоваться сигналами светофора для пешеходов. Если водитель СИМ передвигается по велосипедной, велопешеходной дорожке или полосе для велосипедистов, он обязан следовать сигналам светофора для велосипедистов.

Контролировать соблюдение правил дорожного движения будут сотрудники ГАИ.

Фото: РИА «Новости»

Новые штрафы в 2025 году

В случае нарушения ПДД пользователю СИМ могут выписать административный штраф в размере от 800 до 1,5 тысячи рублей.

Штрафы за:

Общие правила ПДД для СИМ в 2025 году

Передвигаться можно только на СИМ, которые оборудованы тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями (белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон и красного цвета сзади), фарой белого цвета.

Правила передвижения на СИМ:

Фото: РИА «Новости»

Страхование ответственности для СИМ

При аренде самокатов в сервисе на время поездки действует базовое страхование. В приложении также можно оформить расширенное страхование. В нее входит не только компенсация ущерба третьему лицу, но и страхование жизни, здоровья, имущества пользователя СИМ.

Пользователи личных СИМ не обязаны оформлять страховку, ее можно купить по желанию.

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