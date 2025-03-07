Сегодня 05:37 Открытие сезона электросамокатов в Москве. Какие ПДД нужно соблюдать в 2025 году 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Сезон самокатов в Москве может начаться в 2025 году раньше обычного — уже в марте. Все будет зависеть от погоды. Главным условием является сухое дорожное полотно, что напрямую влияет на безопасность поездок. В 2025 году вступают в силу ряд изменений в правилах пользования СИМ, подробности — в материале 360.ru.

К средствам индивидуальной мобильности (СИМ) относят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. В 2023 года они получили правовой статус — транспортные средства. С тех пор пользователи СИМ должны соблюдать установленные правила дорожного движения. Новый статус не распространяется на самокаты (без двигателя), скейтборды и роликовые коньки. Катающиеся на них люди по-прежнему приравниваются к пешеходам. Начало сезона самокатов в 2025 году В дептрансе Москвы сообщили, что для начала сезона самокатов необходимо, чтобы установилась стабильная плюсовая температура и растаяла большая часть снега. «Иногда весна приходит раньше, мы открываем сезон, а потом снова возвращается циклон и снег. В таких случаях ставим сервисы аренды на паузу до улучшения погодных условий. В этом году операторы уже активно готовят самокаты в сервисных центрах: моют, ремонтируют, оклеивают и устанавливают надежные номерные знаки», — сообщили в столичном департаменте.

Фото: РИА «Новости»

Что изменилось в ПДД для электросамокатов в 2025 году Ранее правила безопасного управления электросамокатами носили рекомендательный характер, но многие ими пренебрегали. Новые правила устанавливают приоритетность движения на дороге, ограничивают доступ к СИМ несовершеннолетним и вводят ограничения скорости движения. Верификация через Mos ID: как оформить Для предотвращения доступа в сервис аренды самокатов детей и подростков, арендовать СИМ в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Единая верификация через mos.ru сделает поездки на СИМ удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис детей и подростков.

Фото: РИА «Новости»

Ограничения в скорости электросамокатов В городе на электросамокатах можно ездить с максимальной скоростью 25 километров в час. В жилых, велосипедных зонах и на дворовых территориях максимальная скорость — 20 километров в час. На более высокой скорости угол обзора снижается, что может привести к столкновению с пешеходами. На арендованных самокатах встроены ограничители скорости, на них нельзя разогнаться свыше 25 километрах в час. В медленных зонах скорость принудительно снижается до 5-15 километров в час. В пешеходной зоне необходимо двигаться со скоростью пешеходного потока. Водители личных самокатов обязаны регулировать скорость самостоятельно. За нарушение скорости предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей. При движении на СИМ необходимо надевать защитный шлем и накладки на колени и локти.

Фото: РИА «Новости»

Запрет движения по автомагистрали Движение по автомагистрали, где скорость движения выше 60 километров в час, запрещено, так как это небезопасно. На большой скорости водитель автомобиля может не заметить самокат, а при столкновении с машиной на скорости самокатчик может получить серьезные травмы, в том числе непоправимые.

Возрастные ограничения для электросамокатов В 2025 году ездить на самокате могут люди любого возраста, но возраст определяет, где именно разрешено передвигаться согласно ПДД: Детям до 7 лет разрешено кататься на тротуарах, пешеходных и велопешеходных дорожках (в зонах для пешеходов), а также в пределах пешеходных зон. При этом детей обязаны сопровождать взрослые.

Дети до 14 лет могут пользоваться теми же местами для езды на самокате. Однако им разрешено кататься без взрослых.

У лиц старше 14 лет те же права, как у взрослых. Они могут передвигаться в пешеходных зонах, если отсутствуют велозона, велодорожка или полоса для велосипедов, при условии, что масса самоката не превышает 35 кг, и если нужно сопровождать ребенка младше 14 лет на самокате. Также возможен выезд на обочину и правый край проезжей части, если отсутствует велодорожка, велозона или полоса для велосипедов, тротуар или пешеходная дорожка. При движении по пешеходным дорожкам и тротуарам, приоритет движения будет у пешеходов. На арендованном самокате можно ездить лицам старше 18 лет в тех же зонах, что и лицам старше 14 лет. Основное условие — не выезжать за пределы зоны работы сервиса.

Фото: РИА «Новости»

Светофоры и дорожные знаки для СИМ Движение самокатов регулируется специальными дорожными знаками. Дорожный знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено»;

Табличка 8.4.7.2 распространяет действие на лица, использующие для передвижения СИМ;

Табличка 8.4.16 не распространяет действие знака на лица, использующие для передвижения СИМ. Если самокатчик движется по тротуару или пешеходной дорожке, ему следует руководствоваться сигналами светофора для пешеходов. Если водитель СИМ передвигается по велосипедной, велопешеходной дорожке или полосе для велосипедистов, он обязан следовать сигналам светофора для велосипедистов. Контролировать соблюдение правил дорожного движения будут сотрудники ГАИ.

Фото: РИА «Новости»

Новые штрафы в 2025 году В случае нарушения ПДД пользователю СИМ могут выписать административный штраф в размере от 800 до 1,5 тысячи рублей. Штрафы за: превышение скорости — 800 рублей;

езда вдвоем на СИМ — 800 рублей;

ДТП с пострадавшими — 1-1,5 тысячи рублей;

создание помех для движения ТС — одна тысяча рублей;

управление СИМ в нетрезвом виде — 1-1,5 тысячи рублей;

переезд нерегулируемого пешеходного перехода — 800 рублей.

Общие правила ПДД для СИМ в 2025 году Передвигаться можно только на СИМ, которые оборудованы тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями (белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон и красного цвета сзади), фарой белого цвета. Правила передвижения на СИМ: нельзя обгонять или объезжать другие ТС с левой стороны, включая припаркованные автомобили;

обязаны уступать дорогу всем участникам движения при выезде из жилой зоны и при пересечении дороги вне перекрестков;

обязаны уступать приоритет пешеходу в случае совместного передвижения;

для передвижения по проезжей части нужно следовать по ходу движения транспортных средств;

движение по проезжей части возможно только в один ряд;

нужно остановиться или замедлить движение, если при передвижении по тротуару, пешеходной дорожке или другой зоне создаются помехи для движения пешеходов;

при движении в темное время суток, в тоннелях или в условиях недостаточной видимости на СИМ должны быть включены передние фары и задний фонарь. Водителю СИМ нужно быть в одежде со световозвращающими элементами;

на пешеходном переходе необходимо спешиваться;

нельзя ездить на самокате вдвоем.

Фото: РИА «Новости»

Страхование ответственности для СИМ При аренде самокатов в сервисе на время поездки действует базовое страхование. В приложении также можно оформить расширенное страхование. В нее входит не только компенсация ущерба третьему лицу, но и страхование жизни, здоровья, имущества пользователя СИМ. Пользователи личных СИМ не обязаны оформлять страховку, ее можно купить по желанию.