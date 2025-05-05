Сегодня 15:23 Отключение горячей воды — 2025: где узнать график для Москвы и Московской области 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Общество

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С 20 мая в Москве и области начнется сезон профилактических работ — на их время жителям будут перекрывать горячую воду. Где посмотреть график отключений в 2025 году, что делать, если сроки вышли, а мыться все еще приходится с тазиком, разбирался 360.ru.

Где узнать дату отключения горячей воды по своему адресу в Москве в 2025 году Сезон профилактических работ длится с мая по август, его составляют заранее. Узнать даты отключений по конкретному адресу можно онлайн: в личном кабинете на сайте mos.ru. Для удобства можно подписаться на рассылку новостей, в которых заранее сообщат сроки отключения;

в мобильном приложении «Моя Москва»;

на сайте «МОЭК Онлайн» . Кроме того, за обновлениями можно следить в Telegram-канале ведомства. Также можно уточнить информацию об отсутствии горячего водоснабжения по телефонам: +7 495 777-77-77 — единая справочная служба правительства Москвы;

+7 495 539-53-53 — единый диспетчерский центр;

+7 495 539-25-25 — горячая линия по регистрации показаний счетчиков.

Фото: Медиасток.рф

Где узнать дату отключения горячей воды по своему адресу в Подмосковье в 2025 году О плановых перекрытиях воды в Московской области удобнее всего узнать через Telegram-бота «Плановые отключения МО». Его следует запустить, ввести адрес, после чего в чате появятся даты и сроки работ. Также графики отключений можно проверить: на официальных сайтах городских округов;

на сайтах и по телефонам управляющих компаний. Зачем отключают горячую воду Профилактические работы необходимы для подготовки коммуникаций к предстоящему отопительному сезону. Специалисты проверяют работоспособность и надежность тепловых станций, сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Фото: Медиасток.рф

Сколько продлится плановое отключение горячей воды в 2025 году В новых микрорайонах с современными сетями, тепловыми пунктами и инфраструктурой подготовка к отопительному сезону проходит быстро. В домах с альтернативным трубопроводом горячую воду могут вовсе не отключать: ее запускают по дополнительным трубам. Тем не менее даже современные системы требуют профилактики, поэтому совсем без перекрытия воды обойтись не получится. В спальных районах замена старых насосов и другого изношенного оборудования займет некоторое время.

Интересно Отключение горячего водоснабжения в Москве не должно затянуться более чем на 10 суток, то есть на 240 часов. Отключение горячего водоснабжения в Москве не должно затянуться более чем на 10 суток, то есть на 240 часов.

С холодной водой отключения не нужны: ее запускают по резервным трубам.

Фото: Медиасток.рф

Что делать, если не дали горячую воду Если ежегодное плановое отключение все же затянулось, нужно звонить по следующим телефонам: +7 (495) 539-53-53 — единый диспетчерский центр;

+7 (495) 539-59-59 — горячая линия МОЭК. Также можно подать заявку онлайн: через электронную приемную на mos.ru;

на сайте управляющей компании или в мобильном приложении УК. Писать и звонить можно и в других случаях, например когда аварийное отключение затянулось или вода дома холоднее 60 или горячее 75 градусов.

Фото: Медиасток.рф

Как подготовиться к отключению горячей воды Интернет-пользователи делятся самыми безумными способами пережить 10 дней без удобств: от покупки абонемента в спортивный зал с душевой до встреч с посторонними людьми через сайты знакомств, чтобы помыться у них дома. Рассмотрим самые рабочие и безопасные варианты: Заранее купить бойлер или газовую колонку. Дорогое удовольствие, но одна покупка решит ежегодную проблему. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми. Правда, для бойлера еще нужно найти место, которого может не оказаться в маленькой однушке или студии. Альтернативный вариант — проточный электрический водонагреватель, цена на который стартует примерно от 3000 рублей.

Запастись большой кастрюлей, чтобы греть воду на плите. Некоторые покупают на это время второй и даже третий электрический чайник;

Договориться помыться у знакомых и родных. Чтобы не оставаться у приятелей в долгу, можно предложить свою ванную во время планового отключения в их квартире. Удобно, если знакомые живут с вами в одном районе;

Запланировать отпуск. На время отключения воды можно поехать на море, к родным в другой город или просто на дачу. От моржевания лучше отказаться — можно простудиться или заработать проблему с сосудами и сердцем. Кроме того, шампунь и мыло хорошо смывают грязь только в горячей воде, поэтому особого смысла в закаливании нет.