Отключение горячей воды — 2025: где узнать график для Москвы и Московской области

Фото: Медиасток.рф

С 20 мая в Москве и области начнется сезон профилактических работ — на их время жителям будут перекрывать горячую воду. Где посмотреть график отключений в 2025 году, что делать, если сроки вышли, а мыться все еще приходится с тазиком, разбирался 360.ru.

Где узнать дату отключения горячей воды по своему адресу в Москве в 2025 году

Сезон профилактических работ длится с мая по август, его составляют заранее. Узнать даты отключений по конкретному адресу можно онлайн:

Также можно уточнить информацию об отсутствии горячего водоснабжения по телефонам:

Фото: Медиасток.рф

Где узнать дату отключения горячей воды по своему адресу в Подмосковье в 2025 году

О плановых перекрытиях воды в Московской области удобнее всего узнать через Telegram-бота «Плановые отключения МО». Его следует запустить, ввести адрес, после чего в чате появятся даты и сроки работ.

Также графики отключений можно проверить:

Зачем отключают горячую воду

Профилактические работы необходимы для подготовки коммуникаций к предстоящему отопительному сезону. Специалисты проверяют работоспособность и надежность тепловых станций, сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Фото: Медиасток.рф

Сколько продлится плановое отключение горячей воды в 2025 году

В новых микрорайонах с современными сетями, тепловыми пунктами и инфраструктурой подготовка к отопительному сезону проходит быстро. В домах с альтернативным трубопроводом горячую воду могут вовсе не отключать: ее запускают по дополнительным трубам.

Тем не менее даже современные системы требуют профилактики, поэтому совсем без перекрытия воды обойтись не получится. В спальных районах замена старых насосов и другого изношенного оборудования займет некоторое время.

Интересно

Отключение горячего водоснабжения в Москве не должно затянуться более чем на 10 суток, то есть на 240 часов.

С холодной водой отключения не нужны: ее запускают по резервным трубам.

Фото: Медиасток.рф

Что делать, если не дали горячую воду

Если ежегодное плановое отключение все же затянулось, нужно звонить по следующим телефонам:

Также можно подать заявку онлайн:

Писать и звонить можно и в других случаях, например когда аварийное отключение затянулось или вода дома холоднее 60 или горячее 75 градусов.

Фото: Медиасток.рф

Как подготовиться к отключению горячей воды

Интернет-пользователи делятся самыми безумными способами пережить 10 дней без удобств: от покупки абонемента в спортивный зал с душевой до встреч с посторонними людьми через сайты знакомств, чтобы помыться у них дома.

Рассмотрим самые рабочие и безопасные варианты:

От моржевания лучше отказаться — можно простудиться или заработать проблему с сосудами и сердцем. Кроме того, шампунь и мыло хорошо смывают грязь только в горячей воде, поэтому особого смысла в закаливании нет.

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