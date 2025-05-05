Отключение горячей воды — 2025: где узнать график для Москвы и Московской области
С 20 мая в Москве и области начнется сезон профилактических работ — на их время жителям будут перекрывать горячую воду. Где посмотреть график отключений в 2025 году, что делать, если сроки вышли, а мыться все еще приходится с тазиком, разбирался 360.ru.
Где узнать дату отключения горячей воды по своему адресу в Москве в 2025 году
Сезон профилактических работ длится с мая по август, его составляют заранее. Узнать даты отключений по конкретному адресу можно онлайн:
- в личном кабинете на сайте mos.ru. Для удобства можно подписаться на рассылку новостей, в которых заранее сообщат сроки отключения;
- в мобильном приложении «Моя Москва»;
- на сайте «МОЭК Онлайн». Кроме того, за обновлениями можно следить в Telegram-канале ведомства.
Также можно уточнить информацию об отсутствии горячего водоснабжения по телефонам:
- +7 495 777-77-77 — единая справочная служба правительства Москвы;
- +7 495 539-53-53 — единый диспетчерский центр;
- +7 495 539-25-25 — горячая линия по регистрации показаний счетчиков.
Где узнать дату отключения горячей воды по своему адресу в Подмосковье в 2025 году
О плановых перекрытиях воды в Московской области удобнее всего узнать через Telegram-бота «Плановые отключения МО». Его следует запустить, ввести адрес, после чего в чате появятся даты и сроки работ.
Также графики отключений можно проверить:
- на официальных сайтах городских округов;
- на сайтах и по телефонам управляющих компаний.
Зачем отключают горячую воду
Профилактические работы необходимы для подготовки коммуникаций к предстоящему отопительному сезону. Специалисты проверяют работоспособность и надежность тепловых станций, сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов.
Сколько продлится плановое отключение горячей воды в 2025 году
В новых микрорайонах с современными сетями, тепловыми пунктами и инфраструктурой подготовка к отопительному сезону проходит быстро. В домах с альтернативным трубопроводом горячую воду могут вовсе не отключать: ее запускают по дополнительным трубам.
Тем не менее даже современные системы требуют профилактики, поэтому совсем без перекрытия воды обойтись не получится. В спальных районах замена старых насосов и другого изношенного оборудования займет некоторое время.
Интересно
С холодной водой отключения не нужны: ее запускают по резервным трубам.
Что делать, если не дали горячую воду
Если ежегодное плановое отключение все же затянулось, нужно звонить по следующим телефонам:
- +7 (495) 539-53-53 — единый диспетчерский центр;
- +7 (495) 539-59-59 — горячая линия МОЭК.
Также можно подать заявку онлайн:
- через электронную приемную наmos.ru;
- на сайте управляющей компании или в мобильном приложении УК.
Писать и звонить можно и в других случаях, например когда аварийное отключение затянулось или вода дома холоднее 60 или горячее 75 градусов.
Как подготовиться к отключению горячей воды
Интернет-пользователи делятся самыми безумными способами пережить 10 дней без удобств: от покупки абонемента в спортивный зал с душевой до встреч с посторонними людьми через сайты знакомств, чтобы помыться у них дома.
Рассмотрим самые рабочие и безопасные варианты:
- Заранее купить бойлер или газовую колонку. Дорогое удовольствие, но одна покупка решит ежегодную проблему. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми. Правда, для бойлера еще нужно найти место, которого может не оказаться в маленькой однушке или студии. Альтернативный вариант — проточный электрический водонагреватель, цена на который стартует примерно от 3000 рублей.
- Запастись большой кастрюлей, чтобы греть воду на плите. Некоторые покупают на это время второй и даже третий электрический чайник;
- Договориться помыться у знакомых и родных. Чтобы не оставаться у приятелей в долгу, можно предложить свою ванную во время планового отключения в их квартире. Удобно, если знакомые живут с вами в одном районе;
- Запланировать отпуск. На время отключения воды можно поехать на море, к родным в другой город или просто на дачу.
От моржевания лучше отказаться — можно простудиться или заработать проблему с сосудами и сердцем. Кроме того, шампунь и мыло хорошо смывают грязь только в горячей воде, поэтому особого смысла в закаливании нет.