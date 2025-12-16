Отчаянный шаг Долиной: на что пошла певица в Верховном суде ради квартиры в Хамовниках

Началось все еще летом 2024 года, когда Долина выставила на продажу свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках. Цена, как в дальнейшем подчеркивала звезда, была сильно заниженной и составляла 112 миллионов рублей.

Купить элитную недвижимость решила 35-летняя Полина Лурье. Причем за наличку. В итоге певица получила деньги, но покупательница в новое жилье въехать не успела, так как вскоре на него наложили арест.

Санкционировал его Хамовнический райсуд. В марте эта же судебная инстанция восстановила Долину в правах на квартиру. А Лурье не присудили ничего. Женщина пыталась оспорить это решение, но Мосгорсуд постановил, что все честно. Урезанное мотивированное решение есть в карточке на сайте суда.