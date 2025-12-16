Отчаянный шаг Долиной: на что пошла певица в Верховном суде ради квартиры в Хамовниках
Трансляцию рассмотрения дела Долиной будут вести в соцсетях Верховного суда
Верховный суд России 16 декабря рассмотрит жалобу Полины Лурье по делу о покупке квартиры у Ларисы Долиной. Сделку, как известно, довольно быстро признали недействительной. Народной артистке вернули жилье, а Лурье осталась ни с чем. Этот кейс оказал огромное влияние и на весь рынок вторичной недвижимости, и на репутацию народной артистки, которую продолжают отменять в соцсетях и обвинять в использовании «телефонного права». Теперь этот скандал близится к развязке. Подробности — в материале 360.ru.
Как Долина продала квартиру Полине Лурье
Началось все еще летом 2024 года, когда Долина выставила на продажу свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках. Цена, как в дальнейшем подчеркивала звезда, была сильно заниженной и составляла 112 миллионов рублей.
Купить элитную недвижимость решила 35-летняя Полина Лурье. Причем за наличку. В итоге певица получила деньги, но покупательница в новое жилье въехать не успела, так как вскоре на него наложили арест.
Санкционировал его Хамовнический райсуд. В марте эта же судебная инстанция восстановила Долину в правах на квартиру. А Лурье не присудили ничего. Женщина пыталась оспорить это решение, но Мосгорсуд постановил, что все честно. Урезанное мотивированное решение есть в карточке на сайте суда.
При этом вопросов к процессу и у юристов, и у простых россиян всегда было полно. Во-первых, вызывало сомнение основание, по которому сделку признали недействительной. Им послужило искажение воли народной артистки.
Интересно
При этом суд не применял статью 179 Гражданского кодекса о сделке под влиянием обмана, что, по оценке экспертов, выглядит логично. Вместо этого задействовали статью 178 ГК РФ о недействительности сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения.
Хотя эта статья ГК не считает существенным заблуждение относительно мотивов сделки, а Долина, согласно материала дела, продавала жилье, руководствуясь именно неправильными мотивами.
Кроме того, эта статья позволяет учитывать добросовестность покупателя и отказать в признании сделки недействительной, если в ней ничего не указывало на то, что продавец находится в заблуждении, поясняла в комментарии РБК руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова.
«В деле масса вопросов. Сделки с очень дорогой недвижимостью, как правило, проходят особо тщательную проверку. Обычной практикой является привлечение покупателем ипотечного кредита, что означает проверку сделки еще и банком», — подчеркивала специалист.
Ну и, наконец, общество до сих пор ломает голову: почему при расторжении ДКП не была применена двусторонняя реституция, согласно которой стороны должны были получить то, что имели до начала сделки. Иными словами, почему Долина не вернула деньги Лурье. И покупательнице рекомендовали спрашивать свои миллионы с аферистов, которые обманули звезду.
Певица обвиняла Лурье в неосмотрительности
Несмотря на то что судебные заседания по кейсу Долиной-Лурье всегда проходили за закрытыми дверями, многое постепенно становилось достоянием общественности.
Так, в ноябре в Сети появилось полное решение Хамовнического районного суда от 28 марта, когда он постановил, что звезда сохраняет право собственности на квартиру, проданную под влиянием мошенников.
Судя по этим данным, позиция артистки заключалась в том, что ее волю при заключении предварительного договора и ДКП «существенно исказили» и в действительности она не хотела продавать жилье, так как думала, что сделка мнимая и совершается в рамках «операции по поимке преступников».
Помимо этого, Долина указала на то, что после продажи квартиры деньги сразу перечислили третьим лицам, а сама она продолжила жить по этому адресу, не сняв себя с регистрационного учета, и в скором времени обратилась к правоохранителям.
Эти обстоятельства, по мнению звезды, подтверждают, что ее воля на продажу квартиры ответчику «отсутствовала».
Помимо этого, согласно опубликованному документу, Долина указала на то, что Лурье не проявила «даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности», а также «проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства», по которым она, видимо, должна была понять, что продавец квартиры обманут аферистами.
Защита Лурье при этом указывала, что их подзащитная — добросовестный покупатель: она в общем порядке пришла на просмотр квартиры, выяснила необходимую информацию «как о квартире, так и об инфраструктуре местности».
Цена за жилье после торга была согласована с продавцом, после чего Лурье передала звезде наличные, которые были на ее счетах. Источники происхождения средств также были предоставлены.
Справки из ПНД и проверку сделкоспособности покупательница запрашивать не стала, поскольку Долина — народная артистка, действующий преподаватель, оттого и «сомнений в ее состоянии у ответчика возникнуть не могло».
Кассация как последняя капля и начало отмены Долиной
В конце ноября Лурье снова проиграла при рассмотрении жалобы на решение вернуть певице недвижимость. Кассационный суд оставил в силе вердикт, по которому право собственности на недвижимость, проданную под влиянием аферистов, остается за Долиной.
После этого чаша терпения россиян, которые до этого момента еще держались, переполнилась. В Сети началась отмена певицы. Ее прозвали похитителем новоселья, снимали видео об обмане с покупкой вторички под хит «Погода в доме», призывали игнорировать концерты певицы.
Представители малого бизнеса записывали обращения, что больше не будут оказывать услуги Долиной. И неважно, что это кофейня в Златоусте или салон красоты в Хабаровске. Важным для многих стало показать свою позицию.
И причиной такого гнева была несправедливость: певица словно показала всем, что она выше закона. Плюс именно после ее дела на рынке вторички возник «эффект Долиной», когда пенсионерки, внезапно осознавшие, что так можно было, пошли в суды расторгать сделки о продаже своих квартир.
Адвокат Полины Лурье при этом предупредила, что они так просто сдаваться не собираются и теперь пойдут искать правду в Верховном суде.
Скупые слезы на «Пусть говорят» и обещания вернуть миллионы
Любопытно, что именно после того, как жалоба адвоката Полины Лурье поступила в Верховный суд и он истребовал материалы дела, Долина решила повиниться под камерами и пошла на федеральное ТВ.
В специальном выпуске шоу «Пусть говорят» она, сидя в одиночестве в студии у Дмитрия Борисова, поведала, как честно верила, что участвует в спецоперации, и была уверена, что ей все вернут.
«Теперь, после окончания следствия, я могу рассказать всю правду о том, что со мной произошло. В начале апреля 2024-го на мой сотовый поступил звонок от ректора института, в котором я служу уже девять лет, Кудриной Екатерины Леонидовны. Она сказала, что сейчас соединит меня с начальником службы безопасности института. Якобы у меня серьезные материальные проблемы», — поведала артистка.
Также она заявила, что Лурье тоже в этой ситуации пострадавшая, и предложила вернуть деньги, но не все сразу, а частями.
Мне очень плохо, хотя я всегда считала себя сильной женщиной и выходила порой из очень тяжелых моментов в моей жизни, — продолжила артистка. — Сейчас для меня самое важное — это сохранить честь и достоинство, а также восстановить справедливость. Полина не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла единственное решение — вернуть ей деньги за квартиру. Хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход.
Адвокат покупательницы квартиры позже заявила журналистам, что ее подзащитная от этого предложения отказались. Они будут ждать решения Верховного суда, так как квартира в Хамовниках «по справедливости должна стать домом для Лурье и ее детей».
К слову, собственницей квартиры, согласно регистрационными сведениям объекта недвижимости, сейчас числится именно Лурье. И ей пришлось даже платить налог за жилье, в котором она не живет.
Защита Долиной, впрочем, решила не теряться и подала возражение на жалобу покупательницы недвижимости.