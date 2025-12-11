От тюрьмы не зарекайся. В какие схемы преступники все чаще вовлекают детей
Адвокат Грицков: подростки совершили более 14 тысяч преступлений в 2025 году
В 2025 году лица, не достигшие 18 лет, совершили более 14 тысяч преступлений. Преступность среди несовершеннолетних стала одной из наиболее тревожных тенденций в криминальной среде России. Один из ключевых мотивов — желание заработать. Как показывает практика, ни одна семья не застрахована от того, что ребенок не будет вовлечен в криминальные истории.
Незаконный оборот наркотиков
На первом месте по распространенности — вовлечение подростков в наркобизнес. Преступники через социальные сети ищут закладчиков наркотиков, обещая заработок 30-50 тысяч рублей в неделю и якобы полную защиту от уголовной ответственности. Это ложь. Уголовная ответственность наступает с 16 лет (а за некоторые деяния — с 14), и за распространение наркотиков в крупном размере может быть назначено лишение свободы на срок до 15 лет.
Курьеры и банковские карты
Мошенники активно втягивают молодежь в работу курьерами, собирающими деньги у обманутых жертв, обещая как правило пять-десять тысяч за «доставку». Аферисты выдают себя за сотрудников военкомата, банков или служб доставки, получают доступ к системе «Госуслуги» и либо переводят деньги на счет подростка, либо нанимают его курьером.
Особо опасна схема с банковскими картами. Мошенники предлагают подросткам за две-пять тысяч рублей оформить карту и передать реквизиты. Затем через них проводятся подозрительные операции — от криптовалютных транзакций до финансирования терроризма. Закон рассматривает подростка не как жертву, а как соучастника мошенничества. В таком случае ему грозят штрафы или лишениее свободы до 20 лет (если есть связь с террористическим финансированием).
Диверсионная деятельность и манипуляция украинскими спецслужбами
Украинские спецслужбы целенаправленно вербуют российских подростков (15-18 лет) для совершения диверсионных актов через социальные сети и мессенджеры. Они предлагают деньги, используют шантаж, угрозы и выманивают сексуальный контент для компрометации.
Нередки поджоги объектов инфраструктуры по заданию иностранных кураторов. Ответственность за терроризм и диверсию наступает с 14-16 лет и предусматривает серьезные сроки.
Групповые преступления и насильственные действия
Подростки все чаще совершают преступления в составе организованных групп под руководством взрослых преступников. За год количество насильственных преступлений молодежи увеличилось на 13%. За вовлечение в преступление ответственного лица грозит уголовная ответственность по статье 150 Уголовного кодекса.
Как защитить детей?
- Установите открытый диалог. Ежедневно разговаривайте с ребенком об учебе, друзьях, его интересах в интернете. Доверие — самая надежная защита;
- Контролируйте цифровую активность. Установите родительский контроль и ограничивайте доступ к опасному контенту. Если у ребенка есть банковская карта, установите лимиты на интернет-переводы;
- Объясняйте реальные последствия. Расскажите о том, что предложения «легкого заработка» заканчиваются тюремным сроком, судимостью, которая помешает вузу и трудоустройству;
- Покажите документальные фильмы о жизни в тюрьме;
- Будьте внимательны к признакам опасности. Обратите внимание на неожиданный источник дохода, скрытность в общении, резкие изменения в поведении, новые контакты. Это могут быть признаки вовлечения в преступную деятельность.
Помните об ответственности родителей
По статье 156 Уголовного кодекса отец и мать несут уголовную ответственность за неисполнение родительских обязанностей. Кроме того, они отвечают своим имуществом за вред, причиненный ребенком.
Таким образом, открытое общение, внимательный контроль и воспитание критического мышления — основные инструменты защиты. Не жалейте времени на разговоры со своими детьми о реальных опасностях. Это самая ценная инвестиция в их будущее и безопасность нашего государства.
Автор публикации: адвокат, руководитель уголовной практики адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» (МУР) Евгений Грицков