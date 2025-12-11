От тюрьмы не зарекайся. В какие схемы преступники все чаще вовлекают детей

В 2025 году лица, не достигшие 18 лет, совершили более 14 тысяч преступлений. Преступность среди несовершеннолетних стала одной из наиболее тревожных тенденций в криминальной среде России. Один из ключевых мотивов — желание заработать. Как показывает практика, ни одна семья не застрахована от того, что ребенок не будет вовлечен в криминальные истории.

Незаконный оборот наркотиков

На первом месте по распространенности — вовлечение подростков в наркобизнес. Преступники через социальные сети ищут закладчиков наркотиков, обещая заработок 30-50 тысяч рублей в неделю и якобы полную защиту от уголовной ответственности. Это ложь. Уголовная ответственность наступает с 16 лет (а за некоторые деяния — с 14), и за распространение наркотиков в крупном размере может быть назначено лишение свободы на срок до 15 лет.

Курьеры и банковские карты

Мошенники активно втягивают молодежь в работу курьерами, собирающими деньги у обманутых жертв, обещая как правило пять-десять тысяч за «доставку». Аферисты выдают себя за сотрудников военкомата, банков или служб доставки, получают доступ к системе «Госуслуги» и либо переводят деньги на счет подростка, либо нанимают его курьером.

Особо опасна схема с банковскими картами. Мошенники предлагают подросткам за две-пять тысяч рублей оформить карту и передать реквизиты. Затем через них проводятся подозрительные операции — от криптовалютных транзакций до финансирования терроризма. Закон рассматривает подростка не как жертву, а как соучастника мошенничества. В таком случае ему грозят штрафы или лишениее свободы до 20 лет (если есть связь с террористическим финансированием).