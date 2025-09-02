Сегодня 19:50 От суеты к постельному гниению. Как молодежь сделала лень модной? Психолог Кноблох объяснила, как отличить тренд на гниение в постели от лени 0 0 0 Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Эксклюзив

Осенью 2025 года на замену тренду тихой роскоши пришел новый — bed rotting. Дословно переводится как «гниение в постели». Теперь у зумеров стало модным высыпаться и проводить в кровати дни напролет. Они скроллят соцсети, смотрят фильмы и сериалы, едят и спят, не снимая пижам. Так молодежь заботится о себе, называя подобное увлечение терапевтической ленью. Как не перепутать bed rotting с прокрастинацией и депрессией, в чем плюсы и минусы тенденции и как отдохнуть полноценно, выяснил 360.ru.

Что такое bed rotting Bed rotting переводится с английского как «постельное гниение». В TikTok молодые люди публикуют под соответствующим хештегом видео, где они лежат в кроватях целый день. По мнению многих, так они исцеляются и заботятся о себе, вместо того чтобы куда-то спешить и заниматься делами. Кроме сна, зумеры смотрят фильмы и сериалы, скроллят ленту соцсетей, читают, едят прямо в постели. Так, по их словам, они справляются со стрессом и выгоранием. Тренд стал популярным именно сейчас, потому что изменились ценности поколений, рассказала 360.ru ведущий клинический психолог в центре медицинской и психологической помощи «Здравница» Екатерина Кноблох. «Раньше людям прививали необходимость в работе, эффективности. Надо было просыпаться в пять утра, медитировать, делать зарядку, в шесть часов пойти в зал и завоевать мир. Современное поколение отказывается от такого объема. Они выбирают творческий и лайтовый подход — что-то делать, не напрягаясь», — объяснила эксперт.

Фото: Скриншот из соцсетей

Все чаще зумеры отказываются от дел, если их приходится выполнять через напряжение. Они выбирают заботиться о себе, лежа в кровати, набираясь сил и творческой энергии. Это люди цифрового мира, которые потом будут создавать. Появление тренда не случайно, так как общественные организации уже давно пропагандируют здоровый образ жизни и заботу о себе, убеждена психолог. Кроме того, новые поколения видели своих родителей, которые много работали и вредили себе сигаретами и алкоголем. Дети в этом выросли и поняли, что так жить не хотят. Вместо ночных тусовок — дневные вечеринки Вместе с модой высыпаться в больших городах стали популярными дневные вечеринки. Идея состоит в следующем: молодые люди идут тусоваться утром или днем, чтобы вечером вовремя лечь спать. Такие тусовки проходят под утренний кофе или безалкогольные коктейли, с танцами, диджеем и музыкой. Потом все отправляются по своим делам.

Например, подобные сходки проводят в Москве: в баре Soma дневные вечеринки Sesh есть каждое воскресенье. В заведениях Санкт-Петербурга проект Pitertusovka устраивает утренние диджей-сеты. После них, обещают организаторы, не будет болеть голова и не придется краснеть за пьяные сообщения бывшему. Только кофе, музыка и другие тусовщики. Кноблох отметила, что ей нравится идея с дневными вечеринками. Скорее всего, их породили детские праздники, которые проводят в торговых центрах. «Возможно это некий откат в сторону инфантилизации общества, как дети, которые с утра веселятся и ночью ложатся спать. С другой стороны, хочется верить, что это все-таки грамотное распределение приоритетов времени и переоценка ценностей у молодого поколения, которое отдает предпочтение здоровому отдыху и сну. Я приветствую такие вечеринки, тем более безалкогольные», — пояснила психолог.

Фото: Christoph Reichwein/dpa / www.globallookpress.com

В чем опасность bed rotting Психолог заверила: миру известны исследования, согласно которым человек отдыхает только во сне. «Доказано, что простое лежание в кровати не дает качественного отдыха, потому что мозг, особенно если человек сидит в соцсетях или смотрит сериал, работает точно так же. Зато мышцы находятся без дела», — отметила Кноблох. Кроме того, мозг на 80% состоит из двигательных нейронов, поэтому страдает от чрезмерного лежания. Отдыхают только мышцы, но возникает вопрос: от чего тогда человек отдыхает, если он до этого три дня лежал? Психолог повторила: мозг отдыхает во сне, медитациях, определенных практиках, которые помогают разгрузить голову. «Мое субъективное мнение — это все же не про отдых, а дань моде, прокрастинации и инфантильности», — отметила Кноблох.

Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images / www.globallookpress.com

Как не спутать bed rotting с ленью и депрессией Если человек практикует bed rotting, а затем снова становится продуктивным, хорошо себя чувствует и отлично контактирует с окружающими, то ему этот тренд пойдет на пользу. Однако простая фиксация на лежании в кровати — неприятный сигнал. «Это легко может стать сверхценной идеей и перейти в лень и безделье. Ведь его кто-то должен кормить, из-за чего выходит потребительский образ жизни: я буду лежать, восстанавливаться, а вы тут все делайте. И это не про заботу о себе», — подсветила проблему психолог. Затянувшийся bed rotting рискует превратиться в прокрастинацию. Вместе с этим состоянием на человека навалится чувство вины и накопится стресс. В таких условиях ни о каком отдыхе речи не идет.

Здоровому человеку в обычной жизни хватает двух-трех дней в кровати, чтобы восстановиться. Если же апатия и усталость не прошли, следует обратиться к врачу. Подобные состояния могут говорить о дефицитах витаминов, что может поправить эндокринолог, опираясь на результаты анализов. Хорошие анализы намекают на необходимость исключить депрессию с помощью психотерапевта.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo / www.globallookpress.com

Как правильно отдохнуть в постели Вот несколько советов, которые дала психолог, чтобы дать мозгу передышку: Отказаться от соцсетей:

Поспать;

Послушать расслабляющую музыку;

Помедитировать в кровати;

Сделать дыхательные упражнения.

Если все же хочется соблюсти bed rotting, то лучше определиться с целью практики, выделить конкретное и ограниченное время и чередовать активности. «Не стоит путать отдых с высосанными из пальца модными тенденциями, которые вбивают людям в головы через соцсети, чтобы создать образ истины в последней инстанции. Всегда нужно думать своей головой, анализировать и понимать, насколько именно этот тренд будет полезен для конкретного человека», — подытожила эксперт.