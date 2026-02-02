Сегодня 10:00 От стройки — к сцене со звездами: как курьер из Подмосковья исполнил свою мечту 0 0 0 Общество

Мы часто говорим о круговороте добра, но редко задумываемся, как одно будничное для нас дело может изменить чью-то жизнь. Например, обычный заказ из маркетплейса с доставкой на дом способен стать для человека, принесшего вам посылку, важным шагом к исполнению большой мечты. Именно такая история произошла с Даниилом Лободой, молодым курьером из Подмосковья, который своим примером доказывает: если идти к цели шаг за шагом, то маршрут обязательно приведет в нужный пункт назначения.

Искал свое место под солнцем и не опускал руки Путь к мечте у молодого человека был непростым. С детства не боясь трудностей и привыкнув полагаться на себя, Даниил успел поработать в родном городе официантом, кассиром в магазине и даже строителем. Этот опыт он вспоминает с теплом: каждая из этих работ научила его ответственности, дисциплине и уважению к любому труду. — Я родился и вырос в Феодосии. Но с наступлением совершеннолетия понял, что хочу найти свое место под солнцем, и решил отправиться в путь. В итоге дорога привела меня в Подмосковье — в Балашиху, где я сейчас живу и в свободное время доставляю заказы, — рассказывает Даниил.

«Своим днем управляю сам» Уже живя в Подмосковье, по рекомендации друга молодой человек решил попробовать себя в качестве курьера. Именно тогда Даниил понял: ему важно не просто получать доход, но и управлять своим временем. «Отлично помню свой первый день: я доставлял заказы Wildberries, было много вопросов по таймерам, картам и к функционалу приложения. Но со временем я освоился и все изучил. Сегодня мои дни выстроены по принципу „доставил — восстановился“. Я сам выбираю, на какой район выйти, сколько заказов взять и когда сделать паузу», — говорит Даниил. Курьеры сервиса сами решают, в какое время выходить на доставку, как часто брать заказы и какого объема. В приложении заранее видно расстояние до адреса покупателя и вес товаров, а значит — можно планировать нагрузку и доход. Задания легко встроить в обычную жизнь: взять заказ по пути в магазин, на учебу или между другими делами.

Когда деятельность превращается в песню Курьерство для Даниила сегодня — не цель, а надежный фундамент на пути к мечте: музыке и профессиональному вокалу. Он поет с детства и продолжает последовательно развиваться в этом направлении. — Сколько себя помню — я всегда пою. Сначала была музыкальная школа по классу академического вокала, затем подработки певцом в местных ресторанах. С началом взрослого, самостоятельного пути музыка, конечно, отошла на второй план, но даже тогда я находил время и возможность петь в перерывах между работой. Уже живя в Подмосковье, я записался на занятия по вокалу к отличному педагогу. Нам удалось не только вернуть упущенное, но и восполнить пробелы в знаниях — и это, безусловно, дает свои результаты, — рассказывает Даниил. Для любой реализации нужны время и финансовые ресурсы. Именно поэтому, по словам Даниила, он выбрал курьерскую доставку — формат, который позволяет совмещать любимое занятие со стабильным доходом и при этом открывает неожиданные возможности. — Недавно меня пригласили стать участником шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Я пришел туда таким, какой есть, — в форме курьера Wildberries. Свет софитов, полный зал, большие экраны — все это знакомо мне не понаслышке, но этот раз произвел на меня сильнейшее впечатление. Особенно поразила работа с российскими звездами: Гариком Мартиросяном, Полиной Гагариной и Тимуром Родригезом — настоящими профессионалами своего дела. Было видно, насколько слаженно работает вся команда, несмотря на то что мы постоянно смеялись и подпевали. Это тот уровень, к которому я хочу прийти и в своем деле. Я очень благодарен таким творческим проектам, потому как они задают новую планку и заряжают на дальнейшие победы, — делится он.

Как один заказ запустил круговорот добра Участие в проекте стало для Даниила дополнительной мотивацией развиваться в музыке и параллельно продолжать быть курьером. Сегодня он осознанно расставляет приоритеты: если требуется больше вокальной практики — берет выходные и репетирует. Если нужен дополнительный доход — берет больше заказов. — Курьерская доставка дает мне и время, и ресурсы для движения вперед. Полученный доход уже позволил мне приобрести музыкальное оборудование и нанять инструменталистов для своей первой авторской композиции, над которой я сейчас работаю. А еще хочу обратить внимание на то, как в нашей жизни работает тот самый круговорот добра. Покупатель делает заказ и вызывает курьера на дом — мы доставляем заказ и получаем вознаграждение, и он становится еще одним вкладом на пути к мечте. Простая цепочка, о которой мы редко задумываемся.

«Каждый заказ — шаг к большой мечте» Конечно, как и в любой другой сфере, у курьеров бывают разные ситуации: плохая погода, сложности со связью с клиентами. Однако, по словам Даниила, это скорее редкие исключения, чем правило. — Интересных и теплых моментов в разы больше. Люди встречают меня с радостью, интересуются особенностями деятельности, благодарят. Ради таких встреч и продолжаешь заниматься доставкой. Очень приятно понимать, что ты делаешь чью-то жизнь немного легче и комфортнее. А каждому, кто делает заказ, — большое спасибо. Для нас, курьеров, это пусть и небольшая цель, но важный шаг на пути к большим мечтам, — говорит Даниил.

«Дело в вас самих». Полезные советы новичкам Через десять лет молодой человек по-прежнему видит себя в музыке — с собственным репертуаром и на сцене. И вполне возможно, что в основе этой истории будут тысячи обычных заказов, доставленных вовремя и с уважением к людям. В завершение рассказа Даниил делится рекомендациями для тех, кто только задумывается о курьерстве: — Не бойтесь начинать и пробовать. Уже через несколько доставленных заказов приходит понимание процесса: вы разберетесь в нюансах и почувствуете уверенность. Важно помнить, что все индивидуально — даже погодные условия, которые кому-то кажутся сложными, для других курьеров могут стать возможностью для хорошего дохода. Хочется вспомнить цитату из фильма «Голос»: «Дело не в музыке, а в вас самих». Думаю, с сервисами доставки все так же. Желаю каждому найти сервис, подходящий именно вам. Я свой нашел. Пусть на пути встречаются только позитивные люди и эмоции, которые будут помогать в исполнении всех задуманных целей, — подытоживает он.

