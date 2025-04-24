24 апреля 2025 21:28 От Парада Победы до «Маскарада» в Одессе. Каким был путь Жукова и за что его невзлюбил Сталин 0 0 0 Общество

Германия

Иосиф Сталин

Великая Отечественная война

Четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков был единственным военачальником, ставшим заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР в годы войны. Он брал Берлин и принимал капитуляцию Германии, но в мирное время попал в опалу — его обвинили в незаконном присвоении трофеев и «раздувании заслуг в деле разгрома Гитлера». О главных сражениях Маршала Победы и его жизни после смерти Сталина — в материале 360.ru.

Жуков и гражданская война В армию будущего маршала СССР призвали летом 1915 года. В 1916-м после недолгой учебы на унтер-офицера кавалерист попал на войну, где с другими бойцами 10-го драгунского полка принимал участие в боях на Юго-Западном фронте. За проявленную храбрость Жукова дважды наградили Георгиевским крестом, но тогда же он получил и тяжелую контузию, даже частично лишился слуха. Восстановление после этого заняло достаточно много времени. Снова в строй молодой человек смог попасть лишь в октябре 1918-го, вступив в ряды Красной армии уже на добровольческих началах. В годы Гражданской войны сражался на Южном, Западном и Восточном фронтах.

В 1920-м его в качестве командира эскадрона направили подавлять крестьянские восстания. Бой в марте 1921-го под Вязовой Почтой в Тамбовской губернии принес ему орден Красного Знамени. Банду близ этого села Жуков с эскадроном разбил после шести рукопашных схваток, предварительно целых семь часов сдерживая натиск противника, имевшего 1500-2000 сабель.

Фото: РИА «Новости»

После окончания Гражданской войны Жукова отправили учиться в Высшую кавалерийскую школу в Ленинград, где он познакомился с будущими знаменитыми военачальниками — Иваном Баграмяном, Андреем Еременко и Константином Рокоссовским. С последним у него сложились не самые простые отношения, хотя, как в дальнейшем вспоминал маршал, Рокоссовский относился к нему с большим тактом, а он, в свою очередь, высоко ценил его военную эрудицию. Весной 1933-го Жуков стал командиром 4-й кавалерийской дивизии в Белорусском военном округе, где во время Большого террора, по его воспоминаниям, арестовали почти 100 процентов командиров корпусов: «Вместо них были выдвинуты на корпуса командиры дивизий, уцелевшие от арестов». Бои на Халхин-Голе

Полководческая звезда Жукова, как известно, взошла летом 1939 года, когда его направили в Монгольскую Народную Республику, атакованную японскими войсками, отметил публицист и историк Александр Широкорад.

Красная армия пришла на защиту Монголии. Там сложилась очень сложная ситуация, и его отправили на помощь .Это не раз повторится в дальнейшем. Человек, безусловно, очень талантливый, умный, но довольно жестокий. Александр Широкорад

Будущий Маршал Победы тогда был командующим 1-й армейской группой советских войск. Проявил себя блестяще: к концу августа советско-монгольские войска под его началом нанесли поражение подразделениям генерал-лейтенанта Мититаро Комацубары. Так была поставлена точка в этой войне. Почему о Халхин-Голе важно сказать отдельно — причин две. Первая — нешаблонный характер действий Жукова, а именно широкое применение у Халхин-Гола танковых и авиационных частей. Вторая — далекоидущие последствия этих успешных боев: помня о своем сокрушительном поражении в 1939-м, японцы не напали на Советский Союз в 1941-м. Не решились.

Главные сражения Жукова в годы Великой Отечественной войны

В Великую Отечественную войну Жуков (по его собственной версии) предсказал котел под Киевом и после резкого спора со Сталиным отправился на фронт, попросив лишить его должности главы Генштаба.

Интересно Жуков утверждал, что предлагал оставить Киев и отвести за Днепр войска Юго-Западного фронта, но Сталин его не послушал. По итогу 15 сентября 1941 года клещи противника сомкнулись — и в окружение попали 665 тысяч человек. Жуков утверждал, что предлагал оставить Киев и отвести за Днепр войска Юго-Западного фронта, но Сталин его не послушал. По итогу 15 сентября 1941 года клещи противника сомкнулись — и в окружение попали 665 тысяч человек.

После этого эпизода Жукова назначили командующим Резервным фронтом. Тогда под его руководством прошло успешное наступление по уничтожению Ельнинского выступа. Осенью того же года военачальник становится командующим Ленинградским фронтом.

Фото: РИА «Новости»

Когда фашисты смогли прорваться к Финскому заливу у Ораниенбаума, Жуков объявил всему командному, политическому и рядовому составу, что каждого, кто без письменного приказа оставит рубежи обороны, будет ждать немедленная казнь через расстрел.

Примененная Жуковым тактика помогла измотать гитлеровцев, замедлить их продвижение и остановить на подступах к Ленинграду. Штурм провалился, и противник перешел к позиционной осаде. В дальнейшем полученный здесь опыт маршал применял и при защите Москвы — спасать ее Сталин поручил именно ему. И эта задача была решена: силы противника отбросили на 100-250 километров от города, что стало первым стратегическим поражением фашистов и крахом попытки блицкрига против СССР.

Интересно В конце августа 1942 года Сталин назначил Жукова заместителем Верховного главнокомандующего. В сентябре маршал вместе с Василевским занимался разработкой плана контрнаступления под Сталинградом. Операция носила кодовое название «Уран». Именно она переломила ход войны. В конце августа 1942 года Сталин назначил Жукова заместителем Верховного главнокомандующего. В сентябре маршал вместе с Василевским занимался разработкой плана контрнаступления под Сталинградом. Операция носила кодовое название «Уран». Именно она переломила ход войны.

Тут же надо сказать и об операции «Марс», подчеркнул Широкорад. Считается, что она должна была отвести значительную часть немецких войск от Сталинграда. Однако, по мнению историка, вопрос об этом довольно спорный. Как и о том, насколько именно Жуков был виноват в провале «Марса», стоившего жизни более 70 тысячам советских бойцов.

Фото: РИА «Новости»

«Насколько виноват Жуков в неудачах подо Ржевом, судить очень сложно. Тем более что не все документы опубликованы. Надо учитывать и игры разведок: считалось, что в 1942-м немцы начнут наступление подо Ржевом. Это доложило наше главное разведывательное управление. А Берия через НКВД считал, что наступление будет на юге, в районе Сталинграда», — указал собеседник 360.ru. Кроме того, по мнению историка, нельзя не принимать во внимание и недоработки Ставки.

Фото: РИА «Новости»

Военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев в одной из своих статей несколько лет назад также отмечал множество небылиц об этой операции. Самый расхожий миф гласит, что она намеренно, в соответствии с планами руководства Советского Союза, привела к провалу.

Интересно Советские войска потеряли в операции «Марс» 70 374 человека убитыми и пропавшими без вести, 145 300 — ранеными. Советские войска потеряли в операции «Марс» 70 374 человека убитыми и пропавшими без вести, 145 300 — ранеными.

Вместе с тем важно помнить о том, что эта операция была крупным вложением в будущие победы: цепочка сражений за Ржев сильно ослабила немецкую 9-ю армию, а это, как объяснил историк, стало серьезным фактором в планировании и ведении немецким командованием летней кампании 1943 года.

Но об этом еще не знали ни Георгий Жуков, ни Вальтер Модель (возглавлял немецкую 9-ю армию). В СССР операция «Марс» была на долгие годы засекречена и лишь изредка упоминалась в литературе о войне. Алексей Исаев

Битва за Берлин Эту наступательную операцию провели 16 апреля — 2 мая 1945 года. За 17 дней советские бойцы сломили сопротивление столицы Германии. И это при том, что Гитлер сделал город, можно сказать, неприступным: вокруг него создали три рубежа обороны, все подходы минировались. В самом Берлине соорудили порядка 400 огневых точек, а все его улице перегородили баррикадами.

Интересно Прежде всего во взятии Берлина принимали участие войска 1-го Белорусского фронта под командованием Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием Ивана Конева. 2-й Белорусский фронт Рокоссовского форсировал Одер под Штеттином и занял Западную Померанию — так берлинский гарнизон лишился возможности получить помощь германской 3-й танковой армии. Прежде всего во взятии Берлина принимали участие войска 1-го Белорусского фронта под командованием Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием Ивана Конева. 2-й Белорусский фронт Рокоссовского форсировал Одер под Штеттином и занял Западную Померанию — так берлинский гарнизон лишился возможности получить помощь германской 3-й танковой армии.

Советская сторона потеряла в этой операции 78 тысяч убитыми и порядка 275 тысяч ранеными. Точных данных о потерях гитлеровцев нет, но самые приблизительные подсчеты говорят о том, что части вермахта и эсэсовские подразделения лишились порядка 400 тысяч человек, еще около 380 тысяч сдались в плен. Такие цифры несколько лет назад называл помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. «Остальные, в том числе фольксштурмовцы (старики и подростки, которых Гитлер обрекал на смерть), либо, переодевшись, разбежались по домам, либо удрали на Запад сдаваться союзникам», — уточнял он в беседе с РИА «Новости».

Фото: РИА «Новости»

Вокруг битвы за Берлин до сих пор есть самые разные укоренившиеся суждения, и часть из них, конечно, связана с Жуковым.

«Один — о бессмысленности введения танков в город. Второй — об огромных бессмысленных потерях на Зееловских высотах. Хотя потери в битве за Берлин были вполне пропорциональны достигнутому результату и численности противника», — указывал Алексей Исаев. Старший научный сотрудник Института Российской истории РАН полковник запаса Мирослав Морозов с постановкой вопроса об «оправданных или неоправданных» потерях на Зееловских высотах при этом в принципе не согласился.

«А какие потери в данном случае можно считать оправданными или неоправданными? Какие другие решения могли быть приняты в той обстановке? И кто эти решения предлагал? Может быть, предлагали другое, а Жуков не послушался? Никаких других решений не было», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Наступали там, где это считалось наиболее перспективным, где можно быстро прорвать немецкую оборону и выйти на оперативный простор, ввести танковую армию в прорыв и, соответственно, наступать до Берлина. И тут, собственно, остальное сводится к мастерству конкретных исполнителей и принятию решений уже в ходе ведения военных действий. Мирослав Морозов

Согласно еще одному «устойчивому представлению», в огромных жертвах при штурме Зееловских высот был повинен лично будущий Маршал Победы. Этот тезис Исаев объяснил политической кампанией 1957 года, после снятия Жукова с поста министра обороны СССР. Но в опалу Маршал Победы попал много раньше: в 1946 году его обвинили в незаконном присвоении трофеев и раздувании своих заслуг по разгрому вермахта.

Интересно Полную капитуляцию войск Третьего рейха Жуков принял от генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля в ночь на 9 мая 1945 года, а 24 июня маршал принимал Парад Победы в Москве. Седьмого сентября в Берлине Жуков, уже будучи главнокомандующим Группой советских оккупационных войск в Германии, принимал парад Победы союзников. В нем принимали участие советские войска, ВС США, Британии и Франции. Полную капитуляцию войск Третьего рейха Жуков принял от генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля в ночь на 9 мая 1945 года, а 24 июня маршал принимал Парад Победы в Москве. Седьмого сентября в Берлине Жуков, уже будучи главнокомандующим Группой советских оккупационных войск в Германии, принимал парад Победы союзников. В нем принимали участие советские войска, ВС США, Британии и Франции.

За что Сталин отправил Жукова в Одессу По личной формулировке Сталина, Жуков «присваивал себе разработку операций, к которым не имел никакого отношения».

Но этим дело не кончилось: вскоре против Жукова открыли так называемое трофейное дело, обвинив в незаконном присвоении трофеев из Германии. Ценности он хранил на даче в поселке Рублево. Их было настолько много, что две комнаты в доме, по сути, превратили в складские помещения.

Фото: РИА «Новости»

Вот лишь некоторые позиции из списка, который составили при обыске в загородной резиденции Жукова: 55 картин, семь ящиков с дорогими фарфоровыми столовыми и чайными сервизами, два ящика серебряных приборов, свыше четырех тысяч метров шерстяных тканей, парчи, шелка и бархата, 20 охотничьих ружей фирмы «Голанд-Голанд», меха, 323 собольи, обезьяньи, лисьи, каракулевые шкуры, 44 ковра, а также вывезенные из Потсдамского и других дворцов Германии гобелены.

В объяснительной записке на имя секретаря ЦК ВКП (б) Андрея Жданова маршал писал, что признает себя «очень виноватым в том, что не сдал все это ненужное барахло куда-либо на склад, надеясь на то, что оно никому не нужно».

«Жуков брал не по чину. Из песни слов не выкинешь. Это действительно было запротоколировано. Но Сталин Жукова наказал довольно мягко, отправил командовать с большим понижением в Одессу», — указал Широкорад.

На годах командования Жуковым Одесским военным округом стоит остановиться отдельно. В это время город охватила небывалая преступность: банды действовали по всему городу. Маршал сумел это изменить, хотя его в дальнейшем обвиняли в излишней жестокости по отношению к криминальному элементу.

Фото: РИА «Новости»

«Да, он действовал решительно. Были созданы специальные группы, которые на месте уничтожали бандитов. Как в условиях военного времени. И тут я поддерживаю Жукова», — добавил собеседник 360.ru.

Интересно Чтобы кардинально изменить криминогенную обстановку в Одессе, Жуков вместе с сотрудниками уголовного розыска разработал операцию с кодовым названием «Маскарад». В город прибыли разведчики и опытные сотрудники НКВД. В сопровождении женщин они под прикрытием выходили на улицы города, привлекая грабителей, и, как только они приближались, агенты в элегантных костюмах открывали огонь на поражение. Трупы сразу не убирали — для устрашения других. Чтобы кардинально изменить криминогенную обстановку в Одессе, Жуков вместе с сотрудниками уголовного розыска разработал операцию с кодовым названием «Маскарад». В город прибыли разведчики и опытные сотрудники НКВД. В сопровождении женщин они под прикрытием выходили на улицы города, привлекая грабителей, и, как только они приближались, агенты в элегантных костюмах открывали огонь на поражение. Трупы сразу не убирали — для устрашения других.

«Вам, товарищ Жуков, придется на некоторое время покинуть Москву» Бытует мнение, что Сталин отправил Жукова в Одесский военный округ, желая избавиться от популярного конкурента. В частности, такой точки зрения придерживалась дочь полководца Маргарита. По ее мнению, вождь не смог выносить авторитета ее отца в армии и стране. «Поэтому после Победы, сняв мундир генералиссимуса, он не забывает о Георгии Константиновиче, задвинув его в 1946 году командующим Одесским военным округом», — отмечала она. Однако опрошенные нами специалисты такой тезис резко отвергли.

Фото: РИА «Новости»

«Дело было совершенно в другом. Авторитет Сталина не надо путать с авторитетом Жукова. Хрущев боялся авторитета маршала, Сталин — нет. Это вообще величины несоизмеримые. А что Сталина действительно раздражало и интересовало, так это образ жизни Жукова после войны», — указал Широкорад.

Тем более что перевод в Одесский военный округ — это не ссылка. Одесский военный округ играл огромную роль. Но это не отменяет недостатков Жукова, всех найденных богатств, его дискредитации руководства Советской армии. Через два года (в 1948-м) его перевели на должность командующего Уральским военным округом. Александр Широкорад

С мнением Широкорада согласился Мирослав Морозов. Рассуждения о какой-то конкуренции между Сталиным и маршалом, по его мнению, выглядят странно, так как их фигуры в принципе несопоставимы. «Он считал, что Жуков зазнался — я с такой оценкой до некоторой степени согласен. Но сравнивать их просто невозможно. Сталин был главой государства, а не только Верховным главнокомандующим», — указал специалист. Он принимал решения о создании антигитлеровской коалиции, о том, как руководить народным хозяйством страны, планами по производству вооружения, военной техники, продолжил Морозов. На нем же лежало решение и всех вопросов в стране, включая идеологию, внутреннюю и внешнюю политику.

Их просто невозможно сравнивать. Сталин прекрасно понимал, что они находятся на разных уровнях, и не мог завидовать ни авторитету, ничему прочему. Потому что авторитет Сталина в стране был несоизмеримо больше, чем авторитет Жукова. Мирослав Морозов

В Москву Жуков вернулся только после смерти «вождя народов СССР». В конце июня 1953-го принимал участие в аресте министра внутренних дел страны Лаврентия Берии, который, как известно, метил в преемники Сталина.

Описание этого эпизода в кабинете Георгия Маленкова есть в воспоминаниях маршала: «Мы вошли в кабинет. Как было условлено, генералы взялись за пистолеты, а я быстро подошел к Берии и громко ему сказал: „Берия, встать, вы арестованы“ — и, одновременно взяв его за обе руки, приподнял со стула, быстро ощупав все карманы».

Берия страшно побледнел и что-то начал лепетать. Два генерала взяли его за руки и вывели в заднюю комнату кабинета Маленкова, где был произведен тщательный обыск и изъятие неположенных вещей. В 11 часов ночи Берия был скрытно перевезен из Кремля в военную тюрьму, а через сутки переведен в помещение командного пункта МВО.

В сентябре того же года высший партийный пост занял Никита Хрущев. При нем Жуков два года прослужил на посту главы Минобороны, а затем снова впал в немилость, его обвинили в том, что не оправдал доверия партии. Помимо этого, его уличили в склонности «к авантюризму в понимании важнейших задач внешней политики СССР и в руководстве Минобороны». Как и зачем Жуков взорвал ядерную бомбу на Тоцком полигоне

Занимая пост заместителя министра обороны Советского Союза, Маршал Победы успел провести единственные в истории страны учения с применением ядерного оружия под названием «Снежок».

Интересно Решение об этих учениях власти страны приняли в том числе из-за данных о подготовке США к действиям в условиях взрыва атомной бомбы. «Страны в тот момент всерьез готовились к ядерной войне, готовили технику и личный состав. Войсковые учения с применением настоящего ядерного оружия проводились не только в СССР, но и в США. Это маленькое оправдание, что мы тут не самые дурные, а такие же, как все», — объяснял в беседе с Lenta.ru инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский. Решение об этих учениях власти страны приняли в том числе из-за данных о подготовке США к действиям в условиях взрыва атомной бомбы. «Страны в тот момент всерьез готовились к ядерной войне, готовили технику и личный состав. Войсковые учения с применением настоящего ядерного оружия проводились не только в СССР, но и в США. Это маленькое оправдание, что мы тут не самые дурные, а такие же, как все», — объяснял в беседе с Lenta.ru инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.

Взрыв атомной бомбы провели 14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Считается, что по итогам проведения испытаний удалось получить ценную информацию для улучшения противоатомной защиты войск. Однако есть и обратная сторона медали — недостаточные меры безопасности, из-за которых облучению подверглись и бойцы, и местные жители.

Атомную бомбу с высоты восьми тысяч метров тогда сбросил Ту-4 под командованием майора Василия Кутырчева.

Фото: РИА «Новости»

Вот как вспоминает об этом дне один из участников учений: после команды «Ядро!» все блиндажи были закрыты намертво, выходить из них не мог никто: «Листва с деревьев опала на землю. Лежавший на блиндаже валун снесло ударной волной. Сдавило кабины автомобилей. Такая же картина наблюдалась за семь километров от эпицентра взрыва».

Уже через 40 минут после взрыва атомной бомбы заданные участки полигона начали обстреливать минометные, артиллерийские, реактивные системы, обходя эпицентр. Самолеты с обычными боевыми зарядами бомбили отведенные участки. Мы входили в состав подразделения первого броска. Лес горел не желтым, а ярко белым огнем.

Проведение учений сочли успешными, 17 сентября «Правда» напечатала следующее сообщение ТАСС: «В соответствии с планом научно-исследовательских и экспериментальных работ в последние дни в Советском Союзе было проведено испытание одного из видов атомного оружия». Целью испытания назвали изучение действия атомного взрыва. Там же подчеркнули, что при испытании удалось получить «ценные результаты, которые помогут советским ученым и инженерам успешно решить задачи по защите от атомного нападения». Никаких других подробностей, конечно, не было. Более 30 лет вся информация оставалась засекреченной.

Фото: РИА «Новости»

Смерть Жукова Умер Георгий Константинович 18 июня 1974 года в Центральной клинической больнице меньше чем через год после смерти супруги. Прощание с Маршалом Победы проходило в Центральном доме Советской армии. И хотя его близкие просили учесть пожелание Жукова о том, чтобы его тело погребли в земле, в тот же день гроб доставили в крематорий. После этого урну с прахом вернули в ЦДСА, где отдать дань памяти мог любой желающий, а 21 июня ее замуровали в Кремлевскую стену.