От обидных шуток до тяжелой депрессии. Как понять, что живешь с абьюзером
Сексолог Миллер: жертвами абьюзеров становятся не только в парах
В последние годы слово «абьюзер» прочно вошло в лексикон миллионов россиян. Мы все чаще слышим его от друзей, психологов и блогеров, однако до недавнего времени оно оставалось на уровне сленга. Теперь назрели перемены: иностранное слово могут включить в словарь русского языка. Что стоит за этим лингвистическим решением и, главное, какие опасные типы людей скрываются за модным термином — разбирался 360.ru.
От сленга к норме
Заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская в беседе с РИА «Новости» пояснила, что у слова «абьюзер» просто нет полноценного аналога в русском языке, который передавал бы все заложенные смыслы.
«К слову „абьюзер“ я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским „насильник“», — сказала она.
По словам эксперта, термин вошел в активный оборот примерно с 2013 года и по сей день демонстрирует стабильно высокую частоту использования. Значит, общество столкнулось с явлением, которое требует точного именования.
И если филологи говорят о лингвистической необходимости, то психологи бьют тревогу по поводу масштабов самой проблемы.
Больше, чем просто обидчик
Доктор культурологии и психолог Андрей Зберовский в беседе с 360.ru провел четкую границу между здоровой критикой и разрушающим поведением.
«Мы все можем быть критичными по отношению к близким и друзьям, но абьюзер — это человек, который стремится понизить самооценку тех людей, с которыми он общается», — сказал специалист.
Ключевое отличие абьюзера от обычного человека кроется в цели критики. В нормальной ситуации, если друг или партнер указывает на недостатки, то он готов подсказать путь решения проблемы и оказать поддержку — например, предлагает вместе подтянуть английский или начать ходить в спортзал.
Для абьюзера критика — это инструмент доминирования. Он не хочет улучшения свой жертвы и тем более не намерен ей помогать. Его цель — почувствовать себя лучше и успешнее на фоне другого.
«Это растаптывание человека, создание ощущения превосходства. Когда мужчина говорит жене: „Ты у меня дура набитая, и радуйся, что я на тебе женился“, — это чистый абьюз», — указал собеседник 360.ru.
Зберовский отметил парадокс: за маской домашнего тирана часто скрывается человек с низкой самооценкой. Вместо того чтобы работать над собой, он предпочитает обесценивать окружающих.
«Абьюзер живет в мире неравенства: я лучше, умнее, богаче. И самое главное — ты никогда эту ситуацию не исправишь, никогда не догонишь меня», — резюмировал психолог.
Как маскируется абьюз
Психолог и сексолог Александра Миллер обратила внимание на то, что жертвами абьюзеров становятся не только в романтических отношениях. Токсичное поведение процветает в дружбе, семье и даже на профессиональном поприще.
«Многие считают, что их друзья дают ценные советы, но на самом деле это могут быть псевдодрузья, которые обесценивают ваши заслуги и самоутверждаются за ваш счет», — предупредила эксперт.
Особенно коварна форма пассивной агрессии, замаскированной под шутку. Специалист привела распространенный и печальный пример.
Мужчина говорит женщине с пышными формами: «Давай тебе второй стул поставлю, а то на одном не помещаешься». Или называет ее пампушечкой. Все это подается как шутка, но довести человека можно до реального нервного срыва и аутоагрессии.
Александра Миллер
По словам Миллер, многие женщины терпят такое отношение из страха одиночества, поддаваясь навязанному стереотипу, что хороших мужчин мало и нужно держаться за того, кто есть.
Собеседница 360.ru напомнила и о профессиональном абьюзе, когда начальник или коллега позволяют себе обесценивать ваши интеллектуальные способности.
Чем опасны абьюзивные отношения
Последствия длительного нахождения в абьюзивных отношениях разрушительны. Эксперты сравнивают это с необходимостью собирать себя заново по кускам.
«Последствия могут быть самыми тяжелыми — от затяжной депрессии до доведения до самоубийства», — констатировала Миллер.
Особенно уязвимы люди с изначально низкой самооценкой или дисморфофобией (непринятием своей внешности). Абьюзер, как сапер, методично подтачивает их хрупкую психику, контролируя каждый шаг: что надела, как сказала, как посмотрела в компании.
Выход из таких отношений требует длительной терапии — минимум полгода-год, чтобы восстановить утраченный внутренний стержень.
Как противостоять и не попасть в ловушку
Психологи сходятся в главном: здоровая психика и крепкие личные границы — лучшая прививка от абьюзера.
«Человек со здоровой самооценкой не будет терпеть непрошеные советы и критику», — подчеркнула Миллер.
Но как быть, если вы уже в отношениях или только начинаете общение? На эти случаи есть простые, но действенные рекомендации.
- Слышать «звоночки». Любая критика, не подкрепленная конструктивом и желанием помочь, — это красный флаг. Если партнер указывает на недостатки, но не предлагает пути решения и не верит в вас, это повод насторожиться.
- Не врать себе. Если вам больно от «шутки» — вам не кажется. Это не просто шутка, это сигнал.
- Выстраивать границы. Фраза вроде «Меня не интересует твое мнение о моей внешности» — это нормальная реакция в определенных случаях.
- Чистить окружение. Общение с теми, кто систематически вас обесценивает, нужно сводить к минимуму или вовсе прекращать.