От обидных шуток до тяжелой депрессии. Как понять, что живешь с абьюзером

Сексолог Миллер: жертвами абьюзеров становятся не только в парах

В последние годы слово «абьюзер» прочно вошло в лексикон миллионов россиян. Мы все чаще слышим его от друзей, психологов и блогеров, однако до недавнего времени оно оставалось на уровне сленга. Теперь назрели перемены: иностранное слово могут включить в словарь русского языка. Что стоит за этим лингвистическим решением и, главное, какие опасные типы людей скрываются за модным термином — разбирался 360.ru.

От сленга к норме

Заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская в беседе с РИА «Новости» пояснила, что у слова «абьюзер» просто нет полноценного аналога в русском языке, который передавал бы все заложенные смыслы.

«К слову „абьюзер“ я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским „насильник“», — сказала она.

По словам эксперта, термин вошел в активный оборот примерно с 2013 года и по сей день демонстрирует стабильно высокую частоту использования. Значит, общество столкнулось с явлением, которое требует точного именования.

И если филологи говорят о лингвистической необходимости, то психологи бьют тревогу по поводу масштабов самой проблемы.

Больше, чем просто обидчик

Доктор культурологии и психолог Андрей Зберовский в беседе с 360.ru провел четкую границу между здоровой критикой и разрушающим поведением.

«Мы все можем быть критичными по отношению к близким и друзьям, но абьюзер — это человек, который стремится понизить самооценку тех людей, с которыми он общается», — сказал специалист.

Ключевое отличие абьюзера от обычного человека кроется в цели критики. В нормальной ситуации, если друг или партнер указывает на недостатки, то он готов подсказать путь решения проблемы и оказать поддержку — например, предлагает вместе подтянуть английский или начать ходить в спортзал.