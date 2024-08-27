Люди со светлыми лицами очень любят повторять, что, в отличие от «проклятых людоедов», они понимают ценность человеческой жизни, потому сразу и безоговорочно выступают против военных конфликтов. На словах все звучит довольно неплохо и весьма прилично. Действительно, кто в здравом уме станет выступать за уничтожение друг друга?

Однако дальше начинается интересное, появляется опасная развилка. Во-первых, никто из этих людей не говорит, что делать, если боевые действия уже начались и если они априори были неизбежны. Во-вторых, странным образом люди со светлыми лицами выступают против одних войн, но решительно поддерживают другие. Как так получается? Почему оруэлловское «все животные равны, но одни равнее других» никогда не исчезает? Тому можно искать разные объяснения. Можно даже думать, что есть некоторые внутренние мотивации. Однако на деле, согласно принципу бритвы Оккама, все куда проще и банальнее.

Кто платит, тот и заказывает музыку. И например, так называемые независимые СМИ оказываются очень даже зависимыми. В критические времена это проявляется особенно.

Это доказали на днях «журналисты» издания SOTA* Руслан Терехов и Петр Иванов. Они отправились в Курскую область, некоторые населенные пункты которой оккупированы украинскими бойцами. И даже снялись на память.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

На фото они стоят обклеенные синими лентами. Вэсэушники находятся где-то рядом. Примерно там же, где покоятся расстрелянные ими жители Курской области. Что напишет SOTA*? Правду? Расскажет о том, как ВСУ убивали мирных жителей? Или вообще постарается объяснить, что украинская армия делает на курской земле? Нет, конечно. Потому что их бы туда, поступи они так, ВСУ не пустили. Несомненно, Терехов и Иванов станут отрабатывать политический заказ врага. Как они и делали все это время.

Вдумайтесь: вроде бы российские журналисты, граждане России, едут на оккупированную врагом землю, чтобы писать ложь о других гражданах, которых этот враг убивает. Как это понимать? Как абсурд? Как издевку? Или как предательство? На самом деле, все опять проще: ничего личного — только бизнес. Они врали — и будут врать. И с ними все понятно.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

К сожалению, и это важно, зачастую все эти разговоры, призывающие к миру, работают только в одном направлении. В другом же — молчок. И российские граждане едут туда, где враг убивает российских граждан.

Это как же надо любить деньги и ненавидеть своих? Как в принципе можно было ходить с таким образом мысли и действия по России?

А ведь есть те, кто делает это и за бесплатно. Тут получается совсем дрянь. Какая-то дикая разновидность смердяковского мазохизма. Откуда она? А ее намеренно воспитывали столь долго, в том числе усилиями вот таких «журналистов», заседающих на оккупированных территориях. Как быть с этим? В классическом кино звучало: «Резать, не дожидаясь перитонита». Однако в реальности этот перитонит мы уже давно заработали, так что теперь разбираться придется еще и с ним. В любом случае изначально поможет только хирургическое вмешательство, а после — долгое лечение антибиотиками.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента