После варварского обстрела Брянска, убившего шесть мирных жителей, в регионе объявили день траура. Вместе с Брянской областью в эти дни скорбит вся страна. Исключением, впрочем, стали некоторые сограждане, вернувшиеся из ОАЭ, — ни слов сочувствия, никаких соболезнований. Видимо, все еще отходят от «дубайского шока».

«Шесть человек погибли, 42 пострадали. 29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад», — уточнял он в своем телеграм-канале.

На фоне этих страшных событий в одном из приграничных районов нашей страны внимание главреда «Регнума» и члена СПЧ Марины Ахмедовой привлекло поведение вернувшихся из ОАЭ россиян. Журналистка призналась, что предполагала, что и для прилетевших сограждан этот зверский обстрел будет в фокусе внимания. Однако этого не случилось.

«Думалось, что наши сограждане, счастливо вернувшиеся из Дубая, обратят на Брянск внимание. Они ведь тоже на несколько дней оказались в войне, поняли, что она такое и как страшно, когда на твоих глазах в соседний дом прилетает ракета. И как еще страшнее, если рядом с тобой твои маленькие дети», — написала Ахмедова в своем телеграм-канале.

Но что-то я пока не вижу от них соболезнований Брянску. Наверное, все еще отходят от дубайского шока. Был дубайский шоколад, а стал дубайский шок. По приезде в Россию, видимо, для них все неприятное закончилось, а наша война — это удел людей, стоящих ниже в пищевой цепочке.

На фоне этого, по словам Ахмедовой, она в очередной раз убедилась, что безудержное потребительство и вся жизнь, построенная вокруг него, приводит к тому, что люди, кроме своей боли, другой боли не чувствуют.

Им важнее иметь браслет «Картье» и серьги «Ван Клиф», а чтобы свои своих узнавали, надо ездить в Дубай, надо покупать, покупать, покупать и совершенствовать только тело. На этом — все.