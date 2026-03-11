От дубайского шока не отошли? Как прилетевшие из ОАЭ россияне не заметили трагедию в Брянске
Ахмедова раскритиковала вернувшихся из ОАЭ россиян за молчание о Брянске
После варварского обстрела Брянска, убившего шесть мирных жителей, в регионе объявили день траура. Вместе с Брянской областью в эти дни скорбит вся страна. Исключением, впрочем, стали некоторые сограждане, вернувшиеся из ОАЭ, — ни слов сочувствия, никаких соболезнований. Видимо, все еще отходят от «дубайского шока».
По последним данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, число пострадавших при ракетном ударе 10 марта увеличилось до 42 человек.
«Шесть человек погибли, 42 пострадали. 29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад», — уточнял он в своем телеграм-канале.
Интересно
Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов также сообщал об эвакуации девяти пострадавших в Москву. Их состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.
На фоне этих страшных событий в одном из приграничных районов нашей страны внимание главреда «Регнума» и члена СПЧ Марины Ахмедовой привлекло поведение вернувшихся из ОАЭ россиян. Журналистка призналась, что предполагала, что и для прилетевших сограждан этот зверский обстрел будет в фокусе внимания. Однако этого не случилось.
«Думалось, что наши сограждане, счастливо вернувшиеся из Дубая, обратят на Брянск внимание. Они ведь тоже на несколько дней оказались в войне, поняли, что она такое и как страшно, когда на твоих глазах в соседний дом прилетает ракета. И как еще страшнее, если рядом с тобой твои маленькие дети», — написала Ахмедова в своем телеграм-канале.
Но что-то я пока не вижу от них соболезнований Брянску. Наверное, все еще отходят от дубайского шока. Был дубайский шоколад, а стал дубайский шок. По приезде в Россию, видимо, для них все неприятное закончилось, а наша война — это удел людей, стоящих ниже в пищевой цепочке.
Марина Ахмедова
На фоне этого, по словам Ахмедовой, она в очередной раз убедилась, что безудержное потребительство и вся жизнь, построенная вокруг него, приводит к тому, что люди, кроме своей боли, другой боли не чувствуют.
Им важнее иметь браслет «Картье» и серьги «Ван Клиф», а чтобы свои своих узнавали, надо ездить в Дубай, надо покупать, покупать, покупать и совершенствовать только тело. На этом — все.