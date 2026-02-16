От блинного квеста до марафона начинок: как отметить Масленицу-2026 с семьей и друзьями

В России начали отмечать Масленичную неделю. В этом году она продлится с 16 февраля до 22 февраля. 360.ru собрал несколько вариантов празднования Масленицы с блинным квестом, собственными мини-гуляньями, мастер-классами и даже деревом прощения.

Классическая домашняя Масленица — «Блинная неделя + Прощеное воскресенье»

Идеальный вариант для семьи или близких друзей, особенно если на улице мороз или мало времени.

— Пеките блины каждый день по-новому: понедельник — классические на молоке, вторник — с начинками (творог, мясо, икра), среда — на кефире или овсяные, четверг — дрожжевые пышные, пятница–пятница — «тещины вечерки» с необычными соусами, суббота — «золовкины посиделки» с ягодными и шоколадными вариациями.

— Устройте домашний блиц-марафон начинок: за неделю попробуйте 15–20 разных (сметана, мед, варенье, семга, грибы, печень, Nutella и так далее).

— В Прощеное воскресенье (22 февраля) соберите всех за большим столом, устройте красивую подачу блинов «горкой-солнцем», включите народные песни или душевные русские романсы.

— Обязательный ритуал: в конце вечера каждый по очереди просит прощения у всех присутствующих — даже за мелкие обиды. Это создает очень теплую, очищающую атмосферу перед постом.

— Дети могут сделать бумажное или тряпичное чучело Масленицы и символически «сжечь» его (просто порвать).