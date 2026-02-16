От блинного квеста до марафона начинок: как отметить Масленицу-2026 с семьей и друзьями
В России начали отмечать Масленичную неделю. В этом году она продлится с 16 февраля до 22 февраля. 360.ru собрал несколько вариантов празднования Масленицы с блинным квестом, собственными мини-гуляньями, мастер-классами и даже деревом прощения.
Классическая домашняя Масленица — «Блинная неделя + Прощеное воскресенье»
Идеальный вариант для семьи или близких друзей, особенно если на улице мороз или мало времени.
— Пеките блины каждый день по-новому: понедельник — классические на молоке, вторник — с начинками (творог, мясо, икра), среда — на кефире или овсяные, четверг — дрожжевые пышные, пятница–пятница — «тещины вечерки» с необычными соусами, суббота — «золовкины посиделки» с ягодными и шоколадными вариациями.
— Устройте домашний блиц-марафон начинок: за неделю попробуйте 15–20 разных (сметана, мед, варенье, семга, грибы, печень, Nutella и так далее).
— В Прощеное воскресенье (22 февраля) соберите всех за большим столом, устройте красивую подачу блинов «горкой-солнцем», включите народные песни или душевные русские романсы.
— Обязательный ритуал: в конце вечера каждый по очереди просит прощения у всех присутствующих — даже за мелкие обиды. Это создает очень теплую, очищающую атмосферу перед постом.
— Дети могут сделать бумажное или тряпичное чучело Масленицы и символически «сжечь» его (просто порвать).
Активная уличная Масленица в парке или во дворе
Если погода позволяет (а февраль 2026 обещает быть разным), выходите на улицу — это самый традиционный и энергичный формат.
— Организуйте мини-гулянье во дворе или ближайшем парке: снежные горки или крепости (если снег еще лежит), катание на санках/ватрушках, перетягивание каната, бег в мешках, «столб с подарками» (привяжите к столбу сладости и мелкие призы — кто заберется, тот и заберет).
— Главное событие — сжигание чучела (сделайте его сами из старой одежды, соломы/сена, ярких лент). Соберите соседей/друзей, спойте частушки или просто кричите «Прощай, зима!» — очень мощный и объединяющий момент.
— Берите с собой термос с чаем/глинтвейном безалкогольным, горячим шоколадом и стопку блинов в контейнере — угощайте всех. Можно даже устроить импровизированный «блинный обмен».
— Добавьте современный акцент: включите колонку с ремиксами народных песен или плейлистом «Русский фолк + поп».
Творческая семейная Масленица — «Мастерская солнца и примирения»
Для тех, кто хочет совместить веселье, творчество и духовный смысл — особенно красиво получается с детьми.
— Устройте блинный квест: спрячьте по квартире/дому записки с заданиями (спеть песню, рассказать добрую историю, нарисовать солнце, обнять всех по очереди) — за каждое задание выдается блин с разной начинкой.
— Проведите мастер-класс: лепка из соленого теста или глины фигурок солнца, птичек, цветочков; изготовление тряпичной куклы-Масленицы; роспись деревянных ложек или дощечек в масленичном стиле.
— Сделайте «дерево прощения»: на ветках (можно из сухих веток или нарисованное на ватмане) каждый вешает бумажные сердечки/солнышки с надписями «Прошу прощения за…» и «Спасибо за…». Очень трогательно и полезно перед постом.
— Завершите вечером просмотром доброго фильма о семье/прощении + чаепитием с блинами и разговорами по душам.
Блинный фуршет с друзьями — «Блинная вечеринка в стиле шведского стола»
Отличный вариант для компании друзей (6–12 человек), когда хочется весело, вкусно и без лишней суеты за столом.
Фуршет позволит каждому самому собирать свой идеальный блин, общаться, пробовать разные сочетания и не сидеть привязанными к одному месту. Плюс этот вариант идеально подойдет для выходных Масленицы 2026 года — например, на Прощеное воскресенье (22 февраля) или в любой день Сырной седмицы.
— Подготовка блинов
Напеките большую стопку тонких блинов заранее (лучше заварные или на молоке+кипятке — они эластичные и не рвутся). Цель — 3–5 блинов на человека + запас. Можно сделать микс: часть классических пшеничных, часть гречневых для интересного вкуса.
— Блинная станция (шведский стол)
Организуйте длинный стол или несколько поверхностей. Раздели на зоны:
— Сладкие топпинги: сметана, мед, разные варенья (клубничное, малиновое, вишневое), сгущенка, Nutella, свежие ягоды/фрукты (бананы, клубника), орехи, тертый шоколад.
— Соленые/закусочные: слабосоленая семга или форель, красная икра, творожный сыр, авокадо, слабосоленый лосось, грибы жареные, ветчина/курица, зелень (укроп, зеленый лук), оливки.
— Классика Масленицы: растопленное сливочное масло, густая сметана, икра (если бюджет позволяет — красная или черная).
— Дополнительно: соусы (песто, бешамель, клюквенный), сыр тертый, яйца вареные рубленые.
И, конечно, помните о красивой подаче: сложить блины можно треугольниками, рулетиками или стопочками. Для фуршета идеальны мини-варианты:
— Блинные роллы (заверни начинку и нарежь кружочками как суши).
— Канапе-башенки (блин + начинка + блин + начинка).
— Конвертики или мешочки с завязкой из пера зеленого лука.
Поставьте красивые мисочки, ложечки, щипцы.
Для создания особой атмосферы и настроения можно заранее собрать плейлист с русским фолком, ремиксами народных песен или просто веселую музыку.
Можно устроить и мини-конкурсы, например, «Самый безумный блин», участников можно попросить придумать самое странное/вкусное сочетание.