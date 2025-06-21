Останки бойцов спецназа НКВД «Особые» захоронили у мемориала в деревне Барсуки

Торжественную церемонию по захоронению останков воинов Великой Отечественной войны провели около мемориала в деревне Барсуки Калужской области перед Днем памяти и скорби. Среди преданных земле оказались участники сводного отряда отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР «Особые» Петр Попов и Михаил Бортовой, погибшие после выполнения задания по разведке в тылу противника.

Отряд «Особые» проник на оккупированную вражескими войсками территорию, перейдя линию фронта около города Киров весной 1942 года, и оставался в тылу до конца июня. Во время отхода бойцов раскрыли, но просто так сдаваться они не собирались и дали ожесточенный бой, который продолжался около шести часов.

Большая часть участников отряда погибла. Около 30 попали в плен. Бойцы скрыли свою принадлежность к советской спецслужбе. Командир Петр Коровин назвал себя попавшим в окружение офицером Красной армии.

Взятых в плен бойцов отправили в Германию в товарном поезде. Во время движения состава Коровин пробил пол в вагоне и вывел за собой еще 70 человек.

Останки погибших во время боя в июне 1942 года участников отряда «Особые» находят до сих пор. Участник поискового отряда «Россия» Лев Марченков рассказал, что первых бойцов нашли еще в нулевые. Их личности установили по сохранившимся медальонам.

После этого Марченков начал изучать архивы, где узнал все имена погибших, входивших в отряд. На останки Попова и Бортового поисковик вышел по найденным кружке и котелке. Для того чтобы определить принадлежность останков, начались поиски родственников.

Провести ДНК-экспертизу удалось только для Михаила Бортового. Его правнук Владимир приехал на торжественную церемонию.

«Для моего деда было очень важно найти своего отца. Он на это потратил всю жизнь, но закончить поиски так и не успел», — заявил родственник бойца.

Владимир добавил, что, с одной стороны, испытывает скорбь, но с другой — теперь он понимает, что случилось с прадедом и где находится его могила.

Родных Петра Попова найти не смогли. Но его личность подтвердили по нагрудным знакам, документам и личным вещам.

Поисковик Марченков заявил, что на сегодняшний день обнаружили останки 35 бойцов. Поэтому поиски продолжатся в ближайшее время. Он отметил, что предварительно установил место гибели командира отряда Балашова и его ординарца.