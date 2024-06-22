Сегодня 11:41 Останки бойцов отряда НКВД «Особые» перезахоронили у мемориала в деревне Барсуки Память погибших бойцов отряда ОМСБОН «Особые» почтили в Калужской области 0 0 0 Общество

ФСБ

Великая Отечественная война

Москва

Ежегодная церемония памяти погибших бойцов сводного отряда отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР «Особые» прошла около мемориала в деревне Барсуки Калужской области в преддверии Дня памяти и скорби, 22 июня. На мероприятии при поддержке делегации УФСБ по Москве и Московской области приехали родственники погибших.

В ходе памятных мероприятий прошла процедура перезахоронения останков солдат и офицеров, погибших во время Великой Отечественной войны. Их поисками занимаются отряды, работающие в рамках программы «Вахта памяти». Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД собрали в первые дни войны в Москве. В нее вошли лучшие студенты, спортсмены и преподаватели вузов. Ядром стали работники и курсанты Центральной школы НКВД и Высшей пограничной школы. ОМСБОН дали задачи действовать в тылу противника, выявлять и срывать планы командования немецкой армии. Линию фронта бригада перешла весной 1942 года и за три месяца подорвала 24 эшелона, в которых погибли более 2,5 тысячи военных вермахта. Бойцы делали все возможное, чтобы остановить движение составов по железным дорогам, а также вступали в боевые столкновения с карателями и полицейскими отрядами оккупантов.

Вражеские войска обнаружили отряд при отходе с позиций 30 июня 1942 года. Просто так сдаваться бойцы не собирались. Противостояние длилось более шести часов, но силы оказались неравны. Многие погибли, около 30 раненых попали в плен.

С 2001 года на территории мемориального комплекса Барсуки поисковые отряды вместе с администрацией муниципалитета проводят захоронения погибших бойцов ОМСБОН. С 2006 года их имена вносят в Книгу памяти. На мемориальных плитах увековечили имена более 133 бойцов.

Фото: Телеканал «360»

Среди них есть Василий Фабриков. Его племянница Валентина рассказала, что поисковики нашли останки дяди в 2006 году, но долго не могли отыскать родственников.

Я с ними познакомилась в 2008 году. С тех пор мы дружим. Последние годы сюда нас привозят от управления ФСБ по Москве и Московской области, за что я им очень благодарна. Валентина Фабрикова племянница погибшего бойца ОМСБОН

Валентина призналась, что своего дядю практически не знала. Она пояснила, что у отца сохранились только фотокарточка и сообщение, что брат пропал без вести в 1942 году. «Он искал брата все время, но бригада входила в состав НКВД, все было засекречено. Когда останки дяди нашли, еще была жива его двоюродная сестра, которая воспитывалась в семье. Когда мы ей об этом рассказали, расплакалась и отдала нам письма, которые от него получали», — рассказала женщина. Дочь расстрелянного в плену бойца Георгия Шевченко Диана приехала почтить память отца. Она отметила, что ей было всего пять лет, когда он ушел на фронт. «Он учился на физкульте, и там у него остались друзья, которые его очень любили. Он был настоящей душой коллектива», — сказала женщина. Диана Шевченко подчеркнула, что каждый год приезжает в Калужскую область на памятную службу.