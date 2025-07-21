Оптинские старцы предсказали будущее России. О чем были их главные предупреждения

Оптинские старцы оставили после себя множество таинственных предсказаний о будущем страны. Монахи предрекли эпидемию коронавируса, суровые испытания, выпавшие на долю России, а также ее противостояние Западу.

Предсказали эпидемию ковида

Оптинскими старцами называют монахов Свято-Введенской Козельской Оптиной пустыни, занимавшихся духовным наставничеством. Пандемию, например, предсказал Старец Амвросий, отметил «Царьград».

«Хворь, доселе неизвестная, придет с Востока. Погибнут многие. И не будет спасения. Лишь стойкие духом переживут напасть», — говорил он.

В итоге пророчество сбылось в 2020 году — тогда эпидемия начала распространяться из Китая и быстро охватила другие страны.

Амвросий также предсказывал, что Россия станет еще более великой страной, но это будет возможно только в том случае, если она останется триединой: «великия, малыя и белыя». В данном случае речь может идти о России, Украине и Белоруссии, которые долгое время объединялись в одно государство.