Оптинские старцы предсказали будущее России. О чем были их главные предупреждения
Оптинские старцы оставили после себя множество таинственных предсказаний о будущем страны. Монахи предрекли эпидемию коронавируса, суровые испытания, выпавшие на долю России, а также ее противостояние Западу.
Предсказали эпидемию ковида
Оптинскими старцами называют монахов Свято-Введенской Козельской Оптиной пустыни, занимавшихся духовным наставничеством. Пандемию, например, предсказал Старец Амвросий, отметил «Царьград».
«Хворь, доселе неизвестная, придет с Востока. Погибнут многие. И не будет спасения. Лишь стойкие духом переживут напасть», — говорил он.
В итоге пророчество сбылось в 2020 году — тогда эпидемия начала распространяться из Китая и быстро охватила другие страны.
Амвросий также предсказывал, что Россия станет еще более великой страной, но это будет возможно только в том случае, если она останется триединой: «великия, малыя и белыя». В данном случае речь может идти о России, Украине и Белоруссии, которые долгое время объединялись в одно государство.
Российский орел расправит крылья
Важное предсказание о судьбе страны сделал и другой монах — старец Нектарий.
«Минут тьма безбожная. И тогда много испытаний выпадет на долю России. Орел расправит крылья. Но суждено ему встретить в небе ястреба. Тот будет клевать орла», — рассказал он.
Старец предостерегал, что после распада СССР на долю России выпадет много испытаний. Действительно, девяностые стали для страны сложнейшим периодом. В эти годы в России наступил глубочайший экономический кризис, крах прежних идеалов и разгул бандитизма. Несмотря на обрушившиеся на страну трудности, россияне смогли преодолеть их и «расправить крылья».
В словах монаха Нектария о двух птицах также можно увидеть намек на противостояние России и США. Двуглавый орел — официальный российский символ, в то время как ястреб изображается на американском гербе.
Еще одним важным пророчеством «Царьград» посчитал слова Феофана Полтавского: «Россия воскреснет из мертвых, власти, мир, не ожидая этого, будут потрясены. <…> И противостоять возрождению уже не сможет никто. <…> Бог явит великого правителя, который будет любовью и победой».
Чаще всего эти строки трактуют как начало возрождения России. После сокрушительных девяностых и ряда кризисов страна начала отстаивать свои интересы и отвернулась от Запада.