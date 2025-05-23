Они сражались за Родину. Как работало одесское подполье Руслана Долгошеи

Одесса всегда была русским по духу городом, который должен стать жемчужиной в короне России. Так о своей малой родине отзывались отец и сын Руслан и Владислав Долгошеи — участники Антимайдана, пережившие пожар в Доме профсоюзов, и бывшие подпольщики, подвергшиеся нечеловеческим пыткам в подвалах СБУ. Их история — в материале 360.ru.

Как Долгошеи стали главными раздражителями Киева

Уроженец Одессы Руслан Долгошея свой карьерный путь начинал в качестве следователя. Приобретенные за время работы в силовых структурах навыки пригодились ему после того, как он ушел в подполье, не согласившись подчиниться новому руководству Украины, пришедшему к власти после Майдана.

Фото: Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Долгошея прославился как один из главных участников русского движения в Одессе. После ухода из правоохранительных органов он основал военно-спортивный клуб «Черноморский витязь».

Как талантливый педагог, он воспитал хороших учеников, которые выходили на протесты из-за решения властей о сносе памятника основательнице города Екатерине II, а также вступали в противостояние с заезжими украинскими националистами. Отцу помогал его сын — Владислав.

Вместе они входили в число участников Антимайдана, организованного на Куликовом поле, и вместе отбивались от разъяренной толпы 2 мая 2014 года, который теперь навсегда останется черной меткой в истории Одессы из-за сгоревшего Дома профсоюзов.

Фото: РИА «Новости»

Гибель соратников в огне и дыму Руслан и Владислав видели своими глазами. Они находились внутри горящего здания и выжили. А после решили мстить, чтобы сохранить русский дух Одессы.

Как появилось и работало одесское подполье

Владислав рассказывал, что основой организации сопротивления стали участники пророссийских движений. В Одессе их было достаточно много после развала Советского Союза, но за два с лишним десятка лет украинские власти их запретили или выставили маргиналами. Какая-то часть все равно осталась.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Участники сопротивления видели успешные восстания в Донецке и Луганске, где благодаря народной воле области вышли из-под власти Киева. Но на такой слом власти Долгошеям не хватало людей, поэтому они решили действовать как партизаны, чтобы разжечь пожар революции.

Мы, как и, наверное, большинство одесситов, считали себя русскими. И когда новая власть публично объявила, что будет перекраивать страну в русофобском ключе, другого решения быть не могло. Владислав Долгошея

Днем основания одесского подполья отец и сын считают 4 мая, когда они освободили из следственного изолятора задержанных активистов с Куликова поля.

После этого Руслан Долгошея возглавил одну из трех подпольных ячеек, которые поставили перед собой цель не допустить украинизации Одессы. На поддержку извне группы не рассчитывали.

Фото: ГСЧС Украины

Они провели серию взрывов в расположениях украинских националистических батальонов, которые вербовали одесситов для участия в боевых действиях против жителей Донбасса, поджигали военные склады и военкоматы, центры волонтеров по сбору помощи ВСУ и устраивали диверсии на железных дорогах, чтобы остановить поставки оружия, направленного против мирных жителей только за то, что они хотели говорить по-русски.

Задержания и пытки в застенках СБУ

Деятельность подполья не могла не раздражать украинские спецслужбы. Они начали массовые облавы и хватали всех без разбора, включая горожан, которые не имели с партизанами ничего общего. В июле 2015 года группа СБУ ворвалась в дом Руслана, где он находился с младшими детьми. «Один из сотрудников СБУ направил автомат на моего ребенка, а второй спецназовец начал истерически кричать, чтобы я ложился. Я попытался успокоить его: вы же ко мне пришли, так наводите оружие на меня, зачем на ребенка?» — рассказывал он.

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Руслан отмечал, что дома не было ни оружия, ни взрывчатки, но силовики пришли подготовленными. Из вещей его военно-спортивного клуба они достали неизвестный пакет, в котором оказались фотографии и карта города с отмеченными на ней точками.

Он отказался признать эти вещи своими и получил первый удар по голове, а потом и первые угрозы. Его силой посадили в гражданскую машину, где замотали голову мусорным пакетом и перевязали скотчем. В таком виде мужчину привезли в управление СБУ. «Когда меня вели по коридорам, я услышал голос незнакомого мне мужчины, который задает вопрос: „Видишь, узнаешь?“ и в ответ голос моего старшего сына Владислава: „Да, узнаю“. Я понял, что его тоже задержали», — подчеркнул Долгошея-старший. Тот день отец и сын помнят до сих пор. Непрекращающиеся пытки и угрозы. Пакеты на лицах, перекрывающие дыхание, без которого сознание быстро терялось, и множество ударов, которые прекращались только ради новых угроз.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Били по бокам, по спине, выше колен и до грудной клетки», — вспоминал Руслан.

Их пытали в соседних комнатах, чтобы отец слышал крики сына, а сын — отца. «Терпеть побои не очень сложно. Самое сложное — это когда дело касается семьи», — признавался Владислав. Пытки закончились только на утро. Следующие четыре с лишним года отец и сын находились в следственном изоляторе. Они вышли на свободу только в декабре 2019 года, когда попали в список заключенных для обмена между Россией и Украиной. Так закончилась история одесского подполья, но не борьба семьи Долгошеев.

За Одессу с оружием в руках

После начала спецоперации отец и сын отправились на фронт в качестве добровольцев. В окопах они провели всего два года. Здоровье Руслана Долгошеи после пыток и долгого пребывания следственном изоляторе сильно подорвалось.

«После избиения в СБУ я получил серьезные травмы позвоночника. Через полгода в СИЗО у меня отнялись ноги, и я лежал в больнице парализованный», — рассказывал он.

Фото: РИА «Новости»

После восстановления у него нашли большое количество грыж и протрузий, но это не остановило мужчину от участия в боевых действиях. После двух лет на фронте он вернулся к мирной жизни и сейчас поддерживает контакты с одесситами.

Владислав Долгошея воевал на Авдеевском направлении. При взятии вражеского окопа он наступил на мину и получил серьезную рану ноги. Долго восстанавливался, но до сих пор ходит с тростью. Как и отец, он поддерживает отношения со своими земляками. «Большинство одесситов, с которыми я общаюсь, находятся с нашей стороны и приближают победу в армии, журналистике, волонтерском движении. После победы я приложу все свои силы, чтобы Одесса стала жемчужиной в короне России, а украинство никогда не подняло голову», — подчеркивал Владислав.