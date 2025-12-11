Сегодня 17:48 «Он 10 из 10, но…» Как ред-флаг чуть не стал словом года в России и что это такое Психолог Миллер назвала критику бывших партнеров ред-флагом в отношениях 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Отношения

Россия

Психология

Ред-флаг едва не стал словом года в России, но немного уступил зумеру и выгоранию. Почему это выражение стало настолько популярным, что означает и какие еще есть флаги в отношениях, разбирался 360.ru

Что такое ред-флаг В этот раз в шорт-лист на звание «слово года» в России попали 12 кандидатов. На лидирующих позициях оказались ред-флаг, выгорание и зумер. В голосовании «Грамота.ру» они обогнали сигму, брейнрот, пупупу, слоп и лимб. Любопытно, что вперед вырвались термины, связанные с психологией. С выгоранием все более-менее понятно, а вот ред-флаг зачастую вызывает у россиян вопросы. Хотя понятие стало использоваться примерно 10 лет назад, особую популярность приобрело только в последние годы, причем именно в контексте отношений. Ред-флаг — это, по сути, тревожный звоночек, сигнализирующий о грядущих проблемах. Красный цвет традиционно ассоциируется с предупреждением об опасности, поэтому термин показался всем достаточно емким и наглядным. Причем ред-флагом можно называть разные вещи, но чаще всего это понятие применяется для описания проблем в отношениях. Термин начал распространяться в Сети благодаря эмодзи, которыми пользователи помечали подозрительные сообщения и писали, что именно их раздражает и почему они прекратили общение с тем или иным человеком.

Фото: РИА «Новости»

Безусловно, «красные флажки» — понятие субъективное. Для одного человека ред-флагом является непонятное хобби, а для другого — отсутствие чувства юмора или особенности внешности. Но есть вещи, в которых люди более-менее едины. Так, например, для большинства красным флагом будет незрелость, попытки обмана, отсутствие эмпатии и излишний контроль, а также различные формы деструктивного поведения. По мнению психологов, такие сигналы тревоги являются важными индикаторами и не всегда приводят к разрыву отношений, но дают повод задуматься. Зеленый и желтый флаги Существует и противоположное красному флагу понятие зеленый флаг. Обычно этим словом обозначают позитивные признаки, которые показывают перспективность отношений и их гармонию. Грин-флагом могут называть человека, который умеет проявлять заботу и сочувствие, является эмоционально стабильным и подмечает вещи, которые нравятся любимому человеку. Среди других грин-флагов: умение слушать, не перебивать, не давить на собеседника, гордость за успехи партнера, даже если они небольшие. На этом цветовая палитра не заканчивается — есть еще желтый флаг. Чаще всего так называют некритичный, но требующий осторожности сигнал предупреждения. Желтые флаги могут возникать из-за небольших расхождений во мнениях, странных привычек или легкой несовместимости интересов.

Фото: a group of friends / www.globallookpress.com

Критика бывших и тотальный контроль Психолог Александра Миллер в беседе с 360.ru озвучила самые распространенные ред-флаги, на которые точно следует обратить внимание при общении. «Когда знакомство совершается в лайф-режиме, ты уже понимаешь, хочешь ты с человеком общаться или не хочешь. Ты уже видишь его язык и тело, его манеру общения, то есть уже понимаешь, есть контакт или нет. А когда с сайта знакомств переходишь на личное общение, то это сюрприз», — отметила эксперт. К числу тревожных сигналов, исходящих от человека при первом знакомстве, психолог также отнесла критику бывших партнеров. Настораживать должны и попытки контроля, в том числе дотошные вопросы о работе и зарплате. «Это либо альфонсы, либо какие-то жесткие контролеры, — добавила Миллер. Звонки после свидания с расспросами о том, доехала ли девушка до дома, тоже могут оказаться ред-флагом. «Непривыкший к вниманию человек может расценить это как заботу, но, как показывает практика, включающая летальные исходы, мужчины с такой якобы гиперзаботой превращаются в домашних тиранов. Происходит даже домашнее насилие. Это такие жесткие контролеры, которые будут потом регулировать всю жизнь бедной женщины», — объяснила эксперт.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

Сыночки-корзиночки и истерички Еще одним важным красным флагом можно назвать неуместные разговоры мужчины о матери. «В этих отношениях окажутся не два человека, а три. Если вы не понравитесь его маме, то, конечно же, вас не будет», — пояснила Миллер. Вопросы могут также возникнуть к девушке, которая подробно рассказывает на свидании о своих бурных и эмоциональных романах. «Как правило, истеричная женщина притягивает к себе тех мужчин, которых можно доводить, устраивать истерики, где можно разыгрывать итальянские страсти. Поэтому когда женщина рассказывает, что у нее были такие эмоциональные отношения, что она любила „на разрыв аорты“, здесь есть вопросик», — добавила психолог. Для гармоничных отношений, продолжила Миллер, лучше искать психологически устойчивого партнера или партнершу. Однако, к сожалению, многие женщины ошибочно принимаю явные ред-флаги за норму и даже считают сексуальным, когда мужчина «отбитый на всю голову».

Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Альфонс вместо богача Тревожные звоночки могут возникнуть и при переписке с человеком. «Стоит обратить внимание, насколько мужчина кичится тем, что у него есть, или какими-то связями невероятными. Если мы берем интернет-знакомство, то ред-флаг — фото на фоне каких-то машин, как правило, арендованных», — подчеркнула психолог. Стоит насторожиться, если собеседник скрывает или выставляет напоказ богатство. Так как чаще всего так действуют мошенники, которые потом просят оформить на них кредит. «Женщина думает: „Он такой богатый, такой успешный был, я ему сейчас помогу, а когда он вылезет из этих долгов, он меня озолотит“. Потом она оказывается с этим кредитом и без мужчины», — пояснила собеседница 360.ru.

Фото: Jörg Horstmann/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Как самому не стать ред-флагом Чтобы построить гармоничные отношения и не отпугивать других людей, следует работать над собой, в том числе анализировать свои поступки. Также психолог посоветовала «прокачивать» эмоциональный интеллект, учиться сочувствовать и проявлять эмпатию. В заключение эксперт призвала не возлагать больших надежд на популярные курсы личностного роста. «Только ленивый сейчас не ведет эти тренинги, но, к сожалению, мышление людей прокачивается далеко не всегда качественно», — подчеркнула Миллер. Вместо мутных курсов от блогеров психолог рекомендовала либо действовать самостоятельно, либо, если это очень сложно, обратиться к квалифицированному психологу.