«Он 10 из 10, но…» Как ред-флаг чуть не стал словом года в России и что это такое
Психолог Миллер назвала критику бывших партнеров ред-флагом в отношениях
Ред-флаг едва не стал словом года в России, но немного уступил зумеру и выгоранию. Почему это выражение стало настолько популярным, что означает и какие еще есть флаги в отношениях, разбирался 360.ru
Что такое ред-флаг
В этот раз в шорт-лист на звание «слово года» в России попали 12 кандидатов. На лидирующих позициях оказались ред-флаг, выгорание и зумер. В голосовании «Грамота.ру» они обогнали сигму, брейнрот, пупупу, слоп и лимб.
Любопытно, что вперед вырвались термины, связанные с психологией. С выгоранием все более-менее понятно, а вот ред-флаг зачастую вызывает у россиян вопросы. Хотя понятие стало использоваться примерно 10 лет назад, особую популярность приобрело только в последние годы, причем именно в контексте отношений.
Ред-флаг — это, по сути, тревожный звоночек, сигнализирующий о грядущих проблемах. Красный цвет традиционно ассоциируется с предупреждением об опасности, поэтому термин показался всем достаточно емким и наглядным. Причем ред-флагом можно называть разные вещи, но чаще всего это понятие применяется для описания проблем в отношениях.
Термин начал распространяться в Сети благодаря эмодзи, которыми пользователи помечали подозрительные сообщения и писали, что именно их раздражает и почему они прекратили общение с тем или иным человеком.
Безусловно, «красные флажки» — понятие субъективное. Для одного человека ред-флагом является непонятное хобби, а для другого — отсутствие чувства юмора или особенности внешности.
Но есть вещи, в которых люди более-менее едины. Так, например, для большинства красным флагом будет незрелость, попытки обмана, отсутствие эмпатии и излишний контроль, а также различные формы деструктивного поведения.
По мнению психологов, такие сигналы тревоги являются важными индикаторами и не всегда приводят к разрыву отношений, но дают повод задуматься.
Зеленый и желтый флаги
Существует и противоположное красному флагу понятие зеленый флаг. Обычно этим словом обозначают позитивные признаки, которые показывают перспективность отношений и их гармонию.
Грин-флагом могут называть человека, который умеет проявлять заботу и сочувствие, является эмоционально стабильным и подмечает вещи, которые нравятся любимому человеку.
Среди других грин-флагов: умение слушать, не перебивать, не давить на собеседника, гордость за успехи партнера, даже если они небольшие.
На этом цветовая палитра не заканчивается — есть еще желтый флаг. Чаще всего так называют некритичный, но требующий осторожности сигнал предупреждения.
Желтые флаги могут возникать из-за небольших расхождений во мнениях, странных привычек или легкой несовместимости интересов.
Критика бывших и тотальный контроль
Психолог Александра Миллер в беседе с 360.ru озвучила самые распространенные ред-флаги, на которые точно следует обратить внимание при общении.
«Когда знакомство совершается в лайф-режиме, ты уже понимаешь, хочешь ты с человеком общаться или не хочешь. Ты уже видишь его язык и тело, его манеру общения, то есть уже понимаешь, есть контакт или нет. А когда с сайта знакомств переходишь на личное общение, то это сюрприз», — отметила эксперт.
К числу тревожных сигналов, исходящих от человека при первом знакомстве, психолог также отнесла критику бывших партнеров. Настораживать должны и попытки контроля, в том числе дотошные вопросы о работе и зарплате.
«Это либо альфонсы, либо какие-то жесткие контролеры, — добавила Миллер.
Звонки после свидания с расспросами о том, доехала ли девушка до дома, тоже могут оказаться ред-флагом.
«Непривыкший к вниманию человек может расценить это как заботу, но, как показывает практика, включающая летальные исходы, мужчины с такой якобы гиперзаботой превращаются в домашних тиранов. Происходит даже домашнее насилие. Это такие жесткие контролеры, которые будут потом регулировать всю жизнь бедной женщины», — объяснила эксперт.
Сыночки-корзиночки и истерички
Еще одним важным красным флагом можно назвать неуместные разговоры мужчины о матери.
«В этих отношениях окажутся не два человека, а три. Если вы не понравитесь его маме, то, конечно же, вас не будет», — пояснила Миллер.
Вопросы могут также возникнуть к девушке, которая подробно рассказывает на свидании о своих бурных и эмоциональных романах.
«Как правило, истеричная женщина притягивает к себе тех мужчин, которых можно доводить, устраивать истерики, где можно разыгрывать итальянские страсти. Поэтому когда женщина рассказывает, что у нее были такие эмоциональные отношения, что она любила „на разрыв аорты“, здесь есть вопросик», — добавила психолог.
Для гармоничных отношений, продолжила Миллер, лучше искать психологически устойчивого партнера или партнершу. Однако, к сожалению, многие женщины ошибочно принимаю явные ред-флаги за норму и даже считают сексуальным, когда мужчина «отбитый на всю голову».
Альфонс вместо богача
Тревожные звоночки могут возникнуть и при переписке с человеком.
«Стоит обратить внимание, насколько мужчина кичится тем, что у него есть, или какими-то связями невероятными. Если мы берем интернет-знакомство, то ред-флаг — фото на фоне каких-то машин, как правило, арендованных», — подчеркнула психолог.
Стоит насторожиться, если собеседник скрывает или выставляет напоказ богатство. Так как чаще всего так действуют мошенники, которые потом просят оформить на них кредит.
«Женщина думает: „Он такой богатый, такой успешный был, я ему сейчас помогу, а когда он вылезет из этих долгов, он меня озолотит“. Потом она оказывается с этим кредитом и без мужчины», — пояснила собеседница 360.ru.
Как самому не стать ред-флагом
Чтобы построить гармоничные отношения и не отпугивать других людей, следует работать над собой, в том числе анализировать свои поступки. Также психолог посоветовала «прокачивать» эмоциональный интеллект, учиться сочувствовать и проявлять эмпатию.
В заключение эксперт призвала не возлагать больших надежд на популярные курсы личностного роста.
«Только ленивый сейчас не ведет эти тренинги, но, к сожалению, мышление людей прокачивается далеко не всегда качественно», — подчеркнула Миллер.
Вместо мутных курсов от блогеров психолог рекомендовала либо действовать самостоятельно, либо, если это очень сложно, обратиться к квалифицированному психологу.