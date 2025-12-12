Сегодня 17:41 Олимпийский мишка стал пищей для крыс? Почему бесславно погиб талисман советского спорта 0 0 0 Фото: Олимпийский мишка, Москва, 1980 год. SVEN SIMON / www.globallookpress.com Общество

Медведи

СССР

Художники

История

Международный олимпийский комитет

Москва

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев пообещал вернуть легендарного олимпийского мишку. Талисман летней Олимпиады 1980 года в Москве 45 лет назад смог покорить сердца всего мира своей удивительной улыбкой и сказочным полетом.

Кто придумал олимпийского мишку Осенью 1974-го в Вене Международный олимпийский комитет выбрал столицу XXII летних Олимпийских игр 1980 года. Впервые советские представители подавали заявку в апреле 1969-го, но тогда их обставил Монреаль. Теперь же с результатом 39 против 20 голосов победу одержала Москва, обыграв Лос-Анджелес. Организационный комитет Олимпиады утвердил талисманом медведя и в 1977 году объявил конкурс на его лучшее изображение. Из 40 тысяч заявок отобрали 60 эскизов. Среди них был и один из набросков 42-летнего художника Виктора Чижикова, известного всей стране своими иллюстрациями к детским книгам и журналам, а также карикатурами в «Крокодиле».

Фото: Олимпийский мишка. SVEN SIMON / www.globallookpress.com

Эскиз Чижикова понравился, и автора попросили выполнить картинку в цвете. Позднее художник добавил своему улыбающемуся медвежонку сине-черно-желто-зелено-красный ремень с пряжкой в виде пяти золотых колец. В таком виде талисман показали президенту Международного олимпийского комитета лорду Майклу Килланину, и он его одобрил. Кстати, именно с медведем определились не сразу: соперниками Михаила Потапыча Топтыгина — так назвали талисман — были матрешка, Петрушка, Конек-Горбунок. Однако бурый мишка оказался стопроцентным попаданием: во-первых, он был отражением главного стереотипа о «дикой России», а во-вторых, напрочь разрушал этот самый стереотип своей обаятельной мордой.

Интересно Мало кто знает, но у Виктора Чижикова был дальтонизм: он не различал оттенки коричневого, красного, розового и зеленого цветов. Однако это никогда не мешало художнику в работе: он просто подписывал нужные краски. Мало кто знает, но у Виктора Чижикова был дальтонизм: он не различал оттенки коричневого, красного, розового и зеленого цветов. Однако это никогда не мешало художнику в работе: он просто подписывал нужные краски.

Работа Чижикова прошла согласование в ЦК КПСС и в декабре 1977 года симпатичного мишку утвердили в должности официального талисмана XXII Олимпиады. Художник получил гонорар в 1300 рублей — примерно 10 средних ежемесячных зарплат того времени. И больше ничего. Позднее, уже в XXI веке, художник попытался было побороться за свои авторские права и даже обратился в суд, но проиграл. Так Чижиков разделил судьбу Леонида Шварцмана, которому тоже отказали в правах на созданные им образы Чебурашки и крокодила Гены.

Фото: Художник Виктор Чижиков, 1980 год. Юрий Абрамочкин / РИА «Новости»

Полет олимпийского мишки Между тем Олимпийский мишка начал свое шествие по стране: его огромными тиражами печатали на марках, открытках и конвертах, лотерейных билетах, он красовался на прилавках игрушечных и сувенирных магазинов, значках и пряниках, футболках и фасадах домов. Топтыгин протопал и по загранице. Игрушечный медвежонок из Москвы стал другом детворы из Соединенных Штатов, Великобритании, Греции, Южной Кореи, Гонконга. Японцы даже сняли мультсериал Koguma no Misha — «Медвежонок Миша» с талисманом Игр в главной роли. Ровно в то же время все эти страны, кроме британцев и греков, бойкотировали Игры из-за вторжения СССР в Афганистан.

Фото: Значки с Олимпийским мишкой. Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

Впрочем, впервые в мультиках олимпийский мишка появился в серии советских веселых историй «А Баба-Яга против!». Там храбрый медвежонок противостоял козням нечистой силы, которая не хотела, чтобы Топтыгин стал талисманом Игр. Зрители были в восторге от Кощея в короне с козырьком, мелкого смешного Змея Горыныча и Бабы-Яги, рассекавшей в модных модельных сапогах.

Фото: Кадр из мультсериала «Баба-Яга против!» / «ВКонтакте»

Словом, олимпийский мишка был везде и всюду, но его главная роль состоялась в финале Игр. Для этого в московском Научно-исследовательском институте резиновой промышленности сделали макет и большой резиновый аэростат в виде талисмана Игр. Дублера создавали в Загорском филиале института, ныне — Сергиево-Посадском. Обоих медведей клеили месяц из 50 квадратных метров ткани для надувных лодок. Куклы получились легче 100 килограммов. Во время тестового полета вскрылась неприятная особенность: надувной Топтыгин кувыркался в воздухе ногами вперед, а то и заваливался на бок. Чтобы стабилизировать фигуру, лапы утяжелили, а сам талисман подвесили на воздушные шарики.

Фото: Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр. Сергей Гунеев / РИА «Новости»

Часть трибун стадиона в Лужниках занимали солдаты. По сигналу они выставляли нужные куски панно, которые вместе собирались как мозаика в большую картинку. Тогда еще не было настолько больших экранов, которые могли бы транслировать видео на весь стадион, а так всем было отлично видно добрые пожелания и медвежонка. Однажды на репетиции один из срочников замешкался и поднял картонку не того цвета. От разноса и вечной «губы» его спасло лишь то, что ошибка подсказала художественному руководителю церемонии блестящую идею завершения Олимпиады.

Фото: Олимпийский мишка, выложенный на трибунах. Юрий Сомов / РИА «Новости»

Закрытие XXII летней Олимпиады состоялось 3 августа 1980 года. Зазвучала песня «До свиданья, Москва», и на стадион выплыл надувной талисман. Его провели по кругу, Топтыгин махал лапой гостям советской столицы. В это время мозаика на трибунах сложилась в мишку и — невероятно! — из его глаза выкатилась слеза. Вверх сорвался розовый воздушный шарик. Это был тест: если бы его унесло не туда, то талисман под музыку должны были увести под трибуны. К счастью, все прошло как надо — шарик полетел прямо вверх, а через 40 секунд наполненный гелием Топтыгин последний раз помахал лапой и медленно взмыл в вечернее московское небо. На этом моменте рыдали все — и на стадионе, и у телеэкранов. Даже спустя 45 лет у многих перехватывает дыхание при виде той записи финала Олимпиады. Это было удивительное прощание, теплое и щемящее, и второго такого еще никто не сумел сделать.

Судьба олимпийского мишки Мишка поднимался над Лужниками легко и плавно, так что потом долгое время ходили слухи, будто внутри аэростата сидел как минимум один пилот. Однако это сказки, на самом деле волшебный эффект получился благодаря точным расчетам и хорошей погоде. Через час после старта Топтыгин приземлился на Воробьевых горах. При падении ткань порвалась — то ли кукла зацепилась за ветки деревьев, то ли упала на что-то острое, то ли кто-то на земле специально его порезал. Это породило историю, будто бы мишку сбили снайперы из следовавшего за ним вертолета. Другая городская легенда рассказывала, что символ Олимпиады улетел в спальный район и там приземлился на пивной ларек.

Фото: Репродукция работы художника Виктора Шапова «Москва олимпийская» / РИА «Новости»

Как бы то ни было, чинить талисман не стали и просто выбросили. Его дублер отправился «жить» на ВДНХ, в павильон № 8 юных натуралистов. Иностранцы хотели было купить аэростат, причем за немалые деньги, но получили отказ. Лет 10 спустя после триумфального полета мишка пропал: говорят, что его снесли на склад и там он или истлел, или стал добычей крыс. По другой версии, истрепанный экспонат вернули изготовителям в Научно-исследовательский институт резиновой промышленности. В этой версии мишка тоже почил на складе опытного завода. Осталась только память об удивительной сказке, которую подарили людям в Москве 45 лет назад.