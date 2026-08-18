Около 300 участников разработают соцпроекты на форуме «Территория Ритма»

В мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» проходит юбилейный международный форум «Территория Ритма — десятилетие лидерства». В течение четырех дней около 300 представителей 64 регионов России, Абхазии и Белоруссии разрабатывают социальные проекты.

В форум вошли пять направлений: развитие НКО и социального предпринимательства, реинтеграция участников СВО, народная дипломатия и побратимство, инклюзивное образование, а также вовлечение молодых людей с инвалидностью в экономику. Команды работают с амбассадорами и экспертами-наставниками, а лучшие инициативы получат поддержку для дальнейшего развития. Созданный в Нижегородской области форум впервые проходит в «Сенеже». За десять лет он превратился из региональной инициативы в площадку для разработки практических решений в социальной сфере.

«Многие знают проблему инклюзии изнутри — через личную сложную историю — и именно поэтому их проекты работают. Для нас большая честь помочь участникам сделать инклюзивную среду в стране лучше. Особенно важно, что здесь, в „Сенеже“, вместе с экспертами они создадут проекты по разным направлениям — от предпринимательства и помощи участникам СВО до образования, трудоустройства и народной дипломатии — которые выйдут на федеральный уровень», — подчеркнул первый проректор мастерской управления Сергей Бочаров.

К форуму присоединились представители НКО, бизнеса и органов власти, участники СВО, родители детей с ограниченными возможностями здоровья, а также специалисты, работающие с людьми с инвалидностью. «Уже в первый день мы провели панельную дискуссию, где с представителями Президентской платформы „Россия — страна возможностей“, Фонда президентских грантов, Государственного университета управления и органов власти в формате открытого диалога с участниками обсудили, как создание равных стартовых условий для каждого гражданина превращает личную инициативу в главный драйвер формирования будущего страны. В первый день также стартовала работа команд по проблематикам треков», — рассказал автор и руководитель форума «Территория Ритма» Роман Пономаренко.

Среди участников — бывший врач-реаниматолог Диана Гоова из Москвы, которая после тяжелой аварии передвигается на инвалидной коляске. Сейчас она руководит медицинской службой фонда «Живой» и помогает людям получать реабилитацию, лекарства и необходимые операции.

Ивановскую область представляет президент пяти организаций и руководитель АНО «Согласие» Наталья Кислякова, реализующая социальные и донорские проекты. Предприниматель из Удмуртии Тимур Рахматуллин развивает программы реабилитации, профориентации и трудоустройства людей с ОВЗ в НКО «Сава». Из Абхазии прибыла руководитель Ассоциации инклюзивного туризма республики Руслана Гергедава. Ее проект «Доступная страна души» получил поддержку руководства Абхазии и победил в конкурсе Фонда президентских грантов России. Гергедава также является выпускницей программы «Женщина-лидер» мастерской управления «Сенеж».

Фото: мастерская управления "Сенеж"

«Я представляю Абхазию, и мне важно, чтобы наша страна была не просто гостеприимной, а доступной для каждого. Поэтому я хочу привезти с „Ритма“ не только знания, но и партнеров, технологии, новые решения и людей, с которыми мы сможем реализовать их дома», — поделилась Руслана Гергедава.