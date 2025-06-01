01 июня 2025 18:22 Огород по фэн-шуй. Почему в июне нельзя заниматься садоводством в дни Гекаты 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Лунный цикл может сильно влиять не только на морские приливы и женскую энергию, но и на растения. Чтобы сады хорошо росли и радовали урожаем, следует следовать нескольким правилам, рассказала 360.ru астролог, таролог, нумеролог и мастер рун Елена Кузнецова.

Эксперт по эзотерике напомнила, что в июне полнолуние произойдет 11 числа, поэтому заниматься посадкой растений лучше до этой даты — лунный серп как раз будет набирать силу и энергетически воздействовать на всходы. «Сажать лучше с 1 по 15 июня. Полнолуние — это самый пик, когда все растет. В новолуние с 24 по 27 будут дни Гекаты, и в них лучше ничего не сажать», — подчеркнула астролог. Она обратила внимание, что даже неблагоприятный с точки зрения астрологии период не налагает полный запрет на занятия садоводством.

Можно пропалывать и поливать, но лучше не сажать. Можно навести порядок, подстричь травку, лужайку облагородить Елена Кузнецова Астролог, таролог, нумеролог и мастер рун

Также она рассказала, что стоит ориентироваться на свое состояние и желание. Если человек ощущает острую потребность что-то сделать, то воплотить задуманное можно даже в дни Гекаты. «Растения живые, они вас притягивают и чувствуют. Если есть ощущение „я сегодня это сделаю“, то надо делать», — добавила Кузнецова.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

Лунный календарь на июнь По ее словам, в начале июня Уран находится в Тельце, что может добавить в нашу жизнь непредсказуемые события. С 6 июня в это созвездие войдет уже другая планета — Венера. Благодаря ей земля будет очень плодоносной. Положительно на рост растений будет влиять и Луна, которая также находится в плодоносных знаках. Оптимальный день для посадки овощей, цветов и фруктов — 6 июня, а вот следующие три дня будут неблагоприятными из-за Луны. Снова заниматься садоводством можно с 10 по 23 июня, отметила эзотерик. Эксперт объяснила, что от Луны зависит очень многое, поэтому важно обращать внимание на ее цикл. «На прибывающей Луне все очень быстро растет и расцветает. Полнолуние — самый пик женской энергии. В убывающую Луну уже меньше растет. В это время лучше дождаться четвертого лунного дня, когда месяц видно на небе, и делать посадки», — сообщила она.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look / www.globallookpress.com

Как выбрать место для посадок по фэн-шуй Важную роль в тонких энергетических вопросах играет не только время, но и место. Астролог обратилась к опыту восточной эзотерики и посоветовала делать все по фэн-шуй. «Соблюдайте график посадок и смотрите плодоносную землю», — добавила астролог. По ее словам, чтобы посадить растения по фэн-шуй, следует вооружиться компасом.

На юг надо сажать какие-нибудь персики, если они растут в вашей полосе, яблоки, крыжовник, смородину. Они все-таки должны смотреть на юг Елена Кузнецова Астролог, таролог, нумеролог и мастер рун

Южная и юго-западная сторона в восточной традиции являются сектором для партнерства, в котором хорошо будут плодоносить растения, посаженные в паре. «Согласно фэн-шую, надо смотреть, какое направление у нас неблагоприятное. Где находится „Три Ша“ по восточной астрологии, там нельзя ни стучать, ни копать, ни сажать. А в других местах можно», — объяснила Кузнецова. Также она рекомендовала садоводам прислушиваться к мнению агрономов и изучить специальную литературу, чтобы сад и огород оставались ухоженными и приносили богатый урожай.