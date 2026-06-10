«Одноклассники»: почти 30% российских дачников совершили покупки к новому сезону

Летний дачный сезон остается важной частью жизни большинства россиян. К такому выводу пришли аналитики «ЮMoney» и социальной сети «Одноклассники», которые изучили привычки владельцев загородных участков, их расходы на благоустройство и интересы, связанные с отдыхом на природе.

Согласно результатам исследования, в теплое время года на дачу отправляются 60% россиян. Почти 40% проводят лето на собственных участках, еще 13% отдыхают за городом у родственников или друзей, а 8% посещают загородные дома лишь время от времени.

Несмотря на активный сезон, половина участников опроса пока не совершала покупок для повышения комфорта на даче. При этом каждый пятый не собирается тратить деньги на подобные приобретения этим летом.

В то же время более четверти респондентов уже успели серьезно подготовиться к сезону и приобрести значительное количество товаров для загородной жизни, а еще 22% ограничились несколькими покупками.

Чаще всего россияне выбирают для таких приобретений маркетплейсы — этот вариант назвали 45% опрошенных. Еще 35% предпочитают строительные и садовые магазины. Наиболее распространенным способом оплаты остается банковская карта, которой пользуются 35% покупателей. Платежные сервисы и мобильные приложения выбирают 15%, а система быстрых платежей и электронные кошельки набрали по 13%.

Интерес к дачной тематике подтверждается и популярностью этой сферы в интернете. По данным «Одноклассников», в мае наибольшее внимание аудитории привлекали публикации, посвященные уходу за плодовыми деревьями, определению зрелости картофеля, выбору качественных саженцев, полезным приспособлениям для садоводов и срокам высадки овощной рассады.