27 мая 2025 19:21 Одинокие в 30+. Кто такие late bloomers и почему им сложно заводить семью 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Сети стали все больше обращать внимание на проблемы людей 30 лет и старше, у которых не было романтического опыта, несмотря на «солидный» возраст. В интернете им придумали специальное название: late bloomers — позднецветущие. О том, с какими трудностями они сталкиваются и как им можно выйти из замкнутого круга, — в материале 360.ru.

Зачастую late bloomers подвергаются давлению со стороны социума и сталкиваются с осуждением. Девушкам приходится выслушивать токсичные вопросы о том, когда они уже выйдут замуж, ведь «часики тикают», а мужчин стыдят за отсутствие опыта отношений с женщинами. Психолог Анастасия Валуева рассказала 360.ru о том, почему люди остаются одинокими и стоит ли им что-то менять в своей жизни. Она отметила, что «позднецветущие» — очень удачное слово, ведь этот термин подчеркивает, что у людей может быть разный темп жизни. Также он помогает отказаться от навешивания стыдных ярлыков вроде «старой девы» или «неудачника». Почему поздно вступают в отношения Психолог подчеркнула, что некоторым взрослым людям сложно начать романтическое общение из-за социальной тревожности и страха быть отвергнутым. Зачастую late bloomers просто боятся, что они разочаруют партнера своей неопытностью, потому и не решаются что-то менять.

Это страх оценки. Также можно выделить перфекционизм и завышенные ожидания. То есть некоторые люди ждут идеального момента или человека, но жизнь не всегда соответствует этим стандартам Анастасия Валуева Психолог

Late bloomers также могут отказываться идти на контакт, чтобы заново не переживать травмирующий опыт из своего прошлого. Еще одной причиной, подталкивающей людей на путь «позднецветущих», часто становится желание построить карьеру или образование. «То есть люди сознательно откладывают личную жизнь, погружаясь в работу или саморазвитие. Ставят жизнь на карьеру и потом оказываются в ситуации, когда навыки общения с потенциальными партнерами не развиты и время как будто бы уже ушло», — добавила специалист. Важным препятствием для отношений также может стать низкая самооценка. «Это все наши любимые ограничивающие убеждения, подсознательные блоки, паттерны, шаблоны. Например, человек может думать, что он недостаточно интересен, привлекателен или, например, что уже слишком поздно. Это тоже может мешать делать шаги навстречу отношениям», — обратила внимание Валуева. Отдельная категория late bloomers — аромантики и асексуалы. У таких людей нет потребности в романтических отношениях и физической близости со второй половинкой, но при этом они тоже могут заводить семьи.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Рекомендации для late bloomers Чтобы выйти из замкнутого круга, «позднецветущим» следует перестать сравнивать себя с другими, убирать градус напряжения и постепенно начать практиковаться в общении. «Следует начинать с малого. Не нужно сразу стремиться к серьезным отношениям», — подчеркнула психолог. Покончить с одиночеством поможет работа над самооценкой, в том числе посещение терапии и чтение книг по психологии. Чтобы найти вторую половинку, специалисты также рекомендуют знакомиться с людьми и ходить на различные мероприятия.

Нужно искать своих людей, то есть ходить, встречаться в комфортной среде, например, клубах по интересам, тематических мероприятиях, в каких-то специфических приложениях для знакомства, дейтингах. Анастасия Валуева Психолог

Большую негативную роль в жизни late bloomers играют токсичные комментарии. «Позднецветущим» настоятельно рекомендуют игнорировать мнение любителей все оценивать и осуждать, а лучше всего — дистанцироваться от подобных людей. «Первые отношения в зрелом возрасте могут быть неидеальными, но это не катастрофа, а опыт», — отметила Валуева. Психолог объяснила, что многие late bloomers в итоге строят крепкие отношения, потому что ответственно к ним подходят. В то время как сверстники уже несколько раз развелись, они создают семьи, в которых царят взаимопонимание и поддержка.

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press / www.globallookpress.com

Заменяют семейные отношения рабочими Психолог Центра медицинской и психологической помощи «Здравница» Анастасия Фон-Рихтер в беседе с 360.ru допустила, что корень феномена late bloomers кроется в механизме компенсации и рационализации, за которым стоят страх и неудовлетворенные потребности.

У таких людей обычно на первом месте стоят карьера и развитие, а рабочие отношения заменяют близкие семейные. Зачастую у них не было примера близких отношений, основанных на доверии и любви (между родителями и родителем и ребенком). Анастасия Фон-Рихтер Психолог Центра медицинской и психологической помощи «Здравница»

По мнению специалиста, это может накладываться и на подростковый опыт, при котором человек переживает предательство или расставание. Подобные ситуации бьют по самооценке, и в результате будущий «позднецветущий» уходит в сферы, где он комфортно себя чувствует, не создавая близких отношений, которые скорее пугают, чем притягивают. Late bloomers могут говорить другим, что им никто не нужен, однако на самом деле они испытывают глубокое чувство одиночества, отметила Фон-Рихтер. Разорвать порочный круг в этом случае можно через работу с собой и через терапевтические отношения. В них «поздноцветущий» может научиться по-другому воспринимать себя, коммуникацию, людей вокруг и благодаря этому начать строить здоровую семью.