Сегодня 03:45 Одичавшие в пижамах. Россияне сходят с ума от удаленки: работа из дома оказалась опасна? Психолог Кольцова: удаленщики больше склонны к выгоранию и социальной изоляции 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Помните те сладкие пандемийные фантазии? Ноутбук у бассейна на Бали, утренний кофе с видом на океан и работа в любое время суток на выбор. Реальность оказалась намного жестче: россияне начали жаловаться на удаленку. Уровень тревоги растет, общаться с людьми становится все тяжелее. Почему так происходит и не пора ли вернуться в офис?

Бунт древнего мозга У нашего мозга есть одна неудобная особенность: он очень старый. Ключевые структуры, управляющие тревогой, привязанностью и социальным поведением, складывались сотни тысяч лет в условиях жизни в небольших группах. Племя из 30-150 членов, общее пространство, постоянный физический контакт. В группе человек выживает, в одиночестве почти всегда обречен на гибель. С тех пор у нас на подкорке так и записано: одиночество и социальное отвержение — физически опасная ситуация. Исследования Наоми Айзенбергер из UCLA еще в начале 2000-х показали, что социальное отвержение обрабатывается теми же нейронными зонами, что и физическая боль. Исключение из группы для мозга — прямая угроза жизни, разум реагирует на такую ситуацию как на удар. Кроме того, большую часть социальной информации мы получаем не через слова. Мимика, жесты, интонация, взгляд, кивок коллеги в коридоре — 60-80% коммуникации невербально. Когда мозг перестает получать эти сигналы в нужном объеме, он начинает беспокоиться в фоновом режиме. Заметить это сложно, организм просто постоянно вырабатывает немного кортизола, это приводит к развитию тревожности. «Корректнее говорить не о том, что люди на удаленной работе сходят с ума — у них происходит физическое истощение. Они больше склонны к эмоциональному выгоранию, к социальной изоляции. Вероятно и снижение концентрации», — объяснила 360.ru психолог Екатерина Кольцова. Человек не понимает, почему ему неуютно: все задачи закрыты, начальство хвалит — и все равно что-то не так. Это тот самый «древний мозг», который упорно шлет один и тот же сигнал: где племя, родной?

Фото: РИА «Новости»

Как дом перестал быть безопасной гаванью В психологии есть понятие «пространственный якорь». Место, которое мозг устойчиво связывает с определенным состоянием. В спальне мы спим, на кухне едим, в спортзале получаем физические нагрузки и дофамин в награду. Работать человек тоже привык в отдельном месте. Ассоциации почти у всех включаются автоматически: у холодильника хочется есть, в постели тело переключается в режим отдыха. Удаленка эту систему разрушает. Полгода рабочих звонков прямо из кровати — и вот никакого отдельного спокойного места в квартире уже нет. Удобный матрас теперь ассоциируется одновременно с отдыхом и с беседой по делу. Кухонный стол вызывает воспоминания о квартальном отчете. В результате появляется и хроническая усталость, это следствие поверхностного, тревожного сна.

Фото: РИА «Новости»

Эвакуация к кулеру Больше свободного времени у удаленщиков тоже не появилось. Сэкономленные два часа на поездке в офис люди на дистанционной работе отрабатывают с лихвой. Дом превратился в филиал компании. Аналитики Conference Board пришли к выводу, что офисная работа задает структуру дня на психологическом уровне. В 09:00 четкий старт, в 18:00 ожидаемый финиш. На удаленке таких маркеров нет: ноутбук рядом, рабочий чат открыт. Коллега спросил что-то в 22:30 — неловко не ответить. По данным исследований ВШЭ, российские удаленщики в среднем работают на полтора-два часа больше офисных коллег с идентичными обязанностями. Начальству такая ситуация только на руку: многие из тех, кто трудится дистанционно, начинает относиться к работе серьезнее, поскольку вовлекается в процесс дольше. Удаленная работа парадоксальным образом не слишком подошла новому поколению. Зумеры, способные провести день не выходя из комнаты, устали от дистанта первыми. Доля россиян, которые называют такой формат предпочтительным, снизилась до 30%. В США ситуация похожая. Здесь лишь 25% представителей поколения Z хотят постоянно работать на удаленной работе. В Gallup предположили, что молодым сотрудникам интересен офис потому, что для формирования профессиональной идентичности им критически важен живой нетворкинг.

Фото: РИА «Новости»

В чем сложность удаленной работы По мнению психолога Кольцовой, в первую очередь уровень довольства жизни у людей на дистанционной работе снижается потому, что у них нет четких границ между работой и домом. «Это две совершенно разные сферы нашей жизни, две разные роли. Очень важно, чтобы одна роль завершалась, а другая начиналась. Когда человек работает из дома, эти границы размыты. Отсюда может возникать постоянная тревога, ощущение, что ты сейчас в работе постоянно», — объяснила специалистка. Либо все происходит наоборот. Вовлечься в работу сложнее из дома, поскольку здесь человек находится в другой своей ипостаси. «Из-за размытых границ, из-за отсутствия офиса растет перенапряжение, повышается уровень тревожности, снижаются концентрация и память. Сам процесс перемещения в офис и обратно дает снижение когнитивной нагрузки. Мы переключаемся, видим что-то другое, кроме монитора, едем в транспорте, общаемся», — добавила психолог.

Фото: РИА «Новости»

Три причины проблем удаленщиков Без переключения ролей человек остается в эмоциональном напряжении. Многие чувствуют, что продолжают работать, уходит ощущение расслабления дома. Психолог Кольцова выделила три основные причины, по которым удаленщик начинает испытывать когнитивную перегрузку. «Первая причина — отсутствие границ между домом и рабочим местом. Из-за этого нет четкого понимания, в какой роли человек сейчас находится, нет возможности оставить работу в офисе», — обозначила специалистка. Кроме того, падает количество реальных контактов с другими людьми. Это приводит к снижению коммуникативных способностей. «Снижаются количество и яркость эмоций. Теряется способность вступать в коммуникации, договариваться, это может повлечь за собой снижение качества уровня жизни, негативное влияние на психическое здоровье», — добавила психолог Кольцова. Наконец, у человека на дистанционной работе нет ощущения завершения работы. В офисе, на заводе, есть четкая структура: вы выполнили задачу, закончили, уходите домой — процесс закончен.

Когда мы работаем дома, этого нет. Наиболее частая причина эмоционального выгорания на работе — человек просто не видит результата своей деятельности. Возникает ощущение, что процесс не приводит ни к чему. Екатерина Кольцова

Фото: РИА «Новости»

Удаленку отменят? HR-эксперт и руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян в разговоре с 360.ru предположил, что удаленная работа полностью не исчезнет. Однако изменится, так как рынок сейчас переходит в гибридную модель. «Часть компаний возвращает людей в офис, часть сохраняет удаленку точечно для IT, аналитики, продаж, поддержки, проектных ролей. Там, где результат проще измерить по задачам», — отметил HR-эксперт. При этом конкретного фильтра на прием на работу удаленщиков в большинстве компаний нет. Работодатели действительно учитывают фактор адекватности человека, но через общую систему отбора.

Тестовые задания, интервью, кейс-вопросы, проверка мотивации, рекомендации, оценку дисциплины, умения работать без постоянного контроля, сбор рекомендаций с трех последних значимых работ.На удаленке выше требования к самоорганизации, больше спроса к эмоциональной устойчивости, поэтому компания чаще смотрит не на формат работы как таковой, а на способность человека быть управляемым, предсказуемым в любом формате. Результат труда такого сотрудника будет говорить сам за себя. Гарри Мурадян

HR-специалист также счел, что удаленная работа связана с жестким отбором на зрелость и ответственность работника. «Там, где есть высокий риск допущения ошибки, удаленку для новых сотрудников часто ограничивают. Либо предлагают перейти на такой формат через полгода работы, опять же, по результатам», — резюмировал Мурадян.

Фото: РИА «Новости»

Правила ментальной гигиены И все же на удаленной работе вполне можно избежать всех описанных выше проблем. Наш мозг пластичен, предотвратить «одичание» помогут простые правила. Создайте рабочее место дома. Отдельный угол, другой стул, особое освещение. Чем сильнее это место отличается от зоны отдыха — тем лучше. Не работайте в постели или на диване.

Переодевайтесь. Это звучит нелепо, но работает. Переодевание в другую одежду перед началом рабочего дня запускает переключение контекста.

Имитируйте дорогу на работу. Один из лучших практических лайфхаков: перед началом рабочего дня выйти на 15-20-минутную прогулку. Зайдите за кофе, вернитесь и садитесь за стол, сосредоточиться будет проще.

Финал дня. Определите точное время, когда вы заканчиваете работать. Выходите из чатов, все задачи переносите на другой день. Огромную роль играет и живое общение, без контактов с людьми не обойтись. Хотя бы два-три раза в неделю встречайтесь с друзьями, это сведет на нет почти все минусы удаленной работы.