«Очень часто плакал». Дочь Жириновского рассказала о его последних днях
Дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко рассказала о последних днях отца Владимира Жириновского. Она обратила внимание, что политик перед смертью много плакал и нервничал.
Последний день в Госдуме
Боцан-Харченко вспомнила 28 января 2022 года — тогда Жириновский должен был выступить в эфире на радио. Но основатель ЛДПР узнал о диагнозе — COVID-19 — и впервые в жизни отменил мероприятие. Это был его последний рабочий день в Госдуме.
«На самом деле он был ипохондриком, очень боялся заразиться, особенно ковидом. Потому что входил в группу риска по всем параметрам. Но у него было много публичных встреч и, видимо, на одной из них эта участь его не миновала», — рассказала дочь политика в беседе с kp.ru.
Жириновский не сразу обратился к врачам, пытался лечиться дома и потерял драгоценное время. Он очень не хотел ложиться в больницу и обещал вернуться оттуда через три-четыре дня.
Нервничал и плакал
Практически сразу основателя ЛДПР подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Родственники общались с Жириновским с помощью голосовых сообщений.
«Это были больше мои письма ему. Папе было тяжело говорить. Практически сразу его подключили к аппарату ИВЛ. Он был в нервном состоянии, очень часто плакал, и со мной, видимо, не очень хотел общаться. Мне было, конечно, обидно, но я понимала, почему это происходит», — Анастасия.
Ее отец в свою очередь делал заметки на планшете. Он переживал, что могут не выдать зарплату помощницам — тем, что убирали и готовили. Жириновский требовал обязательно им заплатить, вспомнила Боцан-Харченко.
«Наказывал помощнику помогать мне носить сумки с продуктами. И чтобы передал мне накопительную карточку магазина», — добавила она.
Жириновский до последнего интересовался политическими событиями. Он абсолютно точно знал, что произошло 22 февраля 2022 года — признание ДНР и ЛНР.
«Но 24 февраля, когда началась СВО, он был уже в медикаментозном сне», — отметила дочь политика.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Москве в возрасте 75 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище через два дня после смерти.