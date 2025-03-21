«Очень часто плакал». Дочь Жириновского рассказала о его последних днях

Дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко рассказала о последних днях отца Владимира Жириновского. Она обратила внимание, что политик перед смертью много плакал и нервничал.

Последний день в Госдуме

Боцан-Харченко вспомнила 28 января 2022 года — тогда Жириновский должен был выступить в эфире на радио. Но основатель ЛДПР узнал о диагнозе — COVID-19 — и впервые в жизни отменил мероприятие. Это был его последний рабочий день в Госдуме.

«На самом деле он был ипохондриком, очень боялся заразиться, особенно ковидом. Потому что входил в группу риска по всем параметрам. Но у него было много публичных встреч и, видимо, на одной из них эта участь его не миновала», — рассказала дочь политика в беседе с kp.ru.

Жириновский не сразу обратился к врачам, пытался лечиться дома и потерял драгоценное время. Он очень не хотел ложиться в больницу и обещал вернуться оттуда через три-четыре дня.