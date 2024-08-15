Обучающая смена для руководителей и сотрудников «Добро.Центров» открылась в Югре

Первый образовательный интенсив для руководителей и сотрудников «Добро.Центров» открылся на базе молодежного центра «Добрино» в Ханты-Мансийске. На протяжении трех дней — с 15 по 18 августа — приехавшие из более чем 30 регионов России сотрудники центров пройдут специальные курсы по совместной работе и в итоге представят план развития на ближайший год.

Председатель комитета по молодежной политике в Госдуме и председатель совета ассоциации «Добро.рф» Артем Метелев заявил, что подобные встречи станут проводить регулярно.

«Через эту программу должны пройти все центры общественного развития „Добро.Центры“, чтобы каждый сотрудник использовал в работе максимальный набор инструментов и ощущал друг друга, как часть команды. Ключевой акцент в программе — на обучении принципу партнерства», — заявил он.

Депутат пояснил, что «Добро.Центры» должны стать привлекательными для других организаций в области сотрудничества, чтобы дать толчок к появлению некоммерческих образований для решения вопросов простых людей.

«Наша задача — создавать точки притяжения, которые позволят людям не просто объединяться под задачу, а на системной основе создавать НКО, общественные объединения и на местном уровне привлекать их в систему „Добро.рф“ — в этом могут помочь именно „Добро.Центры“», — пояснил Метелев.

Заместитель председателя совета ассоциации «Добро.рф» Алина Яшина заявила, что сейчас в России работают более 700 «Добро.Центров».

«Надеемся, что „Добрино“ станет для нашей сети настоящей точкой притяжения, где мы сможем постоянно развивать свои навыки и совершенствовать работу», — добавила она.

Участников организованного интенсива ждет углубленное обучение по выстраиванию системной работы с некоммерческими организациями и выстраивание собственной системы развития. Для этого для них запустят систему интерактивных лекций, практик, тренингов и мастер-классов.

«Автономному округу есть чем поделиться: накопленный опыт региона и авторская методика развития ресурсных центров могут принести много пользы другим субъектам страны», — заявил директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Яков Самохвалов.

Мероприятие организовали ассоциация «Добро.рф», правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, круглогодичный молодежный образовательный центр «Добрино», АНО «Молодежный центр Югры».

В начале июля форум, посвященный работе «Добро.Центров» прошел в Звездном городке Подмосковья. Его участниками стали более 160 специалистов, которые занимаются развитием добровольчество и молодежной политикой в регионе.