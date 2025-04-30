«Общество устало от мигрантов». Россия активно борется с дискриминацией, но кое-что мешает

Суды запретили объявления о найме на работу с пометкой «только для славян». Как отметил орган государственной власти, дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку запрещена законом. Как часто приезжие сталкиваются с ущемлением и почему это происходит — в материале 360.ru.

Московские суды запретили подобные объявления по инициативе прокуратуры. С материалами ознакомилось РИА «Новости».

В одном из исков говорилось о публикации во «ВКонтакте», где искали строительную бригаду с указанием «только для славян». В другом иске было упомянуто объявление о поиске повара с аналогичной пометкой на сайте вакансий. Еще один иск касался дискриминации в объявлении о приеме на работу няни, подходящей только со славянской внешностью. Суд также запретил размещение на сайте с кастингами объявления о поиске мужчины «славянской внешности» для съемок рекламы.

Борьба с дискриминацией в России

Подобные объявления встречались и несколько лет назад, тогда государственные органы уже запрещали их размещать, рассказал в беседе с 360.ru председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

«Раньше мы сталкивались с тем, что такие объявления встречались, и несколько лет назад государственные органы, возможно даже и суды, сейчас уже не вспомню, запрещали такое писать. <… > Это говорит о том, что российское государство правовое, и в нем нельзя вот так „баловаться“», — подчеркнул Каримов.

Председатель профсоюза трудящихся мигрантов добавил: слава прокуратуре за то, что она следит за тем, чтобы не допустить разжигания межнациональной розни.