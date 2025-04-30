«Общество устало от мигрантов». Россия активно борется с дискриминацией, но кое-что мешает
Юрист Шермухаммад: у россиян есть много стереотипов о мигрантах
Суды запретили объявления о найме на работу с пометкой «только для славян». Как отметил орган государственной власти, дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку запрещена законом. Как часто приезжие сталкиваются с ущемлением и почему это происходит — в материале 360.ru.
Московские суды запретили подобные объявления по инициативе прокуратуры. С материалами ознакомилось РИА «Новости».
В одном из исков говорилось о публикации во «ВКонтакте», где искали строительную бригаду с указанием «только для славян». В другом иске было упомянуто объявление о поиске повара с аналогичной пометкой на сайте вакансий. Еще один иск касался дискриминации в объявлении о приеме на работу няни, подходящей только со славянской внешностью. Суд также запретил размещение на сайте с кастингами объявления о поиске мужчины «славянской внешности» для съемок рекламы.
Борьба с дискриминацией в России
Подобные объявления встречались и несколько лет назад, тогда государственные органы уже запрещали их размещать, рассказал в беседе с 360.ru председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.
«Раньше мы сталкивались с тем, что такие объявления встречались, и несколько лет назад государственные органы, возможно даже и суды, сейчас уже не вспомню, запрещали такое писать. <… > Это говорит о том, что российское государство правовое, и в нем нельзя вот так „баловаться“», — подчеркнул Каримов.
Председатель профсоюза трудящихся мигрантов добавил: слава прокуратуре за то, что она следит за тем, чтобы не допустить разжигания межнациональной розни.
Отношение к мигрантам в России
По мнению юриста и основателя портала migrant.uz Ботиржона Шермухаммада, в последнее время в Сети стали реже встречаться подобные сообщения с дискриминацией людей по национальному признаку. В интервью 360.ru он рассказал, что некоторые онлайн-площадки самостоятельно запретили выражения наподобие «только для славян».
Нельзя людей делить по национальности, по тому, кто и откуда приехал. <…> И все-таки в российском обществе есть усталость от мигрантов. Иногда даже некоторые политики и СМИ пишут про различные преступления, указывая, что их совершил человек определенной национальности. Из-за этого у людей возникает впечатление, что якобы мигранты и приезжие совершают преступления и вообще неправильно живут.
Ботиржон Шермухаммад
юрист
Шермухаммад напомнил, что недавно даже секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу говорил о том, что на мигрантов приходится около 2% преступлений от общего числа по стране. По мнению юриста, у некоторых людей складываются неверные стереотипы о мигрантах.
«Из-за этого, получается, у людей такое отношение. Якобы если сдать квартиру мигрантам или приезжим, то будет что-то такое, что им не понравится», — добавил он.
Люди разные, и нельзя сказать, что все приезжие хорошие или плохие, сказал Шермухаммад. Среди них есть как законопослушные граждане, так и те, кто нарушает закон. Поэтому неправильно обобщать и делить общество, уточнил юрист.
«Когда вы даете официальную оферту, где-нибудь размещаете объявление, вы не можете людей по каким-то признакам дискриминировать. Нельзя сказать, что я „этим“ не сдам: мусульманам и представителям других религиозных сообществ, людям определенной национальности, женщинам или мужчинам», — подчеркнул Шермухаммад.
Он напомнил, что закон четко запрещает такие действия, поскольку это явная дискриминация.