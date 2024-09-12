Облако солнечной плазмы ударит по Земле 12 сентября. Как это отразится на нас

Лаборатория солнечной астрономии предупредила о возможном ударе по Земле облака солнечной плазмы. Вероятность этого, по подсчетам ученых, составляет 99,9%. Звучит такой прогноз довольно страшно, но так ли ужасны будут последствия в действительности, 360.ru обсудил с физиком Дмитрием Побединским.

Ученые пояснили, что получили результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов плазмы, и он с вероятностью 99,9% ударит по планете.

О том, что Солнце с третьей попытки все-таки нанесет удар по Земле, специалисты лаборатории сообщили накануне вечером.

«Хотя использующиеся модели отчасти дискредитировали себя неверным прогнозом на вчерашние события, на этот раз у них просто нет возможности ошибиться», — пояснили эксперты.

Расчеты ученых показали, что приход солнечного вещества произойдет в районе 22:00 по московскому времени, а пик бури придется на период с 03:00 до 04:00 — в это время до планеты как раз дойдет плотное ядро облака.

Удар облака плазмы приведет к небольшому возмущению магнитного поля, которое называют магнитной бурей. Какой силы она будет, непонятно, но так или иначе влияние магнитных бурь на человека не доказано, подчеркнул Дмитрий Побединский.

«Плазма, собственно говоря, — это состояние материи, когда атомы разваливаются на составные элементы, заряженные частицы, — пояснил специалист. — То есть, по сути, это газ, состоящий из заряженных частиц — электронов и положительных ионов».

Говоря о вероятных последствиях ожидающегося удара, Побединский отметил, что магнитные бури могут влиять на линии электропередачи, потому что способны наводить паразитные токи, и на концах ЛЭП из-за этого может возникнуть очень высокое напряжение, что способно привести к выходу из строя электроподстанций и промежуточных элементов, которые есть в электросетях.

«А что касается влияния на человека, те возмущения магнитного поля, которые возникают, не могут приводить к каким-то изменениям. Взять процедуру МРТ — когда человек проходит ее, то оказывается под воздействием магнитного поля, которое в миллион раз больше, чем магнитное поле Земли в спокойном состоянии, — подчеркнул физик. — И он ничего не ощущает. Во время магнитных бурь магнитное поле увеличивается в десятки, сотни раз. Но человек опять же на физическом уровне это ощущать не будет».

Влияние магнитной бури на человека — миф?

По словам Побединского, физикам неизвестны механизмы, по которым магнитное поле может воздействовать на человека. Более того, и статистические эксперименты показывают, что все изменения в самочувствии людей во время магнитных бурь объясняются другими факторами, а не изменениями магнитного поля.

Но почему же многие так опасаются их, а в СМИ частно появляются советы врачей о том, как пережить магнитную бурю? По мнению собеседника 360.ru, такое отношение к этому явлению объясняется довольно просто — все боятся, потому что надо чего-то бояться.

«Надо обвинить во всех бедах кого-то. И козлом отпущения стало магнитное поле», — с иронией заключил он.