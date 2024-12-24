Мина замедленного действия. Обязательная 13-я зарплата — вред для экономики России?
Экономист Петрова: компании переложат расходы по 13-й зарплате на россиян
Премьер-министру Михаилу Мишустину направили письмо с предложением официально закрепить в Трудовом кодексе норму с обязательной выплатой 13-й заработной платы перед Новым годом. Идея принадлежит лидеру фракции «Справедливая Россия — За правду!» в Госдуме Сергею Миронову. Так ли хороша инициатива, как может показаться на первый взгляд, разбирался 360.ru.
Минусы 13-й зарплаты
Экономист Светлана Петрова в разговоре с 360.ru заявила, что обязательная 13-я зарплата не очень полезное решение для российской экономики. По ее словам, такое предложение — очередной пример популизма политиков.
«У работодателей и без 13-й зарплаты есть большой арсенал инструментов, чтобы поощрить работника. Можно прописать какие угодное премиальные пакеты. Если сотрудник нужен компании, то работодатель найдет способ, как его удержать. А если сотрудник работает плохо, никакая 13-я зарплата не простимулирует трудиться лучше», — отметила эксперт.
Она напомнила, что к 13-й зарплате будут прилагаться и «13-е налоги» на оплату труда.
«Если у работодателя нет средств на все премии и уплаты государству, то он заложит эти расходы в цену своей продукции. То есть ценники с дополнительной зарплатой только вырастут, что еще больше разгонит инфляцию. Это мина замедленного действия», — объяснила экономист.
Россиян необходимо поощрять
Политик и глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук, напротив, поддержал идею Миронова.
«Уровень зарплат в России находится на том уровне, который не позволяет собрать ресурсы для дополнительных приобретений, в том числе отдыха. Новогодние праздники — время, которое люди ждут. В нашей стране выходные в честь праздника длятся почти две недели. Было бы хорошо, чтобы сотрудник, который трудился весь год, имел возможность полноценно и качественно отдохнуть», — отметил политик.
Не во всех регионах России есть возможность выплачивать 13-ю зарплату, подчеркнул Филипчук. Однако, по его мнению, такую выплату все равно нужно сделать обязательной, учитывая кадровый голод в бюджетной сфере из-за низких зарплат.
Безграмотный популизм?
Экономист Николай Кульбака согласился с коллегой Петровой. По его мнению, работодатели учтут 13-ю премию при выплате зарплат на протяжении всего года.
«Волшебства не бывает. Если законодатели придумали обязательную 13-ю зарплату, значит, работодатель будет учитывать это при расчете зарплаты на остальные 12 месяцев. Это глупое, популистское и довольно безграмотное решение», — заявил экономист в разговоре с 360.ru.
Но ничего удивительного в самом факте предложения Кульбака не увидел: вероятно, парламентарии просто хотят попиариться.
«Если депутаты обяжут фирму выплачивать 13-ю зарплату, фонд оплаты труда пересчитают уже с учетом этой 13-й зарплаты. Например, понизят основную зарплату или не повысят ее в будущем. Работодатели не печатают деньги», — пояснил эксперт.
Как привлекать сотрудников в условиях кадрового голода
Если отбросить в сторону идею о дополнительной выплате к концу года, какие еще есть способы привлечь сотрудников на работу? Кульбака подчеркнул, что прежде всего необходимо давать работникам возможности для карьерного роста.
«Возможность повышения квалификации тоже привлечет новые кадры. Что вообще человек хочет получить от работы? Рост зарплаты в будущем, рост квалификации и удовлетворенность от своего дела. Если эти потребности закрыты, человека будет легко удержать в компании», — подытожил экономист.