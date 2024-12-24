Премьер-министру Михаилу Мишустину направили письмо с предложением официально закрепить в Трудовом кодексе норму с обязательной выплатой 13-й заработной платы перед Новым годом. Идея принадлежит лидеру фракции «Справедливая Россия — За правду!» в Госдуме Сергею Миронову. Так ли хороша инициатива, как может показаться на первый взгляд, разбирался 360.ru.

Минусы 13-й зарплаты

Экономист Светлана Петрова в разговоре с 360.ru заявила, что обязательная 13-я зарплата не очень полезное решение для российской экономики. По ее словам, такое предложение — очередной пример популизма политиков.

«У работодателей и без 13-й зарплаты есть большой арсенал инструментов, чтобы поощрить работника. Можно прописать какие угодное премиальные пакеты. Если сотрудник нужен компании, то работодатель найдет способ, как его удержать. А если сотрудник работает плохо, никакая 13-я зарплата не простимулирует трудиться лучше», — отметила эксперт.

Она напомнила, что к 13-й зарплате будут прилагаться и «13-е налоги» на оплату труда.

«Если у работодателя нет средств на все премии и уплаты государству, то он заложит эти расходы в цену своей продукции. То есть ценники с дополнительной зарплатой только вырастут, что еще больше разгонит инфляцию. Это мина замедленного действия», — объяснила экономист.